Czechoslovak Group: Un producător legendar de arme, în centrul unor acuzații

Compania a pierdut peste 10% din valoarea sa de piață în cursul ședinței de luni, ajungând la un minim de 20% în momentul de vârf al corecției. Una dintre cele mai promițătoare oferte publice inițiale (IPO) din industrie din ultimii ani începe să pară din ce în ce mai puțin atractivă – ce îi îngrijorează pe investitori și sunt aceste îngrijorări justificate? Chiar și înainte de ultimul episod, Czechoslovak Group înregistra performanțe sub așteptările pieței. Totuși, aceasta a fost mai degrabă o chestiune de așteptări nerealiste ale investitorilor decât de management deficitar din partea companiei. CSG produce în principal arme de calibru mic și vehicule ușoare; o companie de acest tip are șanse reduse să ajungă din urmă liderii de piață în ceea ce privește ritmul de creștere și, mai presus de toate, marjele. Acest lucru s-a reflectat și în evaluare: încă de vineri, acțiunile se tranzacționau cu peste 40% sub prețul de IPO. Situația s-a deteriorat de la rea la dezastruoasă – impulsionată de fondul de vânzare în lipsă „Hunterbrook Media”. În publicația sa, Hunterbrook a indicat o serie de presupuse nereguli. Acestea includ în principal: Un statut neclar al anumitor investitori și contrapartide Hunterbrook ridică o serie de întrebări incomode, dar importante:

Compania spaniolă FMG a fost suspendată de agenția de achiziții a NATO. CSG susține că operațiunile FMG rămân ireproșabile și că decizia nu afectează interesele acționarilor, întrucât FMG a fost exclusă doar din procesul de achiziții al NSPA. Este posibil să fie așa; cu toate acestea, compania nu a abordat acuzațiile NATO și nu a dezvăluit acest lucru în prospectul de IPO.

O rețea complexă de legături și tranzacții care implică acționari minoritari, precum și diverși politicieni și oameni de afaceri (adesea cu legături deschise cu Rusia) – aceasta este o acuzație foarte gravă și periculoasă.

Materialele furnizate de Hunterbrook nu dovedesc în mod concludent comiterea unor fapte ilicite în detrimentul acționarilor, dar oferă motive serioase pentru a suspecta compania de practici dăunătoare sau chiar ilegale. Capacitate de producție declarată exagerată Hunterbrook subliniază, de asemenea, o supraestimare semnificativă a capacității de producție declarate a companiei în ceea ce privește muniția – muniție care reprezintă peste 60% din veniturile actuale ale companiei. Ancheta Hunterbrook sugerează că capacitatea reală de producție a companiei este de doar aproximativ 100–300 de mii de obuze de 155 mm, față de cele peste 600 de mii declarate de CSG.

Problema nu este lipsa capacității de producție în sine, ci mai degrabă natura modelului de afaceri al companiei. Dacă acuzațiile împotriva CSG s-ar confirma, aceasta ar însemna că compania s-a bazat pe revânzarea/recondiționarea muniției, mai degrabă decât pe producția acesteia. Acest lucru nu ar fi o problemă atât de majoră dacă nu ar fi faptul că stocurile de muniție disponibile la nivel global, care pot fi achiziționate pe o piață semi deschisă, sunt pe cale de epuizare.

Dacă aceste acuzații ar fi adevărate – și ne putem înclina parțial spre ele bazându-ne exclusiv pe contextul istoric al companiei, întrucât aceasta a funcționat de fapt în mod repetat după un astfel de model în trecut – ar putea implica o prăbușire a marjelor și/sau a vânzărilor. CSG a răspuns la acuzație calificând-o drept nefondată, refuzând însă să ofere explicații detaliate. Totuși, este greu să învinovățim compania pentru acest lucru: CSG face parte din ecosistemul de securitate al NATO, iar orice instalație sau centru logistic este o țintă constantă pentru entitățile care acționează în numele Rusiei. Spre deosebire de standardul tipic al publicațiilor vânzătorilor în lipsă, raportul Hunterbrook nu este o acuzație nefondată. Mai mult, afirmațiile analiștilor fondului, deși nu sunt de necontestat, sunt suficient de coerente pentru a pune serios sub semnul întrebării modul în care operează compania. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că un astfel de fond nu este o parte neutră, iar publicația are un obiectiv clar de a reduce evaluarea companiei. Înainte de a trage concluzii mai ample, este important să așteptăm explicații mai detaliate din partea CSG, pe care compania s-a angajat să le furnizeze. CSG.NL (Interval D1) Sentimentul negativ față de evaluarea companiei pare să se agraveze și mai mult, stabilind o tendință descendentă din ce în ce mai accentuată. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."