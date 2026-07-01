Datele ADP privind piața muncii din SUA, sub așteptări 🚩 Reacția indicelui US100

Numărul locurilor de muncă din sectorul privat din SUA, conform datelor ADP, a crescut cu 98.000 în luna iunie, sub așteptările pieței de 120.000 și în scădere față de valoarea anterioară de 122.000.
Angajările au rămas inegale de la un sector la altul. Sectorul financiar și cel al serviciilor de informații s-au numărat printre cei mai importanți factori care au contribuit la creșterea numărului de locuri de muncă, în timp ce sectorul de agrement și ospitalitate a înregistrat a șasea lună consecutivă de angajări slabe.
„Ritmul angajărilor reflectă atât oferta, cât și cererea. Știm că oamenilor le ia mai mult timp să-și găsească un loc de muncă, dar există și semne de constrângeri legate de oferta de forță de muncă în anumite industrii. Deocamdată, efectul general este o încetinire a creării de locuri de muncă”, a declarat dr. Nela Richardson, economist-șef la ADP.
Graficul US100
Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au scăzut cu 0,4% în urma raportului privind ocuparea forței de muncă, care a fost mai slab decât se aștepta – reacția US100 la aceste date este limitată. De fapt, indicele oscilează între nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6 și 38,2 ale ultimului impuls descendent – deasupra EMA200 și EMA50.
Sursă: xStation5
Sursă: ADP
Sursă: ADP
Sursă: ADP
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