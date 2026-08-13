Sinteza piețelor: Deschidere în creștere în Europa 🔼 Acțiunile Adyen înregistrează un salt de 10% după publicarea rezultatelor financiare

Indicii europeni au deschis ședința de joi în ușoară creștere, sentimentul pieței fiind susținut în principal de datele privind inflația din SUA, care s-au situat, în linii mari, în conformitate cu așteptările. Indicatorul CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă, în timp ce inflația de bază s-a situat la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, atenuând îngrijorările privind o nouă măsură de înăsprire monetară pe termen scurt din partea Rezervei Federale. Ca răspuns, piețele de contracte futures au redus probabilitatea implicită a unei majorări a ratei dobânzii de către Fed cu 25 de puncte de bază în septembrie la aproximativ 40%, de la aproape 67% cu o săptămână în urmă. Îmbunătățirea sentimentului a impulsionat majoritatea indicilor europeni importanți, în timp ce creșterea PIB-ului Marii Britanii cu 0,4% în al doilea trimestru a oferit un semnal macroeconomic suplimentar pentru activele britanice. Investitorii sunt acum concentrați pe următoarele date macroeconomice europene, rezultatele financiare ale companiilor și prețurile petrolului, care înregistrează o ușoară scădere, dar rămân peste 80 de dolari pe baril.

Indicele Stoxx Europe 600 a crescut cu aproximativ 0,2% , apropiindu-se din nou de maximele istorice. Creșterile sunt relativ generalizate, ceea ce sugerează că îmbunătățirea sentimentului nu se limitează la un singur sector sau la o singură piață.

Indicii DAX și CAC 40 înregistrează creșteri de aproximativ 0,3%. Acțiunile germane și franceze beneficiază în primul rând de diminuarea îngrijorărilor privind noi creșteri ale costurilor de împrumut din SUA. Așteptările mai scăzute privind ratele dobânzilor Fed pot susține valorile acțiunilor prin reducerea primelor de risc legate de rata dobânzii.

Indicele FTSE 100 se tranzacționează în scădere, în ciuda datelor mai bune privind PIB-ul Marii Britanii. Economia britanică a crescut cu 0,4% în al doilea trimestru, în conformitate cu așteptările consensuale. Acest rezultat reduce îngrijorările privind o deteriorare bruscă a activității economice, în ciuda ratelor dobânzilor încă ridicate.

Inflația din SUA rămâne principalul catalizator al sentimentului pieței. Inflația CPI din iulie a crescut cu 0,1% față de luna precedentă, în timp ce inflația de bază s-a situat la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Combinate cu semnalele anterioare de slăbiciune ale pieței muncii din SUA, aceste date reduc presiunea asupra Fed de a majora din nou ratele încă din septembrie.

Petrolul continuă să reflecte o primă de risc geopolitică , ca urmare a tensiunilor dintre SUA și Iran și a îngrijorărilor privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Mai târziu, în cadrul sesiunii europene, investitorii își vor îndrepta atenția către valoarea finală a IPC din Spania și către producția industrială din Zona Euro, în căutarea unor indicii suplimentare privind economia regională și perspectivele de politică monetară ale BCE.

Graficele EU50 și DE40 (interval M30)

În ceea ce privește contractele futures pe Euro Stoxx 50, indicele se tranzacționează aproximativ în mijlocul canalului său de preț cu pantă ascendentă. Media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade (linia portocalie) rămâne un suport important al impulsului – în cele două impulsuri descendente anterioare, o străpungere sub această medie a precedat o mișcare mai puternică în jos. Nivelul-cheie de rezistență se situează în jurul valorii de 6.600 de puncte, corespunzând maximelor locale recente

Sursa: xStation5

Contractele futures pe DAX încearcă să se mențină peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade (linia portocalie), în timp ce nivelul-cheie de rezistență se situează în jurul valorii de 26.600 de puncte. De asemenea, indicele se tranzacționează relativ aproape de media mobilă exponențială pe 200 de perioade, în apropierea valorii de 26.400 de puncte

Sursa: xStation5

Adyen este, de departe, compania cu cea mai bună performanță din cadrul indicelui Euro Stoxx 50, acțiunile sale înregistrând o creștere de 10,1%, depășind cu mult restul componentelor indicelui. Băncile europene se numără, de asemenea, printre lideri: BBVA câștigă 1,6%, Santander 1,5%, Nordea 1,4%, în timp ce UniCredit, Deutsche Bank și Intesa Sanpaolo avansează cu aproximativ 0,7–0,8%, evidențiind puterea relativă a sectorului financiar. Deutsche Telekom și Rheinmetall înregistrează, de asemenea, performanțe bune, ambele câștigând aproximativ 0,9%. La polul opus al pieței, BASF înregistrează cea mai slabă performanță, scăzând cu aproximativ 1,3%, în timp ce Wolters Kluwer (-0,7%) și Volkswagen (-0,5%) se află, de asemenea, sub presiune. Unele dintre companiile cu performanțe slabe de astăzi rămân însă extrem de puternice pe un orizont mai îndelungat – Infineon, de exemplu, a scăzut astăzi cu 0,4%, dar se menține cu aproximativ 67% peste nivelul de la începutul anului. Distribuția câștigătorilor și a pierzătorilor indică, așadar, în primul rând o rotire a capitalului către sectorul financiar, în timp ce acțiunile din sectoarele materialelor, industriei și ale unor companii de consum se confruntă cu o presiune relativ mai mare

Sursa: XTB Research

Euro Stoxx 50 se tranzacționează cu doar aproximativ 0,3% sub maximul istoric, iar în ciuda randamentului ușor negativ înregistrat în sesiunea curentă, tendința generală rămâne în mod clar ascendentă: indicele a crescut cu 4,0% în ultima lună și cu 12,8% de la începutul anului. Amploarea pieței rămâne constructivă, 66% dintre componentele indicelui tranzacționându-se peste media mobilă pe 200 de zile și 64% peste media mobilă pe 50 de zile, ceea ce sugerează că raliul nu este determinat exclusiv de o mână de acțiuni cu pondere mare. Performanța sectorială rămâne extrem de diferențiată, sectoarele industrial și financiar fiind în frunte, în timp ce serviciile de comunicații și acțiunile din sectorul bunurilor de consum discreționare reprezintă principalele factori care trag indicele în jos. Sectorul tehnologic se remarcă în mod deosebit – acesta a înregistrat o creștere de aproximativ 32% de la începutul anului, însă un raport P/E de aproximativ 47 indică faptul că dinamica puternică a prețurilor acțiunilor este acum însoțită de multiplicatori de evaluare ridicați. Infineon și ASML se remarcă printre liderii pe termen lung, în timp ce performanța solidă a ING, BBVA și UniCredit confirmă faptul că băncile rămân unul dintre pilonii cheie ai raliului bursier european din acest an. În ansamblu, Euro Stoxx 50 rămâne puternic din punct de vedere tehnic, dar din ce în ce mai exigent din perspectiva evaluării, ceea ce înseamnă că viitoarele creșteri în apropierea maximelor istorice vor depinde tot mai mult de profituri, de ratele dobânzilor și de participarea continuă și largă a tuturor sectoarelor

Sursa: XTB Research

Știri corporative

Adyen este liderul incontestabil al indicelui Euro Stoxx 50 , acțiunile sale înregistrând o creștere de peste 10% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind creșterea veniturilor pentru 2026. Operatorul olandez de plăți se așteaptă acum la o creștere a veniturilor nete de 21–23% , comparativ cu previziunea anterioară de 20–22%.

Acțiunile Pandora înregistrează o creștere de aproximativ 3% în urma publicării rezultatelor financiare. Compania daneză a depășit așteptările pentru al doilea trimestru și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul. Reacția pieței sugerează că investitorii continuă să recompenseze companiile care combină rezultate financiare peste așteptări cu îmbunătățirea previziunilor pe termen lung.

Thyssenkrupp rămâne sub presiune, înregistrând o scădere de aproximativ 1,5% la deschiderea ședinței de tranzacționare. Reacția negativă survine în ciuda faptului că această companie și-a restrâns și a revizuit în sens pozitiv anumite părți ale previziunilor sale pentru 2026, ceea ce sugerează că revizuirea în sine a fost insuficientă în raport cu așteptările deja reflectate în prețul acțiunilor.

Rezultatele solide ale Adyen susțin prețul acțiunilor

Adyen a raportat rezultate solide pentru prima jumătate a anului 2026 și și-a revizuit în sens pozitiv perspectivele de creștere a veniturilor, determinând o creștere a acțiunilor sale cu peste 10% în timpul sesiunii europene. Veniturile nete au atins 1,30 miliarde de euro, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 21% la cursuri valutare constante, depășind ușor așteptările consensuale. Volumul plăților procesate a crescut și mai rapid, cu 24%, ajungând la 803,8 miliarde de euro. EBITDA ajustată a crescut cu 18%, la 641,5 milioane de euro, deși marja a scăzut de la 50% la 49% pe fondul costurilor mai mari și al achizițiilor Talon. One și Orb. Concluzia principală a raportului este, totuși, revizuirea în sens pozitiv a prognozei de creștere a veniturilor nete ale Adyen pentru 2026, de la intervalul anterior de 20–22% la 21–23% la cursuri valutare constante.

Venituri nete: 1,303 miliarde de euro, +19% față de aceeași perioadă a anului trecut și +21% la cursuri valutare constante, față de așteptările pieței de aproximativ 1,29 miliarde de euro.

Volumul plăților procesate: 803,8 miliarde de euro, +24% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 649 miliarde de euro în anul precedent.

EBITDA ajustat: 641,5 milioane de euro, +18% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce marja EBITDA a scăzut la 49% de la 50%.

Rezultatul net: 544,1 milioane de euro, +13% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce fluxul de numerar liber a crescut cu 17%, ajungând la 553,4 milioane de euro.

Perspective pentru 2026: creșterea veniturilor nete de 21–23% la cursuri valutare constante, comparativ cu intervalul anterior de 20–22%.

Achiziții: Adyen a finalizat achiziția Talon.One în valoare de 750 de milioane de euro și achiziția Orb în valoare de 335 de milioane de dolari. Se preconizează că aceste tranzacții vor contribui cu aproximativ 1 punct procentual la creșterea veniturilor din 2026, reducând în același timp marja EBITDA cu o valoare similară.

Segmentul cu cea mai rapidă creștere: Veniturile din platforme au crescut cu 37%, ajungând la 165,5 milioane de euro, în timp ce volumul tranzacțiilor procesate a crescut cu 42%, ajungând la 135 de miliarde de euro.

Volumul plăților crește mai rapid decât veniturile Adyen

Cel mai puternic semnal operațional din rezultatele Adyen este creșterea cu 24% a volumului plăților procesate, până la 803,8 miliarde de euro. Aceasta a depășit creșterea nominală de 19% a veniturilor nete, până la 1,303 miliarde de euro. La cursuri valutare constante, veniturile nete au crescut cu 21%.

Compoziția creșterii rămâne un punct forte important al modelului de afaceri al Adyen. Aproximativ 70% din creștere a provenit de la clienții existenți, ceea ce indică faptul că Adyen se dezvoltă odată cu comercianții săi, în loc să se bazeze exclusiv pe atragerea de clienți noi. În același timp, 300 de comercianți au reprezentat aproximativ 60% din creșterea totală, în scădere față de peste 70% în urmă cu trei ani, ceea ce indică o diversificare treptată a bazei de creștere a companiei.

Platformele au înregistrat cea mai puternică dinamică, veniturile crescând cu 37% până la 165,5 milioane de euro, iar volumul procesat crescând cu 42% până la 135 miliarde de euro. Segmentul digital a rămas cel mai mare, generând venituri de 719,7 milioane de euro, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile din Unified Commerce au avansat cu 25% până la 417,7 milioane de euro.

Costurile mai mari și achizițiile afectează marja EBITDA

Expansiunea rapidă a afacerii a fost însoțită de presiuni asupra costurilor, ceea ce a determinat scăderea marjei EBITDA la 49%, de la 50% în anul precedent. EBITDA ajustat a crescut totuși cu 18%, ajungând la 641,5 milioane de euro, dar s-a situat ușor sub așteptările analiștilor. Dacă s-ar exclude costurile unice legate de achiziții, în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, marja ar fi rămas la 50%.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 21%, ajungând la 738 milioane de euro. Adyen a angajat 249 de noi angajați în prima jumătate a anului, aducând numărul total al angajaților la 5.020, în timp ce costurile cu beneficiile angajaților au crescut cu 15%, ajungând la 431,1 milioane de euro. Compania accelerează, de asemenea, investițiile în infrastructură și se așteaptă ca, cheltuielile de capital să atingă aproximativ 7% din veniturile nete în acest an, parțial deoarece anticipează cheltuielile pentru un centru de date planificat inițial pentru 2027.

În ciuda investițiilor mai mari, generarea de numerar rămâne puternică. Profitul net a crescut cu 13%, ajungând la 544,1 milioane de euro, în timp ce fluxul de numerar liber a crescut cu 17%, ajungând la 553,4 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 86% din EBITDA. La sfârșitul lunii iunie, Adyen deținea 12,4 miliarde de euro în numerar, în timp ce numerarul operațional se ridica la aproximativ 4,6 miliarde de euro, după excluderea soldurilor legate de comercianți și a creanțelor pe termen scurt.

Adyen își revizuiește în sens pozitiv previziunile și se extinde dincolo de plățile tradiționale

Elementul-cheie al raportului este decizia Adyen de a-și revizui în sens pozitiv previziunea privind creșterea veniturilor nete pentru 2026 la 21–23% la cursuri valutare constante, față de intervalul anterior de 20–22%. Previziunile revizuite includ contribuțiile aduse de Talon.One și Orb, primele achiziții din istoria Adyen, în timp ce conducerea subliniază, de asemenea, creșterea activității atât în rândul clienților noi, cât și al celor existenți.

Adyen a achiziționat furnizorul de soluții de fidelizare Talon.One pentru 750 de milioane de euro și specialistul în facturare pentru întreprinderi Orb pentru 335 de milioane de dolari. Se preconizează că tranzacțiile vor contribui cu aproximativ 1 punct procentual la creșterea veniturilor din acest an, reducând în același timp marja EBITDA pe întregul an cu aproximativ 1 punct procentual, inclusiv costurile de tranzacție. Din punct de vedere strategic, achizițiile extind activitatea Adyen dincolo de procesarea plăților, către programele de fidelizare, facturare și serviciile de transfer de fonduri.

Din perspectiva investitorilor, raportul transmite, prin urmare, un mesaj de creștere clar pozitiv, evidențiind totodată un compromis pe termen scurt între expansiune și profitabilitate. Adyen continuă să crească cu peste 20% la cursuri valutare constante, volumul plăților procesate se extinde și mai rapid, iar conducerea și-a revizuit în sens ascendent previziunile, acceptând în același timp o presiune temporară asupra marjei generată de investiții și achiziții. Cu toate acestea, compania și-a menținut obiectivul de a atinge o marjă EBITDA de peste 55% până în 2028, ceea ce face ca ritmul de redresare a marjei către acest nivel să fie unul dintre indicatorii-cheie pe care investitorii trebuie să îi monitorizeze în următoarele trimestre.

Graficul prețului acțiunilor Adyen (ADYEN.NL, interval zilnic)

Acțiunile Adyen înregistrează astăzi o creștere de peste 10% și se apropie de testarea mediei mobile exponențiale pe 200 de zile, EMA200 (linia roșie), care ar putea acționa ca un important nivel de rezistență tehnică.

Sursa: xStation5

Indicatorii fundamentali ai Adyen arată o creștere puternică pe termen lung, în ciuda scăderii semnificative a prețului acțiunilor, titlul înregistrând o scădere de 26,6% de la începutul anului și de 29,7% în ultimul an, deși a înregistrat o revenire de 15,7% în ultima lună. Veniturile au înregistrat o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 11,1% pe ultimii patru ani, în timp ce EBIT-ul a crescut considerabil mai rapid, cu 18,0%, evidențiind scalabilitatea și efectul de levier operațional al platformei de plăți a companiei. Rentabilitatea rămâne deosebit de puternică, cu o marjă EBIT de 43,6%, un ROE de 23,4% și practic fără efect de levier financiar, așa cum o reflectă un raport datorie/capital propriu de 0,0. Ultima perioadă semestrială arată venituri de aproximativ 1,4 miliarde de euro și un profit net de 581,6 milioane de euro, ceea ce se traduce printr-o marjă a profitului net de 41,2%, în timp ce ROIC se situează la 17,9%. Din perspectiva evaluării, Adyen se tranzacționează la 27,0x profitul realizat și 23,6x profitul estimat, cu un multiplu EV/EBITDA de 14,7x, ceea ce înseamnă că investitorii continuă să acorde o primă profilului de creștere și rentabilitate al companiei. În ansamblu, graficul evidențiază o divergență notabilă între îmbunătățirea indicatorilor fundamentali ai profitului și performanța slabă a prețului acțiunilor pe termen mediu, ceea ce face ca sustenabilitatea creșterii veniturilor de două cifre și a marjelor ridicate să fie deosebit de importantă pentru evaluarea viitoare a acțiunilor

Sursa: xStation5