DAX: DE40 evoluează mixt, în ciuda sentimentelor pozitive din Europa📊Acțiunile Fraport la cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani

Piețele bursiere europene înregistrează astăzi creșteri, investitorii salutând semnele că închiderea guvernului SUA ar putea lua sfârșit în curând și că sezonul de raportare a rezultatelor financiare rămâne solid. În Germania, însă, sentimentul este mixt — acțiunile Fraport (FRA.DE) conduc creșterile după rezultate trimestriale solide, în timp ce Lufthansa (LHA.DE) înregistrează, de asemenea, creșteri. Pe plan macroeconomic, indicatorul german ZEW privind sentimentului economic a dezamăgit, înregistrând o scădere de la o lună la alta, contrar așteptărilor de îmbunătățire. Indicele ZEW privind sentimentul economic pentru luna octombrie: actual 38,5 (prognoză 41, anterior 39,3). Situația actuală: actual -78,7 față de prognoza de -78,2 și -80,0 anterior. Perechea EUR/USD s-a depreciat ușor după publicarea datelor.

Acțiunile elvețiene au înregistrat performanțe superioare, Richemont și Swatch Group înregistrând o creștere după apariția unor rapoarte care sugerează că SUA ar putea reduce tarifele de import pentru produsele elvețiene.

Indicele Europe Stoxx 600 a atins un maxim al ultimelor două săptămâni, susținut de puterea sectorului de telecomunicații , în urma rezultatelor optimiste ale Vodafone . Indicele francez CAC40 și indicele britanic FTSE 100 au înregistrat ambele o creștere de aproximativ 0,8% . DE40 (interval zilnic) Contractele futures pe indicele DAX din Germania au scăzut cu aproape 0,4%, deși indicele s-a redresat puternic de la nivelul de 23.300 la aproximativ 24.100 de puncte. Cumpărătorii vor urmări zona de rezistență de 24.200, marcată de media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, portocaliu). Sursa: xStation5 Rezultate solide pentru Fraport Acțiunile Fraport au urcat la cele mai înalte niveluri din vara anului 2019, înregistrând o creștere de aproximativ 9% după ce compania a raportat un EBITDA mai bun decât cel preconizat pentru al treilea trimestru. Fluxul de numerar disponibil s-a îmbunătățit semnificativ, pe măsură ce investițiile majore în aeroporturile globale se apropiau de finalizare. Veniturile au fost ușor sub așteptări, dar compania a înregistrat performanțe superioare în toate cele patru divizii în ceea ce privește indicatorii de profit. Traficul de pasageri în octombrie a crescut cu aproximativ 6% , în timp ce prognoza pentru 2025 privind numărul de pasageri (~63 milioane) rămâne în linie cu previziunile pieței. Analiștii au remarcat o șansă mare ca Fraport să depășească prognoza privind profitul net pentru 2025 , în urma performanței solide din trimestrul al treilea.

Operatorul aeroportului din Frankfurt a raportat un EBITDA ajustat pentru trimestrul al treilea din 2025 de aproximativ 535 milioane de euro , cu aproximativ 1-3% peste estimările companiei și ale Morgan Stanley , ajutat de o rambursare a pensiilor de 50 milioane de euro și o rambursare a utilităților de 8 milioane de euro în segmentul Retail & Imobiliare.

Diviziile Aviație și Asistență la sol au înregistrat cele mai bune performanțe, depășind așteptările în ceea ce privește veniturile și costurile. Operațiunile internaționale au avut rezultate mixte — Grecia, Brazilia și Ljubljana au înregistrat performanțe superioare, în timp ce Statele Unite și Bulgaria au rămas în urmă.

Segmentul Retail & Imobiliare a înregistrat o creștere modestă, cu venituri de 145 de milioane de euro și cheltuieli pe pasager în creștere cu 1% față de anul precedent, până la 3,06 euro , impulsionate în principal de rezultatele solide ale publicității.

Marja EBITDA a grupului a crescut la 45,5% de la 40,3% în trimestrul anterior. EBITDA din aviație a crescut cu 19% la 162 milioane de euro , iar Ground Handling și-a îmbunătățit marja de la 7% la 16%.

Fluxul de numerar liber s-a consolidat în ciuda cheltuielilor de capital de 328 milioane de euro , susținut de o mai bună gestionare a capitalului circulant și de costuri de finanțare mai mici.

Fraport și-a reafirmat perspectivele pentru întregul an , estimând un flux de numerar liber aproape de pragul de rentabilitate și o datorie netă cuprinsă între 8,3 și 8,5 miliarde de euro (estimarea Morgan Stanley: 8,4 miliarde de euro).

Volumul de pasageri a crescut cu 2,6% la Frankfurt și cu 3% în aeroporturile regionale din Grecia . Programul de zboruri de iarnă arată o creștere a capacității de transport cu aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului trecut , în ușoară scădere față de 5-6% în septembrie.

Morgan Stanley a menținut ratingul „equal-weight” cu un preț țintă de 72 EUR , calificând raportul drept „o ușoară depășire și un flux de numerar solid”. Sursa: xStation5

