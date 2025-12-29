Rezumatul dimineții (29.12.2025)

Contractele futures pe principalii indici americani încep ultima săptămână din 2025 la un nivel stabil, oscilând cu +/- 0,15% pe fondul unei lichidități încă scăzute. În timpul săptămânii scurte din cauza sărbătorilor, contractele futures US100, US500 și US30 au câștigat aproximativ 1,1%, beneficiind de așa-numitul raliu al lui Moș Crăciun. Pe lângă volumele reduse, volatilitatea pieței ar putea rămâne limitată până la publicarea procesului-verbal al ultimei reuniuni a FOMC, programată pentru mâine la 21:00, ora României.

Discuțiile dintre Trump și Zelensky în Florida nu au reușit să aducă o soluție în conflictul din Ucraina. Trump a declarat că se apropie un acord, dar disputele cheie privind concesii teritoriale și centrala nucleară de la Zaporizhzhia rămân nerezolvate. Președintele Ucrainei a subliniat că, deși aproximativ 90% din cadrul de pace a fost convenit, problemele nerezolvate vor determina dacă războiul se va încheia sau va continua.

Investitorii din Asia-Pacific încep săptămâna cu sentimente mixte, marcați de îngrijorările privind creșterea modestă din China și Japonia (HK.cash: -0,5%, JP225: -0,35%, CHN.cash: -0,05%). Pierderile din China au fost parțial amortizate de acțiunile din sectorul tehnologic susținute de guvern, în timp ce piața japoneză a găsit sprijin în speranțele legate de normalizarea politicii Băncii Japoniei. Creșterile sunt conduse de piețele axate pe inteligența artificială și semiconductori din Coreea de Sud (KOSPI: +1,9%) și Taiwan (TWI: +0,9%).

Procesul-verbal al Băncii Japoniei indică faptul că unii membri susțin creșteri graduale ale ratei dobânzii pentru a stimula creșterea economică și a evita rămânerea în urmă. Rata neutră rămâne dificil de stabilit, iar politica monetară se situează încă sub aceasta. Membrii au subliniat schimbările ratei dobânzii în străinătate, ratele reale profund negative chiar și la nivelul actual de 0,75% și necesitatea monitorizării atente a economiei și a piețelor. De asemenea, au subliniat rolul sprijinului fiscal, potențialul de creștere reală a salariilor în anul viitor și vigilența dată de nivelurile record ale investițiilor și profiturilor.

Pe piețele valutare, mișcarea principală este o revenire a yenului, deși convingerea limitată în jurul semnalelor “hawkish” ale Băncii Japoniei sugerează că piețele rămân prudente față de comunicarea băncii centrale (USDJPY: -0,1%, EURJPY: -0,2%, GBPJPY: -0,15%). AUDUSD a atins pentru scurt timp un maxim al ultimelor 14 luni, în timp ce NZD a înregistrat o performanță inferioară tuturor monedelor G10 (NZDUSD: -0,15%) pe fondul unei reveniri mai ample a dolarului (USDIDX: +0,1%). EURUSD este stabil în apropierea nivelului de 1,175, în timp ce EURPLN rămâne neschimbat în jurul valorii de 4,21.

Metalele prețioase înregistrează o corecție record, pe fondul marcării profiturilor de către investitori. Paladiul a înregistrat cea mai mare scădere (-11,6%), ștergând rapid câștigurile record din sesiunea anterioară. Platina a scăzut cu 5,3%, argintul cu 3,3% la 76 USD, iar aurul s-a depreciat cu 1,1% la 4.480 USD pe uncie.

Petrolul Brent și WTI se redresează cu aproximativ 0,7% după recenta scădere (petrolul în jur de 60,80 USD), în timp ce gazul natural a scăzut cu 1%, în ciuda câștigurilor la deschidere.

Bitcoin a crescut cu 2,2% la 89.850 USD, în timp ce Ethereum a câștigat 2,8% avansând la 3.034 USD.

