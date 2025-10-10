DAX: DE40 încearcă să mențină ritmul 📈Brenntag și ArcelorMittal sub presiune

Acțiunile Brenntag sunt sub presiune după o retrogradare a UBS; ArcelorMittal scade în urma unei modificări a ratingului și a comentariilor Goldman Sachs.

Siemens și MTU Aero Engines sunt cele mai slabe titluri din DAX; Mercedes-Benz și Continental conduc avansul.

Aspecte esențiale Indicii europeni deschid vineri cu creșteri prudente; DE40 în creștere cu 0,05%.

Indicii europeni au deschis cu câștiguri prudente, susținuți parțial de speranțele unei ameliorări a crizei politice din Franța. Volatilitatea ar putea crește în jurul orei 17:00, când vor fi publicate datele Universității din Michigan privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste. DE40 (interval H1) Contractul futures DAX german (DE40) oscilează în jurul valorii de 24.750 puncte și testează EMA pe 50 de perioade (linia portocalie) pe graficul orar, susținut în plus de reacțiile anterioare ale prețurilor de la începutul lunii iulie. Sursa: xStation 5 Cele mai active acțiuni din DAX german. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Brenntag redus de UBS UBS retrogradă Brenntag la „Vânzare” și reduce prețul țintă la 45 EUR (de la 56 EUR), invocând o deteriorare a perspectivelor. Acțiunile au scăzut astăzi cu aproape 4%. Cererea slabă pe piața finală și supracapacitatea din industria chimică vor exercita presiune asupra volumelor și marjelor distribuitorilor de produse chimice cel puțin până în prima jumătate a anului 2026 , a scris analistul Nicole Manion .

Previziunile privind profiturile pentru 2025-2027 au fost reduse cu mult sub consens deoarece UBS vede un risc crescut pentru vânzări și profitabilitate; previziunea sugerează un ciclu descendent mai lung decât cel pe care îl preconizează în prezent piața. Brenntag (interval D1) Acțiunile Brenntag sunt în scădere de ceva timp și se situează în apropierea nivelurilor înregistrate ultima dată în august 2020. Chiar și așa, evaluarea P/E a grupului chimic rămâne la un nivel ridicat de două cifre. Sursa: xStation 5 Gigantul siderurgic sub presiune Goldman Sachs retrogadează ArcelorMittal (MT.US) de la „cumpărare” la „neutru”, în timp ce crește prețul țintă la 30 EUR (de la 29 EUR). Drept urmare, acțiunile au scăzut astăzi cu peste 2%, prelungind retragerea de la maximele multianuale. Potrivit GS, teza optimistă s-a concretizat în mare măsură : deflația materiilor prime a susținut marjele, iar perspectivele unor măsuri de protecție eficiente pe piețele cheie au stimulat sentimentul. După o creștere de ~55% de la adăugarea pe lista de cumpărare, acțiunile par acum pe deplin evaluate .

Raportul risc-recompensă este echilibrat: creșterea depinde de factori favorabili susținuți în ceea ce privește costurile și de implementarea consecventă a politicii UE ; riscurile de scădere includ o inversare a tendinței în ceea ce privește minereul de fier/cărbunele metalurgic sau costuri mai mari ale energiei , care comprimă spread-urile, aplicarea mai slabă a măsurilor de protecție , incertitudinea tarifară și riscurile pentru profitabilitatea joint venture-ului din India . Arcelor Mittal (interval D1) Sursa: xStation 5

