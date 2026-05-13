De ce aurul pierde teren?

Aspecte esențiale Semnalele de înăsprire ale Fed: Inflația persistent ridicată din SUA a amânat reducerile de dobândă preconizate, determinând creșterea randamentelor titlurilor de stat și făcând aurul, care nu generează randament, mai puțin atractiv.

Taxa de import din India: O majorare a taxelor de la 6% la 15% pe a doua cea mai mare piață de aur din lume răcește cererea fizică și determină creșterea prețurilor locale.

Presiunea asupra randamentului: Deși aurul rămâne o metodă de protecție împotriva riscurilor geopolitice, costul de oportunitate în creștere, determinat de ratele mai mari ale dobânzii și de un dolar mai puternic, alimentează scăderea actuală a prețurilor.

Aurul scade pentru a doua sesiune consecutivă, fiind prins între semnalele monetare restrictive din SUA și o schimbare semnificativă de politică pe una dintre cele mai mari piețe fizice din lume. Pe măsură ce metalul prețios se confruntă cu presiuni atât din partea poziției „mai ridicate pentru mai mult timp" a Rezervei Federale, cât și din partea majorărilor agresive ale tarifelor din India, perspectiva pentru aur a trecut de la o creștere record la o atitudine defensivă. 1. Factorul Fed: inflația refuză să se tempereze Principalul factor care afectează aurul în acest moment este persistența inflației din SUA. Datele recente ale Biroului de Statistică a Muncii (BLS) au provocat o undă de șoc pe piețele de venituri fixe. Șocul PPI: Prețurile de producție au crescut cu 1,4% în aprilie , aproape triplu față de prognoza de 0,5% . Pe bază anuală, PPI a urcat la 6,0% , de la 4,3% în martie.

Problema „rigidității”: Când întreprinderile plătesc mai mult la nivel de comerț en-gross, în special pentru energie și transport, aceste costuri ajung în cele din urmă la consumator.

Așteptările privind rata dobânzii: Conform CME FedWatch, traderii au eliminat efectiv așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în acest an. Intervalul actual al Rezervei Federale de 3,50% – 3,75% pare acum mai degrabă un prag minim decât unul maxim. De ce contează randamentele Aurul este un activ fără randament, nu plătește dividende sau dobânzi. Când randamentele titlurilor de stat cresc, costul de oportunitate al deținerii de aur crește. Investitorii preferă să-și plaseze banii în obligațiuni de stat „sigure” decât într-un lingou de metal care nu oferă niciun randament. Acest context de „mai mult timp la un nivel mai ridicat” crește randamentele și susține dolarul, ambele având, în mod tradițional, un impact negativ asupra aurului. 2. Bariera tarifară a Indiei În timp ce Fed se ocupă de partea macrofinanciară, India a dat o lovitură părții fizice a ecuației. Fiind al doilea cel mai mare consumator de metale prețioase din lume, mișcările de politică internă ale Indiei au repercusiuni globale. Guvernul indian a majorat recent tarifele de import pentru aur și argint de la 6% la 15%. Impact imediat: Taxele mai mari se traduc prin prețuri locale mai mari pentru consumatorii indieni, care apar aproape instantaneu pe piață.

Factor de reducere a cererii: Cererea din India este determinată în mare parte de bijuterii și economiile populației. O creștere bruscă a prețurilor duce de obicei la o atitudine de „așteptare” din partea cumpărătorilor, epuizând lichiditatea fizică.

Efectul complex: Această răcire a cererii nu afectează doar aurul, adesea se extinde și asupra altor metale prețioase precum argintul, platina și paladiul, care sunt tranzacționate frecvent ca grup. 3. Tensiunea: acoperirea împotriva inflației vs presiunea asupra randamentului Aurul se află în prezent într-o poziție paradoxală. Istoric, investitorii cumpără aur pentru a se proteja împotriva inflației. Cu toate acestea, atunci când inflația rămâne la un nivel ridicat, aceasta declanșează „al doilea canal” de reacție a pieței: randamente mai mari ale obligațiunilor. În prezent, investitorii pot câștiga mai mult deținând active similare numerarului, iar dolarul mai puternic înăsprește condițiile pentru cumpărătorii globali. Perspectivele: evoluție laterală sau potențial de scădere? În ciuda slăbirii actuale, aurul rareori urmează o singură traiectorie. În timp ce mediul ratelor dobânzilor acționează ca un plafon, există încă suporturi structurale sub pragul minim. Riscurile geopolitice actuale și cumpărările constante ale băncilor centrale continuă să ofere un amortizor. Potrivit analiștilor de la TD Economics, acești factori pot contribui la prevenirea unei prăbușiri totale a prețurilor, chiar și atunci când randamentele evoluează în defavoarea metalului. Deocamdată, aurul rămâne sensibil la fiecare raport publicat, până când Fed va vedea o cale clară de revenire la țintele sale de inflație, metalul prețios s-ar putea tranzacționa într-un interval lateral, mai degrabă decât să înregistreze o tendință ascendentă.

