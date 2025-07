📉DE40 -1% pe fondul incertitudinii comerciale

Indicii europeni se retrag pe fondul escalad─ârii preocup─ârilor legate de tarifele vamale Pie╚Ťele de ac╚Ťiuni europene, care au ├«nceput anul cu o performan╚Ť─â robust─â fa╚Ť─â de SUA, au intrat ├«ntr-o faz─â de volatilitate crescut─â. Dup─â o cre╚Ötere impresionant─â ├«n prima jum─âtate a anului, dep─â╚Öind ac╚Ťiunile americane datorit─â unei redres─âri ciclice ╚Öi a ├«ncrederii re├«nnoite a investitorilor, luna aprilie a adus o schimbare decisiv─â. Anun╚Ťul ╚Öi suspendarea ulterioar─â a tarifelor reciproce au marcat o schimbare, pie╚Ťele americane ├«nregistr├ónd o revenire mult mai puternic─â ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťirea previziunilor privind profiturile companiilor americane, ├«n timp ce previziunile privind profiturile europene s-au deteriorat. Investitorii europeni se confrunt─â acum cu amenin╚Ťarea iminent─â a unor tarife mai severe. De╚Öi ini╚Ťial se anticipa o rat─â tarifar─â universal─â de 10%, pre╚Öedintele Trump a avansat cifre de p├ón─â la 30%, de╚Öi estim─ârile consensuale indic─â un interval de 15-20%. Chiar ╚Öi la aceste niveluri, impactul amenin╚Ť─â s─â limiteze ╚Öi mai mult perspectivele de cre╚Ötere pentru exportatorii europeni, ├«n special ├«n industriile expuse cererii din SUA. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Val de avertismente privind profiturile ├«n Europa Anxietatea crescut─â legat─â de tarife se reflect─â ├«ntr-o serie tot mai mare de avertismente din partea companiilor: ASML ╚Öi-a temperat previziunile privind v├ónz─ârile ├«n contextul incertitudinii.

BASF , gigantul german din industria chimic─â, a raportat o sc─âdere brusc─â a profiturilor ╚Öi ╚Öi-a revizuit ├«n jos perspectivele, subliniind sl─âbirea profitului opera╚Ťional ╚Öi sc─âderea v├ónz─ârilor, ├«n mare parte din cauza tarifelor impuse de SUA ╚Öi a sl─âbirii cererii globale.

Stellantis a ├«nregistrat ├«n mod nea╚Öteptat o pierdere net─â de 2,7 miliarde de dolari ├«n prima jum─âtate a anului, ├«n principal din cauza tarifelor americane, restructur─ârii ╚Öi sc─âderii livr─ârilor. Volumul v├ónz─ârilor companiei ├«n America de Nord a sc─âzut semnificativ, subliniind costul tangibil al restric╚Ťiilor comerciale. Avertismente similare privind reducerea profiturilor sau cre╚Öterea pierderilor au fost emise de Covestro, Solvay, Ericsson, Volvo ╚Öi Renault. De remarcat faptul c─â produc─âtorul suedez de automobile Volvo reduce capacitatea de produc╚Ťie din America de Nord, pe fondul sc─âderii cererii sub presiunea noilor tarife. ├Än aceast─â sear─â, gigantul german din domeniul tehnologiei SAP, unul dintre principalii motori ai performan╚Ťei DAX, public─â rezultatele trimestriale. ├Än ultima sa actualizare, SAP a raportat o cre╚Ötere a activit─â╚Ťii sale ├«n domeniul cloud ╚Öi o cre╚Ötere a veniturilor totale, de╚Öi conducerea r─âm├óne prudent─â ├«n contextul actual al comer╚Ťului mondial ╚Öi al mediului economic. A╚Ötept─âri de profit mai mici ├«ncep├ónd cu al doilea trimestru

Sursa: Bloomberg Finance LP Așteptările privind creșterea EPS a companiilor vulnerabile la tarife au fost revizuite în mod constant în jos începând cu luna aprilie, la începutul celui de-al doilea trimestru. Contrastul cu optimismul anterior este determinat de incertitudinea economică continuă și de riscurile legate de tarife.



Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 sub presiune: perspective tehnice Indicele german DE40 (DAX 40) a scăzut cu aproape 1% în sesiunea de astăzi. Un nivel cheie de sprijin se situează la 24.000 de puncte; o depășire decisivă a acestui nivel ar putea accelera vânzările către 23.500 de puncte, care coincide cu maximele istorice din martie și reprezintă o retragere a celei mai recente creșteri care a urmat vânzărilor din aprilie, după introducerea tarifelor.  

