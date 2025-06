DE40: A cincea sesiune de pierderi; Acțiunile din sectorul energetic rezistă vânzărilor masive pe fondul temerilor legate de aprovizionare

DAX scade pentru a cincea sesiune consecutivă, sub presiunea tensiunilor geopolitice

Acțiunile din sectorul energetic rezistă vânzărilor masive

Novo Nordisk devine cea mai valoroasă companie din Europa, depășind SAP Piețele europene se alătură vânzărilor masive la nivel mondial, în urma escaladării rapide a conflictului din Orientul Mijlociu. Revenirea unui sentiment general de aversiune față de risc determină scăderea majorității acțiunilor, pe fondul ieșirilor de capital către active sigure, precum obligațiunile și aurul. O excepție importantă este sectorul energetic european, care înregistrează o creștere de 2,25% ca răspuns la creșterea prețurilor la energie, pe fondul presiunilor exercitate de conflict asupra contractelor pentru materiile prime cheie. Prețurile gazelor naturale europene au crescut brusc după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra Iranului, escaladând tensiunile regionale și alimentând temerile privind întreruperea aprovizionării globale cu energie, în special prin strâmtoarea critică Hormuz. Contractele futures de referință au crescut cu peste 6%, pe fondul temerilor că acest conflict ar putea afecta exporturile de GNL din țări producătoare importante, precum Qatar, Oman și Emiratele Arabe Unite, care împreună reprezintă 18% din aprovizionarea globală cu GNL. Deși nu s-au înregistrat încă întreruperi fizice ale livrărilor, există riscul unor întârzieri, iar o escaladare a conflictului ar putea determina creșterea prețurilor gazelor naturale peste pragul de 100 EUR/MWh. Anxietatea pieței este accentuată de întreruperile din Norvegia și de închiderea temporară a câmpului de gaze Leviathan din Israel, toate acestea amenințând eforturile Europei de a-și reface rezervele de gaze înainte de venirea iernii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța de astăzi a companiilor listate la DAX. Sursa: Bloomberg Finance LP Volatilitatea sectoarială a indicelui Eurostoxx 600. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (interval zilnic) Indicele german DAX a scăzut pentru a cincea zi consecutivă, coborând sub media mobilă exponențială pe 30 de zile (EMA30, violet deschis). Cu toate acestea, scăderea s-a oprit la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care acționează în prezent ca suport cheie. În perspectivă, creșterea prețurilor la energie ar putea afecta perspectivele pe termen lung pentru acțiunile europene, punând în pericol scenariul de bază al BCE privind reducerea ratelor dobânzilor în 2025. Dacă îngrijorările legate de întreruperile în aprovizionarea cu energie se vor accentua, încrederea mediului de afaceri ar putea slăbi și mai mult. Nivelul Fibonacci rămâne critic, următoarea zonă de suport fiind situată între 22.250 și 22.450. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Grupul bancar francez BPCE va achiziționa Novo Banco din Portugalia de la Lone Star într-o tranzacție de 6,4 miliarde de euro, marcând cea mai mare achiziție bancară transfrontalieră din Europa din ultimul deceniu.Guvernul portughez va vinde, de asemenea, participația sa de 25%. Această mișcare consolidează prezența BPCE în Europa și reflectă încrederea investitorilor în Portugalia. Nu sunt prevăzute reduceri de personal. Tranzacția, care se preconizează că va fi finalizată în primul semestru al anului 2026, se adaugă unui an puternic pentru fuziunile și achizițiile bancare, pe fondul presiunilor mai ample de consolidare din zona euro.

Novo Nordisk a anunțat că va avansa atât formulele subcutanate, cât și cele orale ale amycretinei în studiile clinice de fază 3 pentru controlul greutății, în urma rezultatelor pozitive din faza 2 și a feedback-ului autorităților de reglementare. Amycretina este un agonist dual al receptorilor GLP-1 și amilină, conceput pentru tratarea supraponderalității, obezității și diabetului de tip 2. Studiile de fază 3 vor începe în primul trimestru al anului 2026. Această mișcare marchează un pas important în portofoliul Novo Nordisk de tratamente inovatoare, cu acțiune de lungă durată, pentru tulburări metabolice. Drept urmare, Novo depășește SAP ca cea mai valoroasă companie europeană cotată la bursă.

TotalEnergies, Air Liquide și RWE au încheiat un parteneriat pentru decarbonizarea rafinăriilor TotalEnergies din Belgia și Țările de Jos prin proiecte de hidrogen verde la scară largă, alimentate de parcul eolian offshore OranjeWind, dezvoltat în comun. Colaborarea include o investiție de 600 de milioane de euro într-un electrolizor de 250 MW lângă Zeeland și un acord de taxare pentru producția de 130 MW de hidrogen verde din proiectul ELYgator al Air Liquide pentru rafinăria din Anvers. Împreună, aceste inițiative vizează reducerea emisiilor de CO₂ cu până la 450.000 de tone pe an și sprijinirea obiectivului TotalEnergies de a decarboniza complet utilizarea hidrogenului în rafinăriile sale europene până în 2030.

RWE și Amazon Web Services (AWS) au semnat un acord-cadru strategic pentru a accelera transformarea digitală a RWE și a sprijini obiectivele Amazon în materie de energie curată. Parteneriatul se bazează pe acordurile existente de achiziție de energie regenerabilă (PPA) de 1,1 GW din SUA. AWS va furniza instrumente de inteligență artificială și analiză pentru a îmbunătăți operațiunile, tranzacționarea și previziunile energetice ale RWE. Colaborarea consolidează, de asemenea, legăturile cu laboratorul de inteligență artificială al RWE din Seattle, ajutând ambele companii să promoveze inițiative în domeniul energiei fără emisii de carbon și infrastructura digitală aliniată la cererile crescânde de electrificare și sustenabilitate.

