DE40: Acțiunile europene sunt supracumpărate❓Toate privirile sunt îndreptate către CPI din SUA💡

Indicii europeni înregistrează performanțe relativ slabe la începutul celei de-a doua faze a sesiunii de tranzacționare de marți. Indicele german DAX a scăzut cu 0,19%, în timp ce indicele francez FRA40 a scăzut cu 0,58% și indicele britanic FTSE100 a scăzut cu 0,14%. În același timp, însă, contractele futures din SUA se tranzacționează la un nivel stabil, alimentând speranțele pentru o revenire la deschiderea sesiunii de tranzacționare din SUA. Principalul subiect al sesiunii de astăzi îl reprezintă datele CPI din SUA, care vor fi publicate în mai puțin de o oră. Piața europeană de acțiuni, reprezentată de Stoxx Europe 600, a înregistrat performanțe impresionante, crescând cu 17% în 2025 și cu încă 3,2% la începutul anului 2026, depășind S&P 500. Indicele dă semne de supraîncălzire: RSI pe 14 zile a depășit 80, ceea ce s-a întâmplat rar în ultimii 20 de ani și sugerează un risc de consolidare sau un vârf iminent. Analiștii de la Oddo BHF și Societe Generale avertizează împotriva creșterii prea rapide a valorilor, în special în sectoarele ciclice, având în vedere creșterea economică slabă (prognozată la 1,2% în 2026) și veniturile corporative constante din anul precedent. Sursa: Bloomberg Financial LP Cotații actuale pentru contractele majore. Sursa: xStation Volatilitatea actuală observată pe piața europeană mai largă. Sursa: xStation În timpul sesiunii de tranzacționare de marți, DAX consolidează câștigurile de ieri, dar continuă să depășească bariera menționată anterior de 24.780 de puncte, care a fost principalul nivel de rezistență în 2025. Mai mult, actualul impuls ascendent, care a reușit să împingă contractul peste media mobilă exponențială de 50 de zile (curba albastră pe grafic) și media mobilă exponențială de 100 de zile (curba violet), este, din perspectivă tehnică, un indiciu al unei tendințe ascendente pe termen scurt a instrumentului. Atâta timp cât DE40 rămâne peste aceste bariere de sprijin, tendința actuală va continua probabil. Sursa: xStation Știri despre companii: Acțiunile Symrise (SY1.DE) au crescut cu 4,6% ca răspuns la anunțul unei schimbări strategice în portofoliul companiei. Compania germano-americană specializată în arome și parfumuri a decis să vândă divizia Terpenes și să investească în compania suedeză Swedencare. Tranzacția face parte dintr-o tendință de restructurare care vizează concentrarea pe segmente de afaceri mai profitabile și îmbunătățirea eficienței capitalului. Decizia de a se retrage din industria chimică (Terpenes) și de a investi în sectorul îngrijirii animalelor (Swedencare) semnalează o schimbare strategică către sectorul sănătății și bunăstării animalelor, care este considerat mai promițător. Piața a reacționat pozitiv la anunț, fapt reflectat în aprecierea prețului acțiunilor. Compania energetică Orsted (ORSTED.UK) a înregistrat o creștere de 5% după ce a anunțat că a câștigat un proces care împiedică administrația Trump să reia un proiect suspendat de parc eolian offshore în apele de coastă ale SUA. Hotărârea judecătorească reprezintă o victorie importantă pentru sectorul energiei regenerabile, care s-a confruntat cu politica administrației de a limita investițiile în surse cu emisii zero. Pe măsură ce prețul acțiunilor Orsted crește, crește și interesul pentru alte companii din domeniul energiei curate. Hotărârea judecătorească semnalează că, chiar și în fața opoziției politice, investițiile în energie regenerabilă pot fi protejate de instituțiile juridice, ceea ce îmbunătățește perspectivele pentru întregul sector al energiei verzi. Acțiunile companiei au deschis sesiunea de astăzi cu o creștere semnificativă. Sursa: xStation Activitățile analiștilor băncilor de investiții: ACTUALIZĂRI: Aena a fost actualizată la neutru de BofA.

Atoss Software a fost actualizată la cumpărare de Jefferies; prețul țintă 140 €.

Aurubis a fost actualizată la „cumpărare” de Bankhaus Metzler; preț țintă 161 €.

Bittium a fost actualizată la „acumulare” de Inderes; preț țintă 36 €.

HMS Networks a fost actualizată la „cumpărare” de Pareto Securities; preț țintă 480 SEK.

Lufthansa a fost actualizată la „cumpărare” de DBS Bank; preț țintă 10 €.

PVA TePla a fost reclasificată la „cumpărare” de către Jefferies; prețul țintă este de 31 EUR.

Pan African a fost actualizată la „overweight” de către Nedbank CIB; prețul țintă este de 149,27 pence.

Swissquote a fost actualizată la „outperform” de către Oddo BHF; prețul țintă este de 555 CHF.

Zalando a fost actualizată la „overweight” de către Barclays; prețul țintă este de 35 EUR. RETROGRADĂRI: ASM Intl retrogradată la sub medie de Jefferies; PT 495 €

Airtel Africa retrogradată la „menținere” de HSBC; PT 400 pence

BAE retrogradată la „menținere” de Deutsche Bank; PT 2140 pence

BMW retrogradată la „neutru” de UBS; PT 93 €

Continental a fost retrogradat la „menținere” de către Berenberg

Eiffage a fost retrogradat la „neutru” de către BofA.

Heineken a fost retrogradat la „menținere” de către HSBC; preț țintă 78 €.

Leonardo a fost retrogradat la „menținere” de Deutsche Bank; preț țintă 57 €.

SMA Solar a fost retrogradat la „menținere” de Jefferies.

Thales a fost retrogradat la „menținere” de Deutsche Bank; PT 280 €

Vinci a fost retrogradat la „sub medie” de BofA

Volvo a fost retrogradat la „menținere” de Morgan Stanley; PT 323 SEK

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."