Rezumatul zilei: Piețele limitează câștigurile zilnice; Iranul va folosi mine în Strâmtoarea Hormuz🚨❓

Piețele bursiere americane își pierd avântul ascendent după ce serviciile de informații americane au raportat că există indicii că Iranul a început să amplaseze mine marine în Strâmtoarea Hormuz.

Se estimează că stocul țării va cuprinde între 2.000 și 6.000 de mine produse local, rusești și chinezești. Acestea vor fi transportate cu bărci mici, care pot transporta 2-3 astfel de mine.

Această știre a determinat prețurile petrolului să revină peste pragul de 88 de dolari pe baril în ultimele minute, iar indicii Wall Street au pierdut o parte din câștigurile zilnice.

Cu toate acestea, potrivit Axios, Statele Unite cer Israelului să înceteze atacurile asupra instalațiilor energetice iraniene, aceasta fiind prima intervenție de acest fel a lui Trump în conflictul din Orientul Mijlociu.

US100 este în prezent în creștere cu 0,67%, US500 cu 0,55%, iar US2000 cu 0,9%.

Pentru a treia oară în ultimele 10 luni, US100 apără zona EMA de 200 de zile, iar impulsul ascendent de astăzi împinge contractul peste EMA de 100 de zile. Pe termen mediu, acest lucru înseamnă că tendința ascendentă definită de aceste curbe rămâne intactă.

Piața imobiliară rezidențială din SUA a surprins în mod pozitiv, crescând în a doua lună a anului 2026, în ciuda așteptărilor privind ușoare scăderi. În ciuda scăderilor ocazionale sub 4 milioane, cererea pe piață pare stabilă.

Piețele europene au încheiat tranzacționarea cu creșteri semnificative. DAX-ul german a câștigat 2,25%, CAC40-ul francez 2,16%, FTSE100-ul britanic 1,59% și WIG20-ul polonez 2,16%.

Dolarul australian înregistrează astăzi cea mai mare creștere pe piața Forex. Yenul japonez și francul elvețian înregistrează cele mai mari scăderi.

Acțiunile Novo Nordisk (NVO.US) au scăzut astăzi cu peste 3% după ce FDA din SUA a trimis companiei o scrisoare de avertizare cu privire la încălcarea procedurilor de raportare a reacțiilor adverse la medicamente, inclusiv Ozempic. Potrivit declarației, o inspecție a FDA a constatat că compania nu a raportat unele cazuri grave — inclusiv două decese și o sinucidere — în termenul prevăzut de 15 zile.

Nvidia dezvoltă un strat software în jurul AI. Potrivit Wired, compania lucrează la o platformă open-source de agenți AI numită NemoClaw, destinată în principal clienților enterprise. Platforma va permite companiilor să delege sarcini complexe agenților AI în numele angajaților lor.

Pe fondul revenirii indicilor de pe Wall Street și al scăderii accentuate a prețurilor petrolului, contractul indicelui de volatilitate CBOE VIX (VIX) a scăzut astăzi cu peste 2,5%.

Cifra finală a PIB-ului Japoniei pentru al patrulea trimestru al anului 2025 a fost revizuită semnificativ în sus, ștergând pesimismul investitorilor după scăderea anterioară a PIB-ului ca răspuns la haosul politicii comerciale a SUA în 2025 și la cheltuielile de consum în continuare slabe. Creșterea trimestrială a fost majorată de la un dezamăgitor 0,1% la 0,3% (creștere anualizată de 1,3%).

Pentru prima dată în peste un an, salariile reale au crescut, de asemenea (+1,4%), ceea ce s-a tradus printr-o creștere a consumului în rândul consumatorilor japonezi (+0,3% MoM față de prognoza de 0,1%).

Petrolul Brent este în prezent în scădere cu 1,3%, în timp ce petrolul WTI este în scădere cu 4,5%. NATGAS înregistrează, de asemenea, scăderi, prețurile marcând o scădere de peste 2%.

Metalele prețioase și industriale recâștigă teren. Aurul este în prezent în creștere cu 0,85%, iar argintul cu 0,77%. Contractul pentru cupru a crescut astăzi cu 1,7%.

Îmbunătățirea sentimentului pieței se reflectă și pe piața criptomonedelor, unde Bitcoin se tranzacționează cu 2% mai mult în cursul zilei, aproape de zona de 70.000 de dolari.

