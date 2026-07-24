🔼 DE40 crește pe fondul rezultatelor SAP

Aspecte esențiale DE40 (contractul futures pe indicele german DAX) avansează și testează zona de 25.000 de puncte .

(contractul futures pe indicele german DAX) avansează și testează zona de . Acțiunile SAP au înregistrat o creștere de peste 6% în urma publicării rezultatelor trimestriale ale companiei.

au înregistrat o creștere de peste în urma publicării rezultatelor trimestriale ale companiei. Datele PMI din Germania s-au dovedit a fi semnificativ mai bune decât așteptările pieței.

DAX a deschis ședința de vineri pe teritoriu pozitiv, susținut în principal de o revenire puternică a acțiunilor SAP. Îmbunătățirea sentimentului în jurul celei mai mari companii de tehnologie din Germania a eclipsat îngrijorările legate de cele mai recente tarife impuse de SUA, indicele de referință german avansând spre pragul de 25.000 de puncte. Acțiunile SAP au înregistrat o creștere de aproape 7% după publicarea rezultatelor pentru al doilea trimestru. Investitorii au reacționat pozitiv la creșterea puternică a activității companiei în domeniul cloud, care rămâne principalul său motor de creștere. Având în vedere ponderea semnificativă a SAP în cadrul indicelui DAX, această creștere a contribuit la compensarea presiunii generate de cele mai recente măsuri comerciale ale SUA.

Statele Unite au impus tarife de 10% și 12,5% asupra importurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană. Măsurile au intrat în vigoare vineri dimineață, ora Germaniei, coincizând cu expirarea ratei tarifare globale temporare de 10%.

Piețele au avut o reacție relativ moderată la noile tarife, întrucât acestea nu reprezintă o povară suplimentară în comparație cu cadrul tarifar anterior.

Volkswagen se numără printre companiile cu cele mai slabe performanțe de astăzi. În ciuda cererii puternice de vehicule electrice mai mici, producătorul auto i-a avertizat pe investitori să se aștepte la venituri mai slabe, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor sale cu aproape 2,5%.

Ca urmare, Volkswagen se clasează printre companiile cu cele mai slabe performanțe din DAX, investitorii concentrându-se asupra perspectivelor de vânzări în deteriorare ale companiei. Între timp, în cadrul indicelui SDAX, Atoss Software atrage atenția, acțiunile sale înregistrând o creștere de aproape 7% după ce compania a raportat o creștere puternică a veniturilor și a profitului pentru prima jumătate a anului.

PMI-ul compozit al Germaniei a crescut la 51,2, cu mult peste așteptările de 49,7 și în creștere față de 49,5 în luna precedentă. PMI-ul din sectorul serviciilor s-a menținut la 49,6, depășind prognoza consensuală de 49,0 și înregistrând o îmbunătățire față de valoarea anterioară de 48,6, în timp ce PMI-ul din sectorul manufacturier a urcat la 52,2, depășind atât așteptările de 50,5, cât și valoarea anterioară de 50,3. Graficul DE40 (Interval D1) Contractul futures pe DAX testează în prezent limita inferioară a canalului său ascendent de preț. O revenire peste 25.100 de puncte, unde se află media mobilă exponențială pe 50 de perioade (linia portocalie), ar putea semnala o relansare a impulsului bullish. Suportul cheie se situează în jurul valorii de 24.500 de puncte. O străpungere sub acest nivel ar putea deschide calea către o scădere spre 23.800 de puncte, unde au avut loc reacții anterioare ale prețului, marcate de umbrele lungi ale lumânărilor formate în lunile aprilie și mai ale acestui an. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."