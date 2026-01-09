DE40: DAX așteaptă raportul NFP din SUA📌Rheinmetall și Porsche conduc creșterile

Indicele DAX din Germania are astăzi o sesiune mai slabă, dar foarte calmă. Sectorul financiar se află sub o presiune relativă, în timp ce sectorul auto este stabil, alături de Rheinmetall (RHM.DE), care crește după atacul nocturn al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În restul Europei, CAC 40 și FTSE 100 sunt în creștere cu aproape 0,7%, în timp ce WIG20 din Polonia câștigă, de asemenea, aproximativ 0,7%. De remarcat este faptul că indicele abia a reacționat la rapoartele conform cărora Moscova a folosit o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM) Oreshnik la doar câteva zeci de kilometri de granița cu Polonia. Se spune că racheta a vizat un depozit subteran de gaze, putând provoca întreruperi în furnizarea de încălzire și electricitate în vestul Ucrainei. Ultima serie de atacuri rusești sugerează că Moscova intenționează în continuare să obțină o victorie pe câmpul de luptă, în ciuda pierderilor crescânde de personal. Ieri, Kremlinul a respins termenii unui acord negociat de așa-numita „Coaliție a celor dispuși” cu președintele ucrainean Zelensky. Drept urmare, sectorul european al apărării a găsit astăzi un nou motor pentru creșteri.

În Europa, atenția investitorilor se concentrează acum asupra raportului privind salariile din sectorul non-agricol din SUA, care va fi publicat la 15:30 ora României, precum și asupra deciziei unei instanțe americane privind tarifele comerciale. Decizia Curții Supreme ar putea fi anunțată în jurul orei 17:00. Consensul pieței sugerează că, chiar dacă instanța nu va invalida veniturile colectate din tarifele existente, ar putea înăspri cadrul legal și ar putea îngreuna utilizarea politicii comerciale în același mod de către viitoarele administrații americane. DE40 (interval H1) Sursa: xStation5 Sursa: Bloomberg Finance L.P Sursa: Bloomberg Finance L.P Hannover Re retrogradată de Morgan Stanley Morgan Stanley a retrogradat Hannover Re la „equal weight” și a stabilit un preț țintă de 270 EUR, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 10% față de nivelurile actuale. În ciuda faptului că prețul țintă sugerează o creștere, acțiunile sunt în scădere semnificativă astăzi, iar sentimentul în sectorul financiar german rămâne în general prudent. Sursa: xStation5 Rheinmetall: revenirea impulsului, dar formarea unui potențial model bearish Rheinmetall a început o nouă etapă de creștere, dar graficul începe să contureze o potențială formațiune bearish de tip Head and Shoulders, care ar putea deveni relevantă dacă mișcarea actuală își pierde impulsul. Sursa: xStation5 Porsche crește în ciuda retrogradării Barclays Acțiunile Porsche AG avansează chiar și după ce Barclays a retrogradat acțiunile de la “equal weight” la “underweight” și a redus prețul țintă de la 42,50 la 40 de euro. Barclays susține că evaluarea este problema cheie. Porsche se tranzacționează în prezent la un P/E peste 20x pe baza previziunilor pentru 2026, în timp ce BMW și Mercedes-Benz, care vizează, de asemenea, marje de aproximativ 10% pe termen mediu, se tranzacționează la evaluări semnificativ mai mici. Banca subliniază, de asemenea, riscul legat de volum. În opinia sa, ciclul de reînnoire a modelelor va începe să susțină în mod semnificativ vânzările abia peste 2-4 ani , creând un „decalaj de produs” într-un moment sensibil al ciclului. Barclays subliniază că lansările importante de SUV-uri ICE/PHEV nu sunt așteptate până în 2027/28 (segmentul de gamă medie), în timp ce un alt SUV ICE premium ar putea să nu apară până în 2028/29 . Aceasta este o perioadă lungă într-un context de scădere a cererii.

Barclays consideră că așteptările pieței privind volumul pentru 2027 ar putea fi prea optimiste, mai ales având în vedere eliminarea treptată a modelului ICE Macan în 2027 (similar cu seria 718, care se va încheia în 2026).

Banca se întreabă, de asemenea, dacă Porsche poate atinge în mod realist noul său obiectiv de marjă pe termen mediu de 10-15% , sugerând că atingerea acestui nivel înainte de 2028 ar putea fi puțin probabilă. Barclays enumeră mai multe obstacole care ar putea afecta marjele și veniturile, inclusiv volume de vânzări mai mici, tarife persistente în SUA, necesitatea de a compensa în continuare furnizorii pentru presiunile asupra costurilor, cererea slabă din China, presiunea din partea impozitelor legate de lux și apetitul mai redus pentru vehiculele electrice cu baterie (BEV). Pe scurt, mesajul Barclays este că Porsche este încă evaluată ca o afacere cu o creștere stabilă și ridicată și o traiectorie clară a marjei, în timp ce banca vede prea multe obstacole pentru ca acest scenariu să se desfășoare fără probleme în următorii ani. În ciuda retrogradării, prețul acțiunilor crește puternic și se apropie de un test al mediei mobile exponențiale pe 200 de perioade (EMA200), sugerând o presiune crescândă pentru o potențială schimbare de tendință. Sursa: xStation5 Acțiunile TeamViewer cresc în ciuda previziunilor mai slabe privind veniturile pe întreg anul TeamViewer a publicat cifrele preliminare privind veniturile pe întreg anul, care au fost ușor sub consensul analiștilor. În ciuda acestui fapt, acțiunile sunt în creștere și se numără printre cele mai performante de pe piața germană în prezent. Venituri preliminare pentru anul fiscal 2025: 767 milioane EUR față de 776,8 milioane EUR prognozat

ARR preliminar pentru anul fiscal 2025: aproximativ 760 milioane EUR , ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ +2% față de anul precedent , pe baza unei monede constante (pro forma)

Fluctuațiile valutare, în special EUR/USD , au afectat ARR raportat Previziunea marjei EBITDA ajustate (pro forma) pentru anul fiscal 2025 rămâne neschimbată, la aproximativ 44% Sursa: xStation5

