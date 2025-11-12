DE40: DAX câștigă aproape 1% 📈Acțiunile Bayern cresc după raportul privind veniturile

Sesiunea de tranzacționare europeană de astăzi este condusă de cumpărători, cu DAX cash din Germania în creștere cu aproape 1%. Contractele futures câștigă peste 0,6% peste 24.400 și s-au deplasat peste media mobilă exponențială pe 50 de sesiuni (EMA50). Datele privind inflația din Germania au fost în conformitate cu previziunile.

Sursa: xStation 5

Datele privind inflația din Germania pentru luna octombrie

CPI anual: 2,3% (previziuni: 2,3%; anterior: 2,4%)

CPI lunar: 0,3% (previziuni: 0,3%; anterior: 0,2%)

HICP anual: 2,3% (previziuni: 2,3%; Anterior: 2,4%)

HICP lunar: 0,3% (Previziuni: 0,3%; Anterior: 0,2%)

Inflația germană a corespuns așteptărilor pieței atât pe bază anuală, cât și lunară. În timp ce rata anuală a scăzut ușor, cifra lunară a crescut. Inflația anuală a oscilat în jurul valorii de 2,3% din august, când a crescut de la aproximativ 2%. BCE va trebui să urmărească cu atenție rata inflației lunare, care a crescut la 0,3% și a înregistrat o tendință ascendentă din august, o dinamică nefavorabilă din perspectiva politicii monetare.

Rezultatele Bayer pentru Q3 2025:

Venituri: 9,66 miliarde EUR (estimare: 9,79 miliarde EUR)

EBITDA ajustat: 1,51 miliarde EUR (estimare: 1,29 miliarde EUR)

Marja EBITDA ajustată: 15,6% (estimare 13,2%)

EPS de bază: 0,57 EUR (estimare 0,33 EUR)

Previziuni privind vânzările pentru anul fiscal în sectorul sănătății consumatorilor: –1% până la +1%

Bayer AG a raportat rezultatele pentru Q3 2025, care arată o îmbunătățire a profitabilității, în ciuda contextului dificil al pieței și a problemelor juridice în curs din SUA. Depășirea estimărilor analiștilor a fost determinată în principal de Crop Science și de creșterea cererii de noi produse farmaceutice. EBITDA ajustat a crescut la 1,51 miliarde de euro față de 1,29 miliarde de euro prognozați (o depășire de peste 17%). Marja EBITDA a crescut la 15,6% (față de 13,2% estimat). Veniturile au totalizat 9,66 miliarde de euro, puțin sub consensul de 9,79 miliarde de euro.

Detalii pe segmente:

Farmaceutice: EBITDA ajustat 1,05 miliarde de euro (estimare 1,04 miliarde de euro )

Crop Science: EBITDA ajustat 172 milioane de euro , cu mult peste așteptări ( 24,4 milioane de euro )

Sănătate consumatori: EBITDA ajustat 363 milioane de euro (estimare 347,7 milioane de euro )

Segmentul Crop Science a surprins în sens pozitiv, profitabilitatea îmbunătățindu-se datorită eficienței costurilor și cererii puternice de semințe de porumb, deși prețurile scăzute ale glifosatului continuă să limiteze potențialul de câștig. Farmaceutic rămâne un pilon cheie al profitului: cererea robustă pentru Kerendia (boli renale) și Nubeqa (oncologie) a contribuit la compensarea scăderilor înregistrate de produsele mai vechi.

Repere ale vânzărilor:

Nubeqa: 622 milioane de euro (estimare 576 milioane de euro )

Kerendia: 221 milioane de euro (estimare 193 milioane de euro )

Terapii mai vechi — Xarelto (540 milioane de euro, estimare 610 milioane de euro) și Eylea (731 milioane de euro, estimare 848 milioane de euro) — au înregistrat scăderi de două cifre pe fondul concurenței generice și presiunii asupra prețurilor. Bayer mizează pe Lynkuet (menopauză), recent aprobat de FDA, pentru a susține trimestrele următoare.

EBITDA Crop Science a crescut la 172 milioane de euro față de 24 milioane de euro în anul precedent, ajutat de vânzările de semințe de porumb și de programele de reducere a costurilor. Bayer a remarcat că prețurile scăzute pentru glifosat (ingredientul activ din Roundup) continuă să afecteze potențialul de venituri și a declarat că ar putea înceta producția în anumite locații, inclusiv în Louisiana.

CEO-ul Bill Anderson continuă să reconstruiască încrederea investitorilor după achiziția Monsanto în 2018. Compania se confruntă cu litigii masive în SUA legate de Roundup. La sfârșitul lunii septembrie, fuseseră depuse 197.000 de cereri (cu 5.000 mai multe decât la jumătatea lunii iulie), dintre care aproximativ 65.000 sunt încă în curs de soluționare; Bayer susține că glifosatul este sigur. Anderson a declarat că programul de eficientizare, inclusiv reducerea numărului de angajați, îmbunătățește atât performanța la nivel de venituri, cât și la nivel de profit, iar obiectivul său este de a reduce semnificativ riscul juridic până la sfârșitul anului 2026.

Perspective și orientări

Bayer și-a menținut orientările la nivel de grup pentru 2025, dar a redus orientările pentru Consumer Health la –1% până la +1% (de la o creștere la limita inferioară a intervalului 2–5%), invocând condiții mai dificile în America de Nord și Asia. La nivel de grup, Bayer se așteaptă acum la elemente speciale în EBITDA pe întreg anul de –4,0 miliarde EUR până la –3,5 miliarde EUR și în EBIT de –3,0 miliarde EUR până la –2,5 miliarde EUR, ambele mai slabe decât estimările anterioare. Compania anticipează dificultăți semnificative legate de cursul valutar în 2026, reiterând în același timp că strategia sa pe mai multe fronturi în domeniile farmaceutic, agricol și sănătate rămâne cea mai potrivită.

De la începutul anului, prețul acțiunilor a crescut cu peste 40%, deși este încă cu mult sub nivelurile dinaintea achiziției Monsanto. Analiștii sunt în mare parte de acord că Crop Science a determinat creșterea profitabilității:

Barclays: „Performanța puternică din sectorul agricol a fost principalul factor care a determinat creșterea EBITDA.”

JPMorgan: „Puterea Crop Science și costurile de reconciliere mai mici au compensat slăbiciunea sectorului farmaceutic.”

Morgan Stanley: „Eficiența și reducerea costurilor au ajutat, deși orientările grupului rămân neschimbate.”

În ansamblu, rezultatele Bayer pentru al treilea trimestru al anului 2025 sugerează că firma își recâștigă treptat poziția financiară și reputația. Rezultatele solide din sectorul agricol, noile medicamente și restructurarea susțin redresarea, în timp ce litigiile din SUA și presiunea asupra prețurilor medicamentelor rămân principalele riscuri. Investitorii par să recunoască faptul că accentul pus de CEO-ul Bill Anderson pe eficiență, controlul costurilor și terapiile inovatoare începe să dea roade.

Sursa: xStation 5

Rezultatele E.ON pentru primele nouă luni ale anului 2025:

EBIT ajustat: 4,75 miliarde EUR ( +8,7% față de anul precedent )

Venituri: 57,51 miliarde EUR ( +2,2% față de anul precedent )

Previziuni privind venitul net ajustat pentru exercițiul financiar: 2,85-3,05 miliarde EUR (estimare 3,0 miliarde EUR )

Previziuni privind EBITDA ajustată pentru exercițiul financiar: 9,6-9,8 miliarde EUR (estimare 9,77 miliarde EUR)

Sursa: xStation 5

Rezultate Infineon pentru Q4 2025:

Venituri: 3,94 miliarde EUR (estimare: 3,9 miliarde EUR)

Profit total pe segment: 717 milioane EUR (estimare: 725,3 milioane EUR)

Marja de profit pe segment: 18,2% (estimare: 18,5% )

Marja GIP: 14,9% (estimare: 16,8% )

Dividend/acțiune: 0,35 EUR (estimare: 0,36 EUR)

Perspective privind veniturile pentru primul trimestru al anului 2026: ~3,6 miliarde EUR (estimare: 3,75 miliarde EUR)

Se așteaptă ca marja segmentului pentru primul trimestru să se situeze între 15% și 20%

Venituri pentru 2026: ușor mai mari față de 2025

Marja segmentului pentru 2026: între 15% și 20%

Sursa: xStation 5

Rezultatele ABN AMRO pentru Q3 2025:

Profit net: 617 milioane EUR (estimare 591,2 milioane EUR)

Venituri nete din dobânzi: 1,58 miliarde EUR (estimare 1,59 miliarde EUR)

Rata CET1: 14,8%

Planuri de achiziționare a NIBC Bank de la Blackstone pentru aproximativ 960 milioane EUR.

Sursa: xStation 5

Brenntag – Perspectivele pentru 2025 și rezultatele pentru Q3 2025

Perspective: Compania se așteaptă ca EBITA operațional pentru exercițiul financiar să se situeze la nivelul inferior al intervalului 950 milioane EUR – 1,05 miliarde EUR (consensul Bloomberg: 969,7 milioane EUR).

Q3 2025:

Profit brut operațional: 947,2 milioane EUR ( –7,1% față de anul precedent , estimare 949,1 milioane EUR)

Produse de bază: 677,5 milioane EUR (estimare 673 milioane EUR)

Produse speciale: 269,7 milioane EUR (estimare 276 milioane EUR)

EBITA operațional: 243,0 milioane EUR ( –14% față de anul precedent , estimare 236 milioane EUR)

EBITA pentru Essentials: 170,1 milioane EUR (estimare: 160,6 milioane EUR)

EBITA pentru Specialties: 92,5 milioane EUR (estimare: 100,7 milioane EUR)

Profit după impozitare: 114,3 milioane EUR ( –4,8% față de anul precedent , estimare: 104,4 milioane EUR)

EPS: 0,78 EUR față de 0,82 EUR față de anul precedent (estimare 0,71 EUR)

Vânzări: 3,72 miliarde EUR ( –8,6% față de anul precedent , estimare 3,75 miliarde EUR)

Brenntag va continua să opereze cele două divizii (Essentials și Specialties) în cadrul unui singur grup; o separare completă este exclusă. Compania a lansat o revizuire strategică la nivel de grup pentru a-și alinia modelul de afaceri și de operare cu nevoile în continuă evoluție ale clienților și dinamica pieței. O nouă strategie este prevăzută pentru semestrul al doilea al anului 2026. Lucrările de revizuire sunt în curs de desfășurare, iar EBITA pentru anul fiscal 2025 este acum estimat la limita inferioară a intervalului.

Sursa: xStation 5