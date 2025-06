DE40: Europa înregistrează scăderi pe fondul tensiunilor din cadrul G7

Starea de spirit în Europa este sumbră, investitorii evaluând perspectivele sumbre ale unui armistițiu în Orientul Mijlociu și tensiunile crescânde între liderii G7. Indicii sunt în scădere în toate colțurile continentului (DAX: -0,87%, CAC40: -0,9%, FTSE 100: -0,36%, FTSE MIB: -1,26%). La summitul G7, tensiunile au escaladat după ce președintele american Trump l-a criticat pe președintele francez Macron pentru negocierile privind încetarea focului în conflictul dintre Israel și Iran, numindu-l „căutător de publicitate” după ce Macron a sugerat că SUA face presiuni pentru încetarea focului. Plecarea prematură a lui Trump și opiniile contradictorii evidențiază divergențele crescânde dintre cei doi lideri, Macron pledând pentru diplomație, în timp ce Trump se confruntă cu presiuni pentru a sprijini acțiuni militare împotriva instalațiilor nucleare iraniene. Aceste dezacorduri adâncesc tensiunile existente pe teme precum Ucraina și Rusia, expunând fisurile din alianța transatlantică. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Companiile listate la DAX astăzi. Sursa: xStation 5 Dintre sectoarele Eurostoxx 600, doar sectorul energetic sfidează tendința descendentă. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (D1) Contractele futures pe indicele DAX sunt în scădere de la atingerea maximului istoric de 24.499,7. Cu toate acestea, este important de remarcat că vânzătorii nu au reușit încă să depășească un nivel cheie de suport, care se aliniază și nivelurilor indicate de retragerile Fibonacci. După cum se arată în grafic, prețul a testat de două ori nivelul de 23.339,6, dar nu a reușit să îl depășească. Săptămâna aceasta ar putea aduce o volatilitate semnificativă indicelui, din cauza datelor economice care vor fi publicate în SUA. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: DTE.DE: Acțiunile Deutsche Telekom au scăzut cu până la 2,5% după ce SoftBank a vândut 21,5 milioane de acțiuni T-Mobile US cu o reducere de 3%, strângând 4,8 miliarde de dolari. T-Mobile este deținută în proporție de 59% de Deutsche Telekom, care este astfel acționarul majoritar.

DBK.DE: Procurorii germani au renunțat la ancheta privind greenwashing-ul fostului CEO al DWS (divizia de investiții a Deutsche Bank), Asoka Woehrmann, invocând lipsa interesului public, întrucât acesta nu mai este activ pe piețele de capital. Ancheta a început după acuzațiile unui denunțător din 2021 și a dus la percheziții la DWS în 2022 și 2024. DWS a soluționat cazul în februarie, cu o plată de 25 de milioane de euro. Acțiunile Deutsche Bank pierd 1,55%.

BAYN.DE: Bayer a depus o cerere la FDA din SUA pentru aprobarea gadoquatrane, un agent de contrast pentru RMN pe bază de gadoliniu în doze mici, destinat utilizării la adulți și copii, inclusiv la nou-născuți. Cererea este susținută de studiile globale de fază III Quanti. Bayer intenționează să depună cereri de autorizare în alte țări. Acțiunile companiei au scăzut cu 1,85%.

KER.FR: Luca de Meo, CEO al Renault, cunoscut pentru relansarea mărcii și mișcările îndrăznețe de marketing, a fost numit CEO al Kering, proprietarul Gucci. Deși este nou în domeniul luxului, abilitățile de branding și pasiunea pentru stil ale lui De Meo sunt considerate atuuri în contextul dificultăților cu care se confruntă Kering, printre care creșterea slabă a Gucci, schimbările la nivel de conducere și creșterea datoriilor. În ciuda îngrijorărilor investitorilor cu privire la lipsa sa de experiență în domeniul modei, analiștii laudă rezultatele sale la Renault. Sarcina sa: să reînvie atractivitatea Kering și să restabilească creșterea într-o piață a luxului în stagnare. Acțiunile Kering se tranzacționează astăzi cu 2,7% mai puțin.

SAF.FR: Safran scade cu 0,2%, în ciuda planurilor de a achiziționa divizia de acționare și control al zborului a Collins Aerospace de la RTX pentru 1,8 miliarde de dolari, inclusiv datoriile. Tranzacția are ca scop consolidarea capacităților Safran în domeniul sistemelor de control al zborului și al electrificării pentru platformele de nouă generație. Divizia achiziționată ar urma să genereze vânzări de 1,5 miliarde de dolari și un EBITDA de 130 de milioane de dolari în 2024. Achiziția, care este supusă aprobării autorităților de reglementare și a angajaților, se așteaptă să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2024. NOD.NO: Nordic Semiconductor a crescut cu 1,7% după ce a achiziționat IP-ul și tehnologia de bază a Neuton.AI, un lider în TinyML pentru dispozitive edge. Tranzacția susține obiectivul Nordic de a avansa AI de ultimă generație prin combinarea tehnologiei sale wireless cu consum ultra redus cu platforma automatizată Neuton.AI, care generează modele ML ultra-compacte (sub 5 KB). Achiziția include echipa și activele Neuton.AI, marca urmând să fie păstrată în timpul integrării. Condițiile financiare nu au fost dezvăluite; aprobarea autorităților de reglementare este în curs.

