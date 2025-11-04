DE40: Indicii europeni în umbra sentimentului de aversiune față de risc

Aspecte esențiale Scădere generală a pieței pe fondul schimbării sentimentului

Nvidia și Deutsche Telecom construiesc împreună un centru de date

Ferrari înregistrează profituri peste așteptări

Philips câștigă după publicarea datelor privind comenzile și EBITDA

Indicii europeni deschid cu scăderi semnificative și un sentiment negativ pe fondul unei îndepărtări de activele riscante. Posibilul factor declanșator al profitului temporar și al corecției ar fi putut fi rezultatele negative ale Palantir. În Europa, nu există astăzi rapoarte de profit sau date macroeconomice care să justifice o corecție atât de profundă și de amplă. Liderul scăderilor din Europa la mijlocul zilei este DAX, ale cărui contracte futures scad cu până la 1,3%. CAC40 are, de asemenea, o performanță slabă. Scăderi similare sunt înregistrate de indicii spanioli și italieni. Contractele SPA35 și ITA40 pierd aproape 1%. FTSE 1000 și WIG20 se descurcă mai bine, cu scăderi limitate la aproximativ 0,8%. Vânzarea masivă pe piața europeană a fost una rapidă, relativ profundă și a afectat întregul indice, dar cu un volum ușor sub medie. Cele mai mari scăderi se înregistrează în sectorul telecomunicațiilor, al comerțului cu amănuntul și al industriei materiale și miniere. Sursa: Bloomberg Finance LP Date macroeconomice: În Europa, nu există publicații macroeconomice semnificative astăzi, dar toate piețele vor aștepta raportul JOLTS din SUA, care va oferi informații valoroase despre starea pieței muncii americane. DE40 (interval zilnic) Cotația indicelui a scăzut sub nivelul retragerii Fibonacci de 50% și media mobilă exponențială pe 25 de perioade (EMA25), poziționându-se în jumătatea inferioară a consolidării din ultimele șase luni. Scăderile s-au oprit la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8%, unde zona de rezistență este susținută suplimentar de media mobilă exponențială pe 100 de perioade (EMA100). Pentru cumpărători, este crucial ca nivelul de 23.800 să fie apărat și apoi cotația indicelui să se îndrepte spre pragul de 24.100 de puncte. Dacă nivelul retragerii Fibonacci de 61,8% nu poate fi apărat, următorul nivel de suport este la nivelul de 23.600 de puncte și retragerea Fibonacci de 78,6%. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Philips (PHIA.NL) - Compania olandeză care se ocupă în principal cu echipamente medicale a publicat rezultate pozitive. Indicatorii EBITDA au fost cu mult peste așteptările pieței. De remarcat sunt și comenzile substanțiale din SUA și Canada. Prețul acțiunilor crește cu 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) - Compania minieră înregistrează o scădere de aproape 3% după ce a depus o ofertă de cumpărare către Canadian Teck Resources.

SAF-Holland (SFQ.DE) - Producătorul de șasiuri pierde peste 3% din valoarea sa după publicarea unor previziuni slabe privind vânzările.

Ferrari (RACE.IT) - Producătorul italian de supermașini a publicat rezultate care se mândresc, printre altele, cu o creștere de 5% a EBITDA, care s-a dovedit a fi peste așteptările pieței. Veniturile nete au crescut, de asemenea, la 382 de milioane de euro, iar EPS diluat a ajuns la 2,14 euro. Prețul acțiunilor crește cu 2,5%.

Telefonica (TEF1.ES) - Furnizorul italian de servicii de telecomunicații pierde până la 11% după publicarea unor previziuni care indică o scădere drastică a fluxurilor de numerar disponibile. Analiștii Morgan Stanley subliniază, în plus, datoria semnificativă a companiei și veniturile slabe din Germania.

Deutsche Telekom (DTE.DE) — Furnizorul german de servicii de telecomunicații a anunțat o colaborare cu Nvidia. Companiile vor construi un centru de date în Germania în valoare de peste un miliard de euro. Acțiunile companiei pierd peste 1%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."