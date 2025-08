DE40: Investitorii europeni devin precauți pe fondul expunerii riscurilor tarifare 📉

Ac╚Ťiunile europene au ├«nregistrat o u╚Öoar─â sc─âdere vineri, pe fondul precau╚Ťiei investitorilor ├«naintea ultimului weekend care precede ├«ncheierea negocierilor comerciale dintre UE ╚Öi SUA. Indicele EU50 scade cu 0,2%, indicele german DAX ├«nregistr├ónd cele mai mari pierderi, cu o sc─âdere de 0,6%. Indicele spaniol IBEX 35 scade cu 0,55%, ├«n timp ce indicii FTSE 100 ╚Öi FTSE MIB pierd 0,3% ╚Öi se tranzac╚Ťioneaz─â la un nivel stabil. ├Än contrast, indicele francez CAC 40 ├«nregistreaz─â un c├ó╚Ötig modest de 0,1%, contrar tendin╚Ťei generale. Dintre sectoarele Eurostoxx 600, tehnologia ├«nregistreaz─â cele mai slabe performan╚Ťe, companii precum Nokia (-2,2%), ASML (-2%), Capgemini (-1%) ╚Öi SAP (-0,8%) afect├ónd evolu╚Ťia indicelui. Ac╚Ťiunile din sectorul bunurilor de consum discre╚Ťionar arat─â o oarecare rezisten╚Ť─â, ├«n ciuda dezam─âgirii generale din sectorul confec╚Ťiilor, ca urmare a raportului privind rezultatele financiare al Puma. Sectorul s─ân─ât─â╚Ťii a ├«nregistrat, de asemenea, cre╚Öteri. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Volatilitatea sectorial─â a indicelui Eurostoxx 600. Sursa: Bloomberg Finance LP ┬á ┬á Performan╚Ťa companiilor listate incluse ├«n indicele DAX. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (H1) Contractele futures DAX se consolideaz─â ├«n prezent ├«n jurul nivelului de 24.220, la jum─âtatea distan╚Ťei dintre nivelurile de retragere Fibonacci de 61,8% ╚Öi 78,6%. Pia╚Ťa pare s─â finalizeze un model Head & Shoulders, v├ónz─âtorii men╚Ťin├ónd controlul sub media mobil─â exponen╚Ťial─â de 10 ore (EMA10, galben). O dep─â╚Öire decisiv─â a mediilor mobile exponen╚Ťiale de 30 ╚Öi 100 de perioade, aliniate str├óns, ar putea declan╚Öa o nou─â cre╚Ötere c─âtre maximele recente, ├«n apropiere de nivelul de 24.640 de puncte. Cu toate acestea, continuarea tendin╚Ťei ascendente va depinde ├«n mare m─âsur─â de evolu╚Ťia pozitiv─â a negocierilor comerciale dintre UE ╚Öi SUA. Pe de alt─â parte, orice dezam─âgire generat─â de ╚Ötirile privind tarifele sau rapoartele financiare ar putea ad├ónci corec╚Ťia, ├«mping├ónd pre╚Ťurile sub nivelul de suport de 24.000. Sursa: xStation5 ╚śtiri despre companii: Alten (ATE.FR) , companie francez─â de consultan╚Ť─â ├«n domeniul tehnologiei ╚Öi industriei, a raportat o sc─âdere a veniturilor cu 1,1% ├«n primul semestru, activitatea ├«nregistr├ónd o sc─âdere de 5,6% pe baz─â organic─â. Sectorul auto a ├«nregistrat o sc─âdere de 15%, compensat─â doar par╚Ťial de cre╚Öterea ├«nregistrat─â ├«n sectoarele ap─âr─ârii, energiei ╚Öi transportului feroviar. Grupul se a╚Öteapt─â la o contrac╚Ťie organic─â pe ├«ntreg anul de 5,2-5,5% ╚Öi la o marj─â opera╚Ťional─â de aproximativ 8%, invoc├ónd cererea slab─â ╚Öi efectele calendaristice. Ac╚Ťiunile au sc─âzut cu 5,2%

Carrefour (CA.FR) a acceptat s─â v├ónd─â divizia italian─â deficitar─â c─âtre NewPrinces Group pentru aproximativ 1 miliard de euro, cu scopul de a stimula cre╚Öterea ╚Öi fluxul de numerar. Retailerul a ├«nregistrat o cre╚Ötere a v├ónz─ârilor de 4,4% ├«n Q2, impulsionat─â de redresarea din Fran╚Ťa, dar profitabilitatea r─âm├óne sub presiune, cu o marj─â opera╚Ťional─â de 1,6% ├«n primul semestru. Ac╚Ťiunile au crescut cu aproape 7%.

Close Brothers (CBG.UK) , un grup bancar comercial cu sediul ├«n Marea Britanie, va vinde Winterflood Securities, unitatea sa de market making, c─âtre Marex pentru 103,9 milioane de lire sterline, ├«ntr-o mi╚Öcare strategic─â de eficientizare a opera╚Ťiunilor. Tranzac╚Ťia reflect─â consolidarea continu─â din sectorul serviciilor financiare ╚Öi marcheaz─â cea mai recent─â achizi╚Ťie a Marex, care ├«╚Öi extinde prezen╚Ťa pe pie╚Ťele de capital. Finalizarea tranzac╚Ťiei este supus─â aprob─ârii autorit─â╚Ťilor de reglementare. Ac╚Ťiunile au crescut cu 9,2%

LVMH (MC.FR) a ├«nregistrat o sc─âdere de 9% a v├ónz─ârilor de articole de mod─â ╚Öi marochin─ârie ├«n trimestrul al doilea, rat├ónd estim─ârile pe fondul sc─âderii cererii, ├«n special ├«n China ╚Öi Japonia. ├Än ciuda unui profit de 9 miliarde de euro ├«n primul semestru, peste previziuni, ac╚Ťiunile au sc─âzut. Louis Vuitton planific─â o nou─â fabric─â ├«n Texas pentru a compensa tarifele. Dior intr─â ├«ntr-o perioad─â de tranzi╚Ťie creativ─â sub conducerea lui Jonathan Anderson.

Nokia (NOKIA.FI) a ├«nregistrat un profit pe ac╚Ťiune cu 0,02 USD sub estim─âri, raport├ónd 0,11 USD fa╚Ť─â de 0,13 USD. Veniturile s-au ridicat la 5,4 miliarde USD, sub estim─ârile anali╚Ötilor de 5,6 miliarde USD. Rezultatele reflect─â dificult─â╚Ťile continue generate de presiunea concuren╚Ťial─â ╚Öi incertitudinile pie╚Ťei. Investitorii vor monitoriza ├«ndeaproape strategiile Nokia pentru a stimula cre╚Öterea viitoare.

Puma (PUM.DE) are ├«n prezent cea mai slab─â performan╚Ť─â din Eurostoxx 600, pre╚Ťul ac╚Ťiunilor sale a sc─âzut cu 16,7% dup─â ce compania a ├«nregistrat o pierdere net─â de 247 milioane de euro ├«n trimestrul al doilea ╚Öi a redus perspectivele pentru 2025. V├ónz─ârile au sc─âzut ├«n toate regiunile, iar v├ónz─ârile de ├«mbr─âc─âminte ╚Öi accesorii nu au atins previziunile. Compania se a╚Öteapt─â acum la o pierdere EBIT pe ├«ntreg anul, invoc├ónd tarifele, presiunea asupra marjelor ╚Öi stocurile ridicate. Cheltuielile de capital au fost reduse cu 50 de milioane de euro.

Valeo (FR.FR) , furnizor francez de piese auto, ╚Öi-a redus previziunile de v├ónz─âri pentru 2025 la 20,5 miliarde de euro, invoc├ónd o pierdere valutar─â de 750 de milioane de euro ╚Öi pie╚Ťe mai slabe ale clien╚Ťilor. V├ónz─ârile din trimestrul al doilea au sc─âzut cu 6%, la 5,35 miliarde de euro. De╚Öi majoritatea produselor destinate pie╚Ťei americane sunt scutite de tarife, anali╚Ötii avertizeaz─â c─â sc─âderea cererii ar putea exercita presiuni asupra marjelor, ├«n ciuda transferului costurilor c─âtre produc─âtorii de automobile. Tarifele r─âm├ón un risc major pentru industrie.

Volkswagen (VOW1.DE) a ├«nregistrat o pierdere de 1,3 miliarde de euro la profitul opera╚Ťional din primul semestru din cauza tarifelor la import din SUA, fiind nevoit s─â reduc─â prognoza privind marja de profit pentru 2025 la 4-5%. Grupul a avertizat c─â tarifele de p├ón─â la 27,5% ar putea deveni permanente. ├Än ciuda progreselor ├«nregistrate ├«n procesul de restructurare, inclusiv planurile de reducere a 35.000 de locuri de munc─â p├ón─â ├«n 2030, presiunea comercial─â din SUA a afectat puternic volumul exporturilor ╚Öi veniturile. Ac╚Ťiunile companiei dau dovad─â de rezilien╚Ť─â, ├«nregistr├ónd o cre╚Ötere de 3,3%.

