DE40: Multe informații, puține mișcări

Aspecte esențiale Agitația politică planează asupra evaluărilor

Industria militară europeană continuă să miște piețele

Economia britanică încetinește, se așteaptă reduceri ale ratei dobânzii

Inflația europeană în linie cu așteptările

Sesiunea europeană se desfășoară într-o atmosferă calmă, cu un optimism moderat predominant. Majoritatea indicilor rămân în jurul nivelurilor de deschidere, dar cu ușoare creșteri. Liderul creșterii este FTSE1000, ale cărui contracte cresc cu peste 1,4% pe fondul noilor așteptări privind traiectoria ratei dobânzii. Contractele ITA40 și NED25 sunt în creștere cu 0,4%. DAX rămâne în jurul prețului de deschidere al cotațiilor. Se observă scăderi în indicii francezi și elvețieni, dar acestea sunt limitate la 0,3%. Investitorii de pe piața europeană au de analizat o serie lungă de informații politice și date macroeconomice. Donald Trump amenință cu represalii împotriva companiilor europene de tehnologie, ca răspuns la amenzile aplicate corporațiilor americane. Președintele SUA amenință, de asemenea, cu o nouă invazie a Venezuelei. Acest lucru poate genera o volatilitate suplimentară în timpul sesiunii sau în zilele următoare.

Germania introduce o serie de decizii importante pe care piața le-ar putea interpreta ca fiind orientate spre creștere. În primul rând, coaliția UE a votat pentru concesii semnificative în legea care interzice vânzarea vehiculelor cu motor cu ardere internă. În același timp, Germania renunță la o serie de restricții privind consumul de energie electrică de către întreprinderi.

KNDS — Producătorul german de tancuri pregătește planuri de IPO, iar conducerea companiei ar trebui să prezinte un calendar preliminar pentru intrarea pe piața publică până la sfârșitul acestei săptămâni. Date macroeconomice: Inflația în Marea Britanie: Indicele CPI s-a situat sub așteptări, ajungând la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 3,4% cât se aștepta. Pe bază lunară, deflația a fost de 0,2%. Acest lucru oferă mai mult spațiu pentru reduceri ale ratei dobânzii de către BoE.

Indicele IFO din Germania este sub așteptări, rămânând în teritoriu negativ, la 87,6.

Inflația HICP din Zona Euro a fost în linie cu așteptările pieței, la 2,4% în ritm anual și -0,5% în ritm lunar. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Graficul arată continuarea formării unui model descendent larg, cu o pantă de tendință redusă. Media EMA și MACD arată o scădere a spreadului, indicând o slăbire crescândă în rândul cumpărătorilor, care trebuie să depășească nivelul retragerii Fibonacci de 23,6% pentru a preveni scăderi suplimentare. Dacă vânzătorii doresc să mențină inițiativa, este esențial să depășească rapid mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de perioade și apoi retragerea Fibonacci de 50%. Știri despre companii: RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) - Companiile germane din domeniul apărării corectează o parte din scăderile recente. Acest lucru este rezultatul eșecurilor suplimentare în negocierile de pace, achizițiile țărilor NATO și informațiile despre presupuse adunări și exerciții militare rusești neanunțate în Belarus. Evaluările cresc cu aproximativ 1,5-2,5%.

Siemens Healthineers (SHL.DE) - Compania anunță că una dintre startup-urile sale raportează progrese în proiectele în curs.

Suedzucker (SZU.DE) - Producătorul de alimente a publicat o prognoză dezamăgitoare privind creșterea veniturilor. Compania pierde peste 3%.

Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) - Compania specializată în echipamente energetice a publicat rezultate peste așteptări și previziuni bune pentru viitor. Acțiunile au crescut cu peste 2%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."