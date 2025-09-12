DE40: Piețele din Europa așteaptă decizia Rezervei Federale

Piețele financiare europene se confruntă astăzi cu o undă de pesimism. Contractele futures pe indicele DE40 au pierdut peste 0,4%, în timp ce EU50 a înregistrat o scădere de peste 0,8%. Contractele futures FRA40 și ITA40 au înregistrat performanțe slabe, cu pierderi de aproximativ 0,9% și, respectiv, 0,8%. Piața reacționează la datele privind inflația din Germania publicate astăzi și la anticipările privind decizia Rezervei Federale a SUA privind rata dobânzii. Datele din Germania arată că inflația consumatorilor (CPI) a crescut cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu previziunile, și cu 0,1% față de luna precedentă, de asemenea în conformitate cu așteptările. Indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP) a crescut cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 0,1% față de luna precedentă. Deși inflația rămâne stabilă, investitorii se tem că noi creșteri de prețuri ar putea influența deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În contextul așteptărilor privind politica monetară, investitorii așteaptă cu nerăbdare decizia Rezervei Federale a SUA cu privire la ratele dobânzilor. Se așteaptă ca Fed să ia măsuri de relaxare monetară suplimentară, ceea ce ar putea avea un impact asupra piețelor financiare globale. Sursa: xStation 5 Volatilitate observată pe piața europeană în ansamblu Sursa: xStation Indicele german DE40 a scăzut cu 0,4% în sesiunea de astăzi și se tranzacționează foarte aproape de un nivel de suport definit de media mobilă exponențială pe 100 de zile (curba portocalie din grafic). Această zonă acționează ca un suport tehnic, contribuind la limitarea scăderilor suplimentare. Cu toate acestea, sentimentul pieței rămâne prudent, deoarece decizia Rezervei Federale de săptămâna viitoare ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului pieței globale, inclusiv asupra indicilor europeni. Sursa: xStation Știri despre companii: Hannover Re (HNR.DE) a crescut astăzi cu aproape 3% după ce UBS a ridicat ratingul acțiunilor de la „neutru” la „cumpărare”, subliniind reziliența financiară puternică a companiei. Analiștii observă că firma se tranzacționează cu o reducere de 6% față de sector, în ciuda creșterii stabile a veniturilor și a performanțelor solide. Compania ar putea beneficia de așteptările investitorilor privind o potențială încetinire a pieței, deoarece profilul său defensiv o face o alegere relativ sigură în sector. UBS a stabilit un nou obiectiv de preț de 280 EUR, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 16% față de nivelurile actuale.

Stellantis (STLAM.IT) a înregistrat o scădere de aproximativ 1,7% după ce UBS și-a redus previziunile pentru companie, indicând o recuperare întârziată a performanței financiare. Analiștii evidențiază provocările actuale, precum costurile ridicate, cererea slabă și concurența puternică din partea producătorilor chinezi.

BAE Systems (BSP.DE) a înregistrat o creștere de aproximativ 1% pe fondul creșterii cererii de arme și echipamente militare. Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa și tensiunile geopolitice actuale contribuie la așteptările pozitive pentru companie, care este unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie de apărare din lume.

