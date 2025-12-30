Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street așteaptă procesul-verbal al ultimei reuniuni FOMC

Aspecte esențiale Acțiunile americane deschid cu pierderi modeste în penultima sesiune din 2025

Piața a înregistrat ieri o vânzare masivă, probabil determinată de realizarea de profituri la sfârșitul anului

Procesul-verbal al FOMC va fi esențial pentru sentimentul pieței, alături de datele macroeconomice, pe măsură ce piețele evaluează probabilitatea unei traiectorii a ratei dobânzii „mai ridicate pentru mai mult timp”

Acțiunile americane au înregistrat un început modest la sfârșitul anului. O parte din scăderea recentă poate fi atribuită recuperării pierderilor fiscale și poziționării de sfârșit de an. Având în vedere că SUA și Canada au trecut la un ciclu de decontare T+1 în 2024, investitorii care doreau să-și asigure câștigurile sau pierderile pentru anul fiscal 2025 au fost obligați să execute tranzacții până luni sau în timpul sesiunii de astăzi. De remarcat că, în timp ce Wall Street va respecta programul normal de tranzacționare în ajunul Anului Nou, multe piețe europene vor rămâne închise sau vor funcționa cu program redus. La 21:00 ora României, Rezerva Federală va publica procesul-verbal al ultimei reuniuni a FOMC, în cadrul căreia oficialii au optat pentru o nouă reducere a ratei dobânzii. Cu toate acestea, decizia nu a fost unanimă, reflectând un consens fracturat în cadrul comitetului. În cazul în care procesul-verbal va semnala disponibilitatea de a menține o traiectorie moderată, în zilele următoare s-ar putea înregistra o continuare a „rally-ului Moș Crăciun”, care, din punct de vedere istoric, se extinde pe primele două săptămâni ale lunii ianuarie. Perspective tehnice Contractele futures US500 continuă să înregistreze o tendință descendentă, în ciuda unei recuperări parțiale față de minimele intraday de ieri. Investitorii rămân în așteptare înainte de publicarea raportului FOMC. US500 se tranzacționează în prezent puțin sub pragul de 6.950 de puncte, rămânând peste retragerea Fibonacci de 23,6% a tendinței bullish ulterior rulării. Dacă profiturile vor continua să scadă după un an 2025 robust, o încălcare a nivelului actual de suport ar putea determina indicele să scadă spre 6.888 de puncte, un nivel aliniat cu retragerea Fibonacci de 50,0% și linia principală de tendință ascendentă. Știri corporative Meta Platforms (META.US): Compania mamă a Facebook a anunțat achiziționarea startup-ului de inteligență artificială Manus , cu sediul în Singapore, pentru aproximativ 2 miliarde de dolari. Manus este specializată în agenți de inteligență artificială concepuți pentru a automatiza sarcini precum screeningul CV-urilor, planificarea călătoriilor și cercetarea de bază a acțiunilor. Acțiunile Meta au crescut cu 0,1% la deschidere; acțiunile au câștigat 12,5% de la începutul anului.

Tesla (TSLA.US): Producătorul de vehicule electrice a publicat estimări complexe privind livrările pentru trimestrul curent, care nu au atins consensul Bloomberg. Tesla se așteaptă să livreze 422.850 de vehicule în trimestrul al patrulea, ceea ce reprezintă o scădere de 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu scăderea de 10% anticipată de analiști. În ciuda previziunilor pesimiste, acțiunile au crescut cu 0,65%, tranzacționându-se aproape de niveluri record. Acțiunile s-au apreciat cu aproape 14% în acest an.

Companiile miniere de metale prețioase: Se înregistrează o redresare notabilă în sectorul minier, după vânzările masive de aur și argint din prima zi a săptămânii. Barrick Gold (B.US) și Newmont (NEM.US) au înregistrat ambele o creștere de aproximativ 2%. Freeport-McMoRan (FCX.US) înregistrează, de asemenea, oferte de cumpărare, susținute de cea mai lungă serie de creșteri de pe piața cuprului din 2017.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."