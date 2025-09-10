DE40: Piețele europene aproape de cotațiile de deschidere

Bursele din Europa de Vest au început sesiunea de astăzi cu creșteri, în urma sentimentului pozitiv de pe Wall Street. Investitorii reacționează la datele mai slabe de pe piața muncii din SUA, care au crescut așteptările privind reducerile iminente ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Cu toate acestea, în următoarele ore, starea de spirit s-a schimbat — indicii au înregistrat scăderi. Acest lucru este deosebit de vizibil în Germania, unde, după o revenire inițială, indicele DE40 a înregistrat o scădere, semnalând o prudență crescută în rândul investitorilor. În prezent, acesta rămâne în jurul nivelului de deschidere. Guvernul francez al prim-ministrului François Bayrou a pierdut ieri un vot de încredere, ceea ce a dus la căderea sa și la extinderea crizei politice din Franța. Ca răspuns, președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu, fost ministru al apărării și aliat loial, în funcția de nou prim-ministru, cu sarcina de a încerca să mențină reformele pro-business în contextul impasului politic. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: Bloomberg Finance LP Indicele este susținut în principal de companiile din domeniul IT, fără îndoială impulsionat de sentimentul pozitiv față de acest sector dincolo de ocean. Bunurile de consum înregistrează cele mai mari pierderi, pe fondul îngrijorărilor legate de condițiile de consum în contextul deteriorării datelor. DE40 (interval zilnic) Cotația indicelui german se află într-un punct foarte important din punct de vedere tehnic. Prețul se menține sub linia de tendință ascendentă. În cazul depășirii zonei de rezistență de aproximativ 23.580 de puncte, este dificil de determinat unde se vor opri scăderile. În cazul în care cumpărătorii doresc să recâștige inițiativa, sarcina lor devine din ce în ce mai dificilă, deoarece linia de tendință va intersecta în curând zona de rezistență și media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50). Știri despre companii: Rheinmetall (RHM.DE) - fiind unul dintre liderii sectorului european de apărare, recuperează pierderile după corecția de ieri în tendința ascendentă. CEO-ul a declarat ieri într-un interviu că această companie intenționează să devină un furnizor unic de soluții complete. Analiștii Barclays au afirmat că sectorul, subinvestit timp de peste două decenii după sfârșitul Războiului Rece, se confruntă acum cu un potențial superciclu al cheltuielilor de apărare care ar putea dura până în anii 2030. Compania a înregistrat o creștere de aproximativ 1%.

Inditex (ITX.ES) – acțiunile au crescut cu 6-7% după ce compania a anunțat o accelerare a vânzărilor la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) – acțiunile au crescut cu aproximativ 2% după anunțarea restructurării și a unui plan de reducere a numărului de angajați cu peste 11%.

SAP (SAP.DE) – creștere de aproximativ 2%, susținută de cererea de soluții cloud și tehnologii AI.

ASML (ASML.NL) – compania a înregistrat o creștere de aproximativ 1%, beneficiind de previziunile pozitive ale Oracle privind comenzile din sectorul cloud și de rezultatele vânzărilor TSMC.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."