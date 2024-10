DE40: Preluarea Commerzbank de către UniCredit în centrul atenției💡

DAX rămâne în zona maximelor record

Achiziția Commerzbank de către UniCredit în centrul atenției

Schimbare de recomandare pentru Zalando și Hugo Boss Situația generală a pieței: Sesiunea de luni pe bursele europene aduce un sentiment relativ bun al investitorilor. Indicele DAX din Germania câștigă în prezent 0,51%. FTSE 100 din Marea Britanie pierde 0,12%. În același timp, indicele CAC40 din Franța pierde 0,24%. DAX în ansamblu rămâne deasupra punctului de suport cheie stabilit de media exponențială de 50 de zile și oscilează în regiunea maximelor istorice. Atenția investitorilor se îndreaptă astăzi către datele PMI, știrile corporative referitoare la Commerzbank și UniCredit, precum și modificările recomandărilor pentru acțiunile Hugo Boss și Zalando. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea observată astăzi pe piața europeană largă. Sursa: xStation 5 Indicele german de referință DAX (DE40) se tranzacționează cu aproape 0,36% în creștere astăzi. Indicele continuă să se mențină în zona maximelor istorice și deasupra nivelului important de suport stabilit de media exponențială de 50 de zile (curba albastră de pe grafic, ceea ce poate susține din punct de vedere tehnic tendința generală de creștere a indicelui. Sursa: xStation 5 Știri: O creștere uriașă a volatilității pieței este observată astăzi pe acțiunile Commerzbank (CBK.DE), unde problema preluării de către italienii de la UniCredit (UCG.IT) a unei participații în banca germană rămâne în discuție. Guvernul german a declarat că își va păstra deocamdată participația de 12% la banca germană, ceea ce este de natură să pună în așteptare fuziunea cu UniCredit din Italia, iar UCG a anunțat astăzi că și-a majorat participația la banca germană la aproximativ 21% și a solicitat majorarea participației la 29,9%. Acțiunile UniCredit pierd astăzi mai mult de 2,5%. Acțiunile Commerzbank inversează scăderile inițiale, câștigând acum mai mult de 0,2% pe parcursul zilei. Pe de altă parte, acțiunile UniCredit extind pierderile la 2,5%, după anunțul guvernului german că va bloca preluarea Commerzbank. Acțiunile Zalando (ZAL.DE) se apreciază, câștigând 1,4%, după ce analiștii de la RBC și-au majorat prețul țintă pentru acțiunile companiei la 42 de euro (de la prețul actual de 27,4 euro). Hugo Boss (BOSS.DE) pierde mai mult de 3,3%, deoarece Bank of America și-a schimbat recomandarea de cumpărare pentru companiei în una negativă. Într-un studiu sectorial, expertul băncii și-a exprimat scepticismul general față de acțiunile companiilor din sectorul bunurilor de lux. Mai mult, compania a raportat cifre de vânzări slabe pentru anul fiscal 2023, profiturile din operațiunile sale din Marea Britanie reducându-se aproape la jumătate în 2023. Profiturile înainte de impozitare au scăzut la 16,8 milioane de lire sterline, de la 30,4 milioane de lire sterline în 2022, conform declarațiilor financiare depuse recent. Cifra de afaceri pentru acest an a scăzut, de asemenea, de la 402,4 milioane de lire sterline în 2022 la 391,6 milioane de lire sterline în 2023. Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele DAX. Sursa: Bloomberg Financial LP

