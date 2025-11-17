Graficul zilei: USDJPY (17.11.2025)

Economia Japoniei s-a contractat în al treilea trimestru pentru prima dată în șase trimestre, înregistrând o scădere de 0,4% față de trimestrul anterior (−1,8% anualizat). Declinul este rezultatul tarifelor impuse de SUA, care au afectat exporturile, în timp ce noile reglementări în domeniul locuințelor au slăbit cererea pentru case. Deși încetinirea a fost mai ușoară decât se aștepta, aceasta a crescut presiunea asupra factorilor de decizie pentru a implementa un nou pachet fiscal — cu o valoare potențială de peste 17 trilioane de yeni, destinat să sprijine gospodăriile și sectoarele cheie. În același timp, producția industrială din septembrie a surprins în sens pozitiv, iar investițiile de capital au rămas rezistente, sugerând că fundamentele creșterii economice nu se prăbușesc. Cu toate acestea, scăderea încrederii mediului de afaceri în sectorul industrial este demnă de remarcat, deoarece se îndepărtează semnificativ de redresarea globală observată în ultimele luni. Banca Japoniei rămâne prudentă: inflația de bază este încă sub ținta stabilită, guvernatorul Ueda subliniază necesitatea răbdării, iar mai mulți consilieri guvernamentali susțin că majorările ratei dobânzii ar trebui amânate până în primăvara anului 2026. Piețele financiare au reacționat mult mai puternic la preocupările fiscale decât la cifra PIB-ului în sine. Randamentele obligațiunilor de stat pe termen lung au crescut brusc — randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 20 de ani a atins niveluri nemaiîntâlnite din 1999, iar piața a devenit mai prudentă în ceea ce privește o emisiune de datorie atât de mare. Preocupările legate de creșterea ofertei de obligațiuni, creșterea primei de risc fiscal și dimensiunea pachetului de stimulente au determinat scăderea prețurilor obligațiunilor pe termen lung. În prezent, nu observăm o reacție semnificativă pe piața valutară: yenul a scăzut cu doar 0,00-0,10% față de monedele G10, în timp ce indicele JP225 a înregistrat o scădere moderată de 0,28%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."