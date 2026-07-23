Deschiderea sesiunii din SUA: Alphabet și Tesla afectează negativ Wall Street, în timp ce prețurile petrolului reînnoiesc îngrijorările investitorilor

Wall Street rămâne sub presiune astăzi, indicii principali înregistrând evoluții mai slabe pe piață. Investitorii încearcă să găsească o direcție pe fondul semnalelor contradictorii provenite din sezonul raportărilor financiare, datele macroeconomice și tensiunile geopolitice în creștere. Deși unele dintre cele mai mari companii din sectorul tehnologic au înregistrat rezultate peste așteptări, reacția pieței rămâne prudentă, ceea ce arată că rezultatele financiare solide nu mai sunt întotdeauna suficiente pentru a justifica evaluările foarte ridicate.

Atenția se concentrează astăzi în special asupra rapoartelor financiare ale Alphabet (compania-mamă a Google) și Tesla. Ambele companii au înregistrat rezultate care au depășit previziunile analiștilor, dar investitorii au reacționat cu sentimente mixte. Alphabet continuă să beneficieze de expansiunea inteligenței artificiale și de o activitate publicitară puternică, dar piața așteaptă din ce în ce mai mult randamente mai clare din investițiile masive ale companiei în domeniul AI. Compania a raportat o creștere suplimentară a veniturilor, susținută de dinamica puternică a Google Cloud și de performanța solidă continuă a segmentului său de publicitate. În același timp, Alphabet își majorează cheltuielile pentru infrastructura legată de inteligența artificială, ceea ce ar putea afecta fluxurile de numerar pe termen scurt, dar are ca scop consolidarea poziției companiei în cursa pentru leadershipul în domeniul AI.

În cazul Tesla, investitorii se concentrează pe planurile companiei legate de inteligența artificială, conducerea autonomă și proiectul Optimus. Cu toate acestea, participanții la piață rămân precauți din cauza presiunii asupra marjelor și a concurenței tot mai intense din sectorul vehiculelor electrice. Rezultatele Tesla au evidențiat vânzări mai mari și progrese continue în proiectele tehnologice cheie, dar profitabilitatea mai scăzută și cheltuielile mai mari pentru soluții noi limitează îmbunătățirile pe termen scurt ale performanței financiare. Tesla se poziționează din ce în ce mai mult ca o companie de tehnologie, mai degrabă decât doar un producător de automobile, cu accent pe vehiculele autonome, robotică și soluții bazate pe AI. Investitorii rămân împărțiți, întrucât potențialul acestor proiecte este semnificativ, dar transformarea lor în fluxuri de venituri semnificative ar putea necesita mai mult timp și investiții substanțiale suplimentare.

După sesiunea de astăzi, Intel își va publica raportul privind rezultatele financiare. Investitorii vor acorda o atenție deosebită situației diviziei de procesoare, comentariilor conducerii cu privire la cererea viitoare și poziției companiei pe o piață a semiconductorilor din ce în ce mai competitivă.

Între timp, atenția rămâne îndreptată asupra celor mai recente date economice din SUA. Numărul cererilor inițiale de șomaj s-a situat la 187.000, cu mult sub așteptările de 212.000, confirmând că piața muncii din SUA rămâne rezilientă. Datele solide privind ocuparea forței de muncă reprezintă un semnal pozitiv pentru economie, dar reduc totodată presiunea asupra Rezervei Federale de a reduce rapid ratele dobânzilor. Investitorii continuă să aștepte noi date privind inflația și orientări suplimentare cu privire la direcția viitoare a politicii monetare.

O altă sursă de îngrijorare rămâne piața petrolului. Prețurile țițeiului se îndreaptă din nou către nivelul de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu și al riscului de întreruperi ale aprovizionării din regiunea Golfului Persic. Piața se teme că o escaladare suplimentară a conflictului ar putea crește din nou presiunile inflaționiste și ar îngreuna relaxarea politicii monetare de către băncile centrale.

Ședința de astăzi evidențiază faptul că piața americană rămâne sub o presiune semnificativă, iar încrederea investitorilor se deteriorează vizibil. Pe de o parte, economia rămâne relativ puternică, iar cele mai mari companii din sectorul tehnologic continuă să beneficieze de creșterea generată de inteligența artificială. Pe de altă parte, investitorii sunt din ce în ce mai preocupați de valorile ridicate ale acțiunilor, în timp ce riscurile geopolitice, prețurile energiei și incertitudinea legată de politica monetară rămân obstacole suplimentare. Ca urmare, principalii indici rămân sub presiune.

Sursa: XTB Research

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) rămân sub presiune astăzi, după o perioadă de creșteri puternice. Indicele se consolidează în apropierea maximelor istorice, în timp ce piața se străduiește să mențină un ritm ascendent. Sentimentul mai slab este determinat în principal de o perspectivă mai prudentă asupra sectorului tehnologic, în urma rapoartelor financiare ale Alphabet și Tesla, care, în ciuda rezultatelor pozitive, nu au reușit să îndeplinească pe deplin așteptările ridicate ale pieței.

Un risc suplimentar provine din tensiunile crescânde din Orientul Mijlociu, care intensifică presiunea asupra prețurilor materiilor prime și îndreaptă din nou atenția investitorilor către posibilitatea ca prețurile petrolului să se îndrepte din nou spre 100 de dolari pe baril.

Sursă: xStation5

Știri corporative

Elon Musk a anunțat că Micron (MU.US) a asigurat un stoc semnificativ de cipuri de memorie pentru Tesla (TSLA.US), contribuind la reducerea riscurilor legate de disponibilitatea componentelor critice necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Asigurarea aprovizionării ar putea susține expansiunea ulterioară a Tesla în domeniul conducerii autonome, al roboticii și al infrastructurii informatice. Cu toate acestea, investitorii vor continua să evalueze cât de repede se vor transforma aceste investiții în rezultate comerciale măsurabile.

Texas Instruments (TXN.US) a raportat rezultate pentru al doilea trimestru care au depășit așteptările de pe Wall Street, dar, în ciuda raportului pozitiv, acțiunile companiei rămân sub presiune, înregistrând o scădere de aproximativ 3%. Reacția prudentă a pieței a fost determinată în principal de îngrijorările legate de generarea fluxului de numerar și de cheltuielile de capital ridicate asociate extinderii capacității de producție. În același timp, perspectivele pe termen lung rămân susținute de îmbunătățirea condițiilor din sectorul semiconductorilor, de redresarea cererii industriale și de creșterea cererii de cipuri utilizate în centrele de date și în infrastructura de inteligență artificială.

Lockheed Martin (LMT.US) a raportat rezultate pentru al doilea trimestru care au depășit semnificativ așteptările pieței, declanșând o reacție pozitivă a prețului acțiunilor sale. Compania a generat venituri de 20,1 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune a atins 7,94 dolari, susținut de creșterea vânzărilor în toate segmentele cheie, în special în domeniul sistemelor de rachete și al apărării antirachetă. Lockheed Martin și-a revizuit, de asemenea, previziunile pentru întregul an, indicând un portofoliu solid de comenzi și o cerere ridicată continuă pentru tehnologiile de apărare.

Sursa: XTB Research