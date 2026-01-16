Deschiderea sesiunii din SUA: Câștigurile băncilor și fondurilor susțin evaluările.

Aspecte esențiale Sezonul câștigurilor, băncile dau dovadă de putere.

Trump vrea să stabilească ratele dobânzilor.

Producția industrială din SUA este în creștere.

Producătorii de RAM beneficiază de penuria de produse.

Sentimentul investitorilor la sfârșitul săptămânii îmbunătățește sectorul financiar, care atrage atenția pieței cu rezultatele sale. Majoritatea companiilor din acest sector surprind în mod pozitiv așteptările, susținând indicii principali. Investitorii iau deja în calcul riscul potențial de conflict în Iran, după cum arată prețurile petrolului. Liderul creșterii este NASDAQ100, ale cărui contracte cresc cu aproximativ 4%. S&P500 și Russell limitează creșterea la aproximativ 0,2%. Dow are cea mai slabă performanță, contractele scăzând cu aproximativ 0,1%. Cu toate acestea, rezultatele bune ale companiilor financiare sunt afectate de declarațiile lui Donald Trump. Piața nu a uitat disputa dintre Jerome Powell și administrația președintelui. În același timp, președintele și-a exprimat cu voce tare ideile privind introducerea unei limite maxime a ratelor dobânzilor la împrumuturi pentru băncile din SUA. Date macroeconomice: Astăzi, investitorii au primit date din industria americană, care, potrivit datelor FED, a înregistrat rezultate bune în decembrie 2025. Producția industrială a crescut cu 0,4% față de luna precedentă. Creșterea anuală a scăzut de la 2,52% la 2%. Industria prelucrătoare a surprins prin creșterea de 0,2%, în ciuda așteptărilor privind o scădere lunară. Utilizarea totală a capacității a crescut la 76,3%. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Piața se apropie de un moment cheie în care va trebui să decidă dacă va trece de zona de rezistență de la 25.900. Dacă cumpărătorii nu reușesc să depășească acest nivel pentru a patra oară, oferta ar putea prelua inițiativa și ar putea aduce prețul în jurul retragerii Fibonacci de 38,2%. Știri despre companii: AST SpaceMobile (ASTS.US) : Compania a înregistrat o creștere de peste 7% după semnarea unor contracte pentru sisteme de apărare aeriană.

Micron (MU.US) : Piața apreciază creșterea în continuare a producătorilor de memorie RAM pe fondul penuriei extreme de pe această piață. Valoarea companiei crește cu aproximativ 4%.

BlackRock (BLK.US): Fondul binecunoscut depășește semnificativ așteptările pieței în ceea ce privește rezultatele. EPS ajunge la 13,16 USD, iar veniturile cresc la 7 miliarde USD. Compania crește la deschidere cu aproximativ 7%.

ImmunityBio (IBRX.US): Compania de biotehnologie a înregistrat o creștere de 17% după ce estimările preliminare ale profitului net s-au dovedit a fi cu 700% mai mari decât așteptările.

Regions Financial Corporation (RF.US) : Compania s-a dovedit a fi o excepție notorie în sezonul de raportare a rezultatelor bancare. Fiind una dintre puținele instituții financiare, a dezamăgit așteptările atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile. Prețul acțiunilor scade cu peste 3%.

