Deschiderea sesiunii din SUA: Ce urmează după Nvidia? Piețele așteaptă raportul trimestrial al gigantului din sectorul tehnologic

Indicii americani au început sesiunea cu scăderi. Contractele futures pe US100 (Nasdaq-100) și US500 (S&P 500) sunt în ușoară scădere, investitorii rămânând prudenți, așteptând nu numai raportul Nvidia, ci și alte date economice importante. Pe lângă Nvidia, atenția se îndreaptă și către viitorul raport EIA, care va oferi informații despre evoluția săptămânală a stocurilor de țiței din SUA. Astăzi, raportul trimestrial al Nvidia, așteptat cu mare interes, se află în centrul atenției pieței, deoarece ar putea stabili direcția pentru întreg sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale. A sosit ziua mult așteptată în care gigantul tehnologic își va publica rezultatele trimestriale, după închiderea sesiunii de miercuri de pe Wall Street. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Viitorul raliului tehnologic în curs ar putea depinde de aceste date. În cazul în care rezultatele Nvidia nu vor fi la înălțimea așteptărilor, piața ar putea reacționa cu o vânzare masivă, în special în cazul acțiunilor legate de AI, care au determinat până acum creșteri ale principalilor indici americani. Este important de menționat că, chiar și îndeplinirea așteptărilor ar putea să nu fie suficientă — investitorii se așteaptă ca compania să depășească estimările consensuale și să confirme că raliul puternic al sectorului tehnologic are încă un impuls în față. US100 (interval H1) Contractele futures Nasdaq-100 (US100) înregistrează o ușoară pierdere după deschiderea pieței. Graficul pe oră relevă o fază de consolidare, prețurile oscilând în jurul mediilor mobile exponențiale pe 50 și 100 de perioade, care acționează ca niveluri cheie de rezistență. În ciuda încercărilor de revenire, vânzătorii păstrează avantajul, reflectând prudența investitorilor. Piața pare să se abțină de la mișcări mai ample, în așteptarea rezultatelor financiare ale Nvidia, care ar putea fi un catalizator crucial pentru sectorul tehnologic. Rezultatele pozitive ar putea depăși nivelurile actuale de rezistență și accelera câștigurile, în timp ce cifrele dezamăgitoare ar putea adânci corecția în curs. Sursa: xStation5 Știri despre companii MongoDB (MDB.US) : Acțiunile au crescut cu peste 30% în urma rezultatelor trimestriale foarte bune și a revizuirii în sens ascendent a previziunilor pentru întregul an. Veniturile din trimestrul al doilea al anului 2026 au atins 591 de milioane de dolari, impulsionate în principal de o creștere de 29% față de anul precedent în segmentul Atlas. Compania și-a revizuit în sens ascendent previziunile pentru întregul an, susținută de creșterea implementărilor de IA, contractele cu clienții corporativi și îmbunătățirea marjelor operaționale.

nCino (NCNO.US) : A impresionat, de asemenea, investitorii, depășind estimările privind veniturile și câștigurile pe acțiune pentru trimestrul al doilea. Compania și-a revizuit în creștere previziunile privind veniturile din abonamente pentru anul fiscal 2026 la 517,5 milioane de dolari, iar acțiunile au urcat cu aproximativ 8%. Veniturile din trimestrul al doilea au totalizat 148,8 milioane de dolari, o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile din abonamente au crescut cu 15%, la 130,8 milioane de dolari. Aceste cifre solide au determinat creșteri în presesiune de până la 12%.

Kohl’s (KSS.US) : A raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru trimestrul al doilea și a majorat previziunile privind profitul pentru întregul an 2025. În ciuda provocărilor financiare anterioare, compania se concentrează pe consolidarea mărcilor private și a strategiei omnicanal, ceea ce stimulează optimismul investitorilor. Acțiunile au câștigat peste 20%.

PVH Corp (PVH.US): Proprietarul Calvin Klein și Tommy Hilfiger a surprins în mod pozitiv cu o creștere a veniturilor de 4%, până la 2,167 miliarde de dolari în trimestrul al doilea. Compania și-a reafirmat obiectivele de profit pentru întregul an, iar performanța puternică a mărcilor premium, combinată cu perspectivele optimiste pentru 2025, în contextul provocărilor macroeconomice, cum ar fi tarifele și presiunile asupra marjelor, a contribuit la o reacție pozitivă a pieței.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."