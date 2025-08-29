Deschiderea sesiunii din SUA: Corecție după atingerea maximului. Dolarul se apreciază

Ieri, indicele principal al bursei americane a închis la un nou maxim istoric. Investitorii au păstrat o parte din optimismul de ieri, indicii crescând înainte de deschidere. US500 a crescut cu 0,3%. Cu toate acestea, ei nu au reușit să mențină câștigurile și au pierdut rapid teren. În acest moment, US500 a scăzut cu 0,2%, iar US100 cu 0,4%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil EURUSD recuperează temporar pierderile de ieri pe fondul datelor pozitive privind inflația din Germania. Piața așteaptă datele privind inflația PCE. Cu toate acestea, datele din SUA permit dolarului să preia inițiativa. EURUSD: -0,15%

GBPUSD: -0,35%

USDJPY: 0,27%

USDCHF: 0,21% Date macroeconomice: Au fost publicate datele privind inflația PCE. Piața nu acordă la fel de multă importanță acestor date ca și datelor CPI, dar din perspectiva pieței, ele sunt mai semnificative datorită faptului că reprezintă măsura preferată a FED în determinarea politicii monetare viitoare. Datele s-au dovedit a fi în conformitate cu așteptările. Inflația PCE de bază pentru august (YoY): 2,6% (Așteptări: 2,6%, Anterior: 2,6%)

Inflația PCE de bază pentru august (MoM): 0,2% (Așteptări: 0,2%, Anterior: 0,3%) Mai târziu în cursul zilei, vom afla și datele indicatorului PMI din Chicago. Așteptări: 46, anterior: 47,1 Economia Canadei se contractă în acest trimestru. USDCAD câștigă teren. Creșterea PIB-ului (YoY): 0,9% (Previziuni: 1,3%, Anterior: 1,2%)

Creșterea PIB-ului (MoM): -0,1% (Previziuni: 0,1%, Anterior: 0,1%)

Creșterea PIB-ului (QoQ): -1,6% (Previziuni: -0,7%, Anterior: 2,2%) US100 (interval zilnic) Prețul continuă să se mențină peste limita inferioară a tendinței ascendente pe termen mediu, dar piața nu are în mod evident puterea necesară pentru a reveni mai aproape de mijlocul canalului. Acest lucru poate duce la o potențială scădere. Se poate observa, de asemenea, o tendință pe termen scurt nou formată (violet), care va servi ca o altă rezistență la creșteri suplimentare ale prețurilor în zilele următoare. Cel mai apropiat suport este linia de tendință ascendentă deja menționată și media mobilă exponențială de 25 de perioade (EMA25). Prima rezistență puternică pentru preț va fi zona care începe de la nivelul de 28.340 dolari. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Nvidia (NVDA.US) - Gigantul californian din domeniul inteligenței artificiale pierde din nou. Compania continuă declinul cauzat de dezamăgirea investitorilor față de rezultate. În ciuda faptului că această companie a depășit așteptările, acest lucru s-a dovedit a fi insuficient pentru a satisface sentimentul pieței. Acțiunile au scăzut cu 1,1% înainte de deschidere. Dell (DELL.US) - Producătorul de computere personale, servere și stații de lucru a dezamăgit piața cu rezultatele de ieri. Nici asigurările privind creșterea cererii pentru soluțiile de AI ale companiei și creșterea veniturilor preconizate din acest segment la 20 de miliarde de dolari nu au ajutat. Prețul a scăzut cu peste 7% înainte de deschiderea sesiunii. Alibaba (BABA.US) - Prețurile companiei chineze la bursa americană au crescut cu 3%. Compania a publicat rezultate optimiste și a prezentat un nou cip AI. Marvell Technology (MRVL.US) - Compania a publicat rezultatele. În ciuda faptului că a depășit așteptările analiștilor, creșterea nu a satisfăcut investitorii, ceea ce a dus la prăbușirea prețului acțiunilor și la o scădere de 15%. Autodesk (ADSK.US) - Producătorul de software a publicat rezultate care au depășit așteptările și a anunțat noi succese. Prețul acțiunilor a crescut cu aproape 10%. Elastic (ESTC.US) - Compania specializată în analiza datelor a depășit semnificativ așteptările în ceea ce privește rezultatele, înregistrând o creștere a vânzărilor cu 20% față de anul precedent. Prețul acțiunilor a crescut cu 16%.

