Deschiderea sesiunii din SUA: Creșterea CPI stârnește temeri pe Wall Street!

Ședința de astăzi de pe Wall Street începe într-o atmosferă clar mai nefavorabilă, în urma publicării datelor privind inflația CPi din SUA, care au depășit din nou așteptările pieței.

Principalii indici bursieri americani au deschis în scădere, Nasdaq conducând declinurile, deoarece rămâne cel mai sensibil la creșterea randamentelor obligațiunilor și la perspectiva menținerii ratei dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. Sentimentul negativ este vizibil pe întreaga piață, pe măsură ce investitorii își reduc expunerea la activele de risc și își reevaluează așteptările în direcția unei poziții mai “hawkish” a Rezervei Federale.

Inflația anuală măsurată prin indictorul CPI a accelerat până la 3,8%, atingând cel mai ridicat nivel din mai 2023, în timp ce inflația de bază s-a situat, de asemenea, peste previziuni. Datele au determinat imediat o creștere a randamentelor titlurilor de stat americane și o deteriorare abruptă a încrederii pe piețele bursiere.

Principala sursă de presiune inflaționistă rămâne în continuare sectorul locuințelor și costurile chiriei, componenta „locuință”, care deține în continuare cea mai mare pondere în coșul CPI. În același timp, prețurile la energie au înregistrat o accelerare semnificativă, în special cele ale combustibililor și ale serviciilor energetice în general, devenind unul dintre factorii-cheie ai dinamicii recente a inflației. Impactul tensiunilor geopolitice accentuate și al conflictului în curs din Golful Persic devine, de asemenea, din ce în ce mai vizibil, contribuind la creșterea prețurilor la petrol și combustibili. O presiune suplimentară provine din creșterea costurilor serviciilor de transport și din inflația persistent ridicată din sectorul serviciilor.

Piețele de acțiuni sunt din ce în ce mai îngrijorate de un scenariu de tip „mai ridicat pentru mai mult timp”, ceea ce înseamnă că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată. Cu doar câteva luni în urmă, investitorii anticipau începutul unui ciclu de reducere a ratelor în a doua jumătate a anului, dar datele de astăzi au îndepărtat și mai mult acest scenariu. Participanții la piață sunt acum din ce în ce mai îngrijorați că, dacă inflația rămâne ridicată în lunile următoare, Fed ar putea nu numai să mențină politica restrictivă pentru o perioadă mai lungă, ci ar putea fi chiar forțată să o înăsprească și mai mult și să aplice majorări suplimentare ale ratelor dobânzilor.

O preocupare suplimentară pentru piețe este faptul că presiunile inflaționiste nu se mai limitează doar la sectorul energetic. Inflația de bază accelerează, de asemenea, ceea ce sugerează că presiunile asupra prețurilor se extind la nivelul întregii economii. Acest lucru este deosebit de îngrijorător pentru Fed, deoarece crește riscul ca inflația să se consolideze la niveluri ridicate.

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) se tranzacționează astăzi în scădere, presiunea de vânzare fiind determinată în principal de datele privind inflația pentru consumatorii din SUA, care s-au dovedit mai puternice decât se aștepta. Aceste date au amplificat temerile că Rezerva Federală ar putea fi nevoită să mențină o politică monetară restrictivă pentru o perioadă mai îndelungată, amânând așteptările privind reducerile de dobândă. Există, de asemenea, o teamă tot mai mare că inflația persistentă ar putea chiar să împingă Fed către o poziție mai agresivă și, eventual, către noi majorări ale dobânzilor.

