Deschiderea sesiunii din SUA: Creșterea CPI stârnește temeri pe Wall Street!

Ședința de astăzi de pe Wall Street începe într-o atmosferă clar mai nefavorabilă, în urma publicării datelor privind inflația CPi din SUA, care au depășit din nou așteptările pieței.
Principalii indici bursieri americani au deschis în scădere, Nasdaq conducând declinurile, deoarece rămâne cel mai sensibil la creșterea randamentelor obligațiunilor și la perspectiva menținerii ratei dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. Sentimentul negativ este vizibil pe întreaga piață, pe măsură ce investitorii își reduc expunerea la activele de risc și își reevaluează așteptările în direcția unei poziții mai “hawkish” a Rezervei Federale.
Inflația anuală măsurată prin indictorul CPI a accelerat până la 3,8%, atingând cel mai ridicat nivel din mai 2023, în timp ce inflația de bază s-a situat, de asemenea, peste previziuni. Datele au determinat imediat o creștere a randamentelor titlurilor de stat americane și o deteriorare abruptă a încrederii pe piețele bursiere.
Principala sursă de presiune inflaționistă rămâne în continuare sectorul locuințelor și costurile chiriei, componenta „locuință”, care deține în continuare cea mai mare pondere în coșul CPI. În același timp, prețurile la energie au înregistrat o accelerare semnificativă, în special cele ale combustibililor și ale serviciilor energetice în general, devenind unul dintre factorii-cheie ai dinamicii recente a inflației. Impactul tensiunilor geopolitice accentuate și al conflictului în curs din Golful Persic devine, de asemenea, din ce în ce mai vizibil, contribuind la creșterea prețurilor la petrol și combustibili. O presiune suplimentară provine din creșterea costurilor serviciilor de transport și din inflația persistent ridicată din sectorul serviciilor.
Piețele de acțiuni sunt din ce în ce mai îngrijorate de un scenariu de tip „mai ridicat pentru mai mult timp”, ceea ce înseamnă că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată. Cu doar câteva luni în urmă, investitorii anticipau începutul unui ciclu de reducere a ratelor în a doua jumătate a anului, dar datele de astăzi au îndepărtat și mai mult acest scenariu. Participanții la piață sunt acum din ce în ce mai îngrijorați că, dacă inflația rămâne ridicată în lunile următoare, Fed ar putea nu numai să mențină politica restrictivă pentru o perioadă mai lungă, ci ar putea fi chiar forțată să o înăsprească și mai mult și să aplice majorări suplimentare ale ratelor dobânzilor.
O preocupare suplimentară pentru piețe este faptul că presiunile inflaționiste nu se mai limitează doar la sectorul energetic. Inflația de bază accelerează, de asemenea, ceea ce sugerează că presiunile asupra prețurilor se extind la nivelul întregii economii. Acest lucru este deosebit de îngrijorător pentru Fed, deoarece crește riscul ca inflația să se consolideze la niveluri ridicate.
Sursa: xStation5
Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) se tranzacționează astăzi în scădere, presiunea de vânzare fiind determinată în principal de datele privind inflația pentru consumatorii din SUA, care s-au dovedit mai puternice decât se aștepta. Aceste date au amplificat temerile că Rezerva Federală ar putea fi nevoită să mențină o politică monetară restrictivă pentru o perioadă mai îndelungată, amânând așteptările privind reducerile de dobândă. Există, de asemenea, o teamă tot mai mare că inflația persistentă ar putea chiar să împingă Fed către o poziție mai agresivă și, eventual, către noi majorări ale dobânzilor. Sursă: xStation5
Știri despre companii
- Broadcom (AVGO.US) înregistrează o ușoară scădere, în ciuda sentimentului pozitiv al analiștilor înainte de publicarea rezultatelor trimestriale. Piața continuă să vadă un potențial puternic în dezvoltarea infrastructurii de AI și în parteneriatele cu companii care construiesc modele de inteligență artificială. Cu toate acestea, după o puternică creștere recentă în sectorul semiconductorilor, unii investitori își realizează profiturile.
- Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) rămâne sub presiune în urma rapoartelor conform cărora au fost utilizate instrumente bazate pe AI în încercări de a efectua atacuri cibernetice avansate. Problema evidențiază încă o dată riscurile crescânde de securitate cibernetică și potențialele vulnerabilități asociate cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială.
- Bristol Myers Squibb (BMY.US) înregistrează o ușoară creștere după ce a anunțat o colaborare amplă în cercetarea și dezvoltarea de noi terapii. Parteneriatul acoperă proiecte din domeniul oncologiei, hematologiei și imunologiei, iar piața consideră acordul ca un potențial impuls pentru portofoliul de medicamente al companiei și pentru perspectivele de creștere pe termen lung.
- Salesforce (CRM.US) se află sub o ușoară presiune după ce Citi și-a redus ținta de preț înaintea rezultatelor trimestriale viitoare. Ajustarea reflectă așteptări mai prudente cu privire la creșterea pe termen scurt în sectorul software, deși perspectivele pe termen lung bazate pe AI rămân favorabile pentru companie.
Swatch colaborează cu marca de lux Audemars Piguet ⌚Ce știm și la ce ne putem aștepta❓
Rezumatul dimineții – O ușoară stare de neliniște se instalează pe piață (12.05.2026)
Rezumatul zilei: Sectorul tehnologic propulsează Wall Street la niveluri record, în ciuda tensiunilor din Golful Persic
Microsoft: Un fond speculativ își reduce drastic poziția și avertizează asupra riscurilor legate de AI
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."