Deschiderea sesiunii din SUA: Creșterile de pe Wall Street își pierd impulsul📉 Acțiunile Caterpillar se redresează după publicarea rezultatelor

Optimismul de pe Wall Street se estompează ușor astăzi, pe fondul unui tablou mixt generat de rezultatele financiare publicate ieri de giganții din sectorul tehnologic. Microsoft și Meta Platforms se numără printre cei care rămân în urmă, în timp ce Alphabet (GOOGC.US) se remarcă ca performant, acțiunile sale urcând spre nivelul de 370 de dolari, recuperând aproape 40% față de minimele din martie. US100 (interval zilnic) Analizând graficul futures al Nasdaq 100, taurii s-au lovit de o rezistență puternică în apropierea nivelului de 27.600. Această zonă va acționa probabil ca o zonă-cheie de rezistență în zilele și săptămânile următoare. Lumânarea zilnică actuală formează o umbră care seamănă cu un gravestone doji bearish. În mod similar, MACD indică o intersecție bearish. Pe de altă parte, contextul mai larg al sezonului de raportare a rezultatelor financiare rămâne favorabil pentru acțiuni, deși, fără o rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea fi dificil să se genereze un alt impuls ascendent la fel de puternic. Sursa: xStation5 Știri despre companii Meta Platforms — Compania-mamă a Facebook a înregistrat o scădere de aproximativ 9% după ce și-a majorat estimările privind cheltuielile de capital pentru întregul an la un interval cuprins între 125 și 145 de miliarde de dolari, sporind îngrijorările investitorilor cu privire la cheltuielile legate de inteligența artificială. Creșterea cheltuielilor de capital a umbrit rezultatele mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru. Eli Lilly — Gigantul farmaceutic a înregistrat o creștere de aproximativ 7% după ce a raportat rezultate pentru primul trimestru care au depășit semnificativ așteptările analiștilor. Compania și-a majorat, de asemenea, estimările privind veniturile pentru întregul an la 82–85 miliarde de dolari, față de intervalul anterior de 80–83 miliarde de dolari. Royal Caribbean — Operatorul de croaziere înregistrează o creștere de aproximativ 6% în urma ultimelor sale rezultate financiare. Câștigul pe acțiune ajustat pentru primul trimestru s-a situat la 3,60 dolari, peste cei 3,20 dolari așteptați de analiști. Veniturile au atins 4,45 miliarde de dolari, ușor sub consensul de 4,46 miliarde de dolari. Compania a redus, de asemenea, limita superioară a estimării sale privind câștigul pe acțiune pentru întregul an. Caterpillar — Acțiunile Caterpillar au crescut cu aproape 9% după publicarea rezultatelor pentru primul trimestru înainte de deschiderea pieței de joi. Producătorul de echipamente pentru construcții a înregistrat un profit pe acțiune ajustat de 5,54 dolari și venituri de 17,42 miliarde de dolari, comparativ cu estimările consensuale FactSet de 4,65 dolari și, respectiv, 16,53 miliarde de dolari. Caterpillar a mai declarat că se așteaptă la vânzări și venituri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut în trimestrul curent. CEO-ul Joe Creed a remarcat un început de an puternic, determinat de piețele finale rezistente și de execuția disciplinată într-un mediu operațional dinamic. El a adăugat că un portofoliu record de comenzi oferă o bază solidă pentru continuarea dinamicii pozitive. Acțiunile au câștigat peste 160% în ultimul an și au crescut cu 41% în 2026, susținute de creșterea cererii din sectorul construcțiilor legată de dezvoltarea infrastructurii de AI Sursa: xStation5

