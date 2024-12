Deschiderea sesiunii din SUA: Datele mai slabe presează sentimentele pe Wall Street📉US30 pierde 0,8%, VIX crește din nou

Sesiunea de tranzac╚Ťionare de luni din SUA, cu o zi ├«nainte de Ajunul Cr─âciunului, aduce un alt impuls descendent pentru ac╚Ťiunile americane, dup─â cea mai mare zi ├«nregistrat─â 'Triple WitchingÔÇŁ din SUA din 20 decembrie 2024. Indicele US500 s-a str─âduit s─â dep─â╚Öeasc─â zona de rezisten╚Ť─â de la 6.000 de puncte, iar DJIA (US30) pierde ast─âzi mai mult de 0,8%, ceea ce face ca investitorii s─â fie mai stresa╚Ťi ├«naintea Ajunului Cr─âciunului. Wall Street a deschis sesiunea de ast─âzi cu sentimente destul de pozitive, ├«n special ├«n ceea ce prive╚Öte sectorul tehnologic, US100 c├ó╚Ötig├ónd aproape 0,5%. Cu toate acestea, dup─â ce au fost publicate datele CB privind sentimentul consumatorilor din SUA, Wall Street a pierdut, US100 fiind ├«n sc─âdere cu 0,2% iar US30 ├«n sc─âdere cu p├ón─â la 0,8%

Ac╚Ťiunile companiilor produc─âtoare de semiconductoare domin─â cre╚Öterea pe Wall Street ast─âzi; ac╚Ťiunile Broadcom (AVGO.US) ╚Öi AMD (AMD.US) cresc cu peste 4%. Ac╚Ťiunile Arm Holdings (ARM.US) pierd aproape 5% deoarece compania a pierdut ├«n instan╚Ť─â ├«mpotriva Broadcom (AVGO.US)

Ac╚Ťiunile companiei Rigetti Computing, companie conex─â calculului cuantic ╚Öi ale produc─âtorului de echipamente spa╚Ťiale Intuitive Machines cresc cu aproape 15%. Date macroeconomice din SUA Datele macroeconomice din SUA (├«ncrederea consumatorilor) ╚Öi v├ónz─ârile de locuin╚Ťe noi s-au situat ├«n mod nea╚Öteptat mult sub a╚Ötept─âri. Investitorii se tem c─â Fed va ├«ncetini reducerea ratelor ├«n 2025 (presat─â ╚Öi de tarife), chiar ╚Öi ├«n ciuda ├«ncetinirii (nea╚Öteptate) a activit─â╚Ťii economice din SUA. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Indicatorul CB privind ├«ncrederea consumatorilor din SUA: 104,7 fa╚Ť─â de 113,2 estimat ╚Öi 111,7 anterior V├ónz─âri de locuin╚Ťe noi ├«n SUA: 0,664 milioane (prognoz─â 0,669 milioane, anterior 0,610 milioane)

Pre╚Ťul mediu de v├ónzare al locuin╚Ťelor din SUA ├«n noiembrie 402.600 USD, ├«n sc─âdere cu 6,3% din noiembrie 2023 (429.600 USD)

V├ónz─ârile de locuin╚Ťe noi din SUA (MoM): 5,9% fa╚Ť─â de 9,7% estimat ╚Öi -17,3% anterior Ritmul ascendent recent continu─â; ac╚Ťiunile companiei Eli Lilly, companie cu sediul ├«n SUA, produc─âtor de medicamente ├«mpotriva obezit─â╚Ťii se tranzac╚Ťioneaz─â mai mult dec├ót cele ale rivalului danez Novo Nordisk; ac╚Ťiunile companiei se tranzac╚Ťioneaz─â cu 4% mai sus ast─âzi, dup─â o v├ónzare de 20% vinerea trecut─â. Excluz├ónd sectorul tehnologic, observ─âm c─â ast─âzi domin─â sc─âderile. Palantir pierde aproape 4%. Putem observa c─â evaluarea aproape tuturor companiilor americane scade ast─âzi. Surs─â: xStation5 US100 ╚Öi US30 (interval M15) ├Än ciuda cre╚Öterii companiilor produc─âtoare de cipuri, celelalte ac╚Ťiuni din indicele Nasdaq 100 limiteaz─â ast─âzi evolu╚Ťia indicelui general de referin╚Ť─â. Putem considera c─â impulsul ascendent viitor nu este ├«nc─â garantat, iar volumul v├ónz─ârilor r─âm├óne, de asemenea, ridicat dup─â roll-over. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 ╚śtiri de la companii Pre╚Ťul ac╚Ťiunilor Applied Therapeutics (APLT.US) scade cu 4% dup─â ce anali╚Ötii de la William Blair au retras ratingul pozitiv al ac╚Ťiunilor din cauza incertitudinii crescute cu privire la eficacitatea medicamentului Govorestat ╚Öi a lichidit─â╚Ťilor limitate.

Qualcomm (QCOM.US) c├ó╚Ötig─â dup─â ce compania a c├ó╚Ötigat un proces ├«mpotriva unei afirma╚Ťii a Arm Holdings Plc c─â a ├«nc─âlcat o licen╚Ť─â pentru tehnologia cipurilor pe care cel mai mare produc─âtor de procesoare pentru telefoane mobile din lume a achizi╚Ťionat-o c├ónd a cump─ârat startup-ul ├«n 2021. Ac╚Ťiunile Arm (ARM.US) pierd ast─âzi aproape 5%

Rigetti Computing ╚Öi alte ac╚Ťiuni legate de calculul cuantic, inclusiv IONQ (IONQ.US), cresc datorit─â optimismului cu privire la utilitatea pe termen lung a cipurilor Willow ale Alphabet Xerox (XRX.US) cre╚Öte cu aproape 10% dup─â ce a acceptat s─â cumpere produc─âtorul de imprimante laser Lexmark International Inc. de la un consor╚Ťiu de investitori asiatici; tranzac╚Ťia este evaluat─â la aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Lexmark a fost v├óndut investitorilor chinezi de c─âtre IBM, ├«n 2016, pentru 3,6 miliarde de dolari. Capitalizarea actual─â a Xerox este de aproximativ 1 miliard de dolari. Compania ├«nc─â se confrunt─â cu concuren╚Ťa din partea Canon ╚Öi HP. Afacerile bazate ├«n mare parte pe imprimante continu─â s─â produc─â pierderi pentru Xerox. Compania r─âm├óne activ─â pe 170 de pie╚Ťe ╚Öi deserve╚Öte mai mult de 200.000 de clien╚Ťi. Tranzac╚Ťia va fi finan╚Ťat─â par╚Ťial cu lichidit─â╚Ťile companiei. Compania ╚Öi-a redus dividendul anual cu 50%, la 0,5 dolari pe ac╚Ťiune, pentru a finan╚Ťa achizi╚Ťia ╚Öi a reduce datoriile. Unii investitori se a╚Öteapt─â ca Lexmark ar putea aduce companiei mai mult─â cre╚Ötere pe pie╚Ťele asiatice. Sursa: xStation5

