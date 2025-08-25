DE40: Corecție a câștigurilor pe fondul datelor pozitive

Discursul lui Jerome Powell de vineri de la Jackson Hole a stârnit euforie în rândul indicilor. Luni dimineață, indicii europeni încep cu o corecție a acestor câștiguri. DE40 scade cu 0,36% la deschidere, EU50 cu 0,45%. Date macroeconomice: Indicele IFO „Climatul de afaceri” a înregistrat o creștere semnificativă, depășind așteptările. În prezent, acesta indică 89, comparativ cu 88,6 și 87 în previziunile anterioare. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere din ultimii 2 ani. O creștere și mai mare se înregistrează în indicele așteptărilor, care a crescut de la 90,8 în iunie la 91,6 puncte în august. În ciuda numeroaselor îngrijorări, economia europeană câștigă avânt.

Christine Lagarde, în ultima sa declarație, afirmă că piața muncii din Europa a gestionat foarte bine șocul și sugerează că partea cea mai dificilă a fost depășită.

Moody's a retrogradat ratingul de credit al Austriei pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea deficitului bugetar.

Piața opțiunilor favorizează din ce în ce mai mult aprecierea euro față de dolar. Europa a încheiat ciclul de reduceri ale ratei dobânzii fără o încetinire economică drastică sau o deteriorare a pieței muncii. Între timp, presiunea asupra FED de a accelera și aprofunda ciclul de reducere a ratei dobânzii este din ce în ce mai puternică. DE40:

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Situația tehnică a indicelui este destul de tensionată. Pe intervalul de 1 zi, prețul se află într-un moment crucial. Zona din jurul valorii de 24.320 reprezintă limita inferioară a canalului ascendent. Un sprijin suplimentar pentru această tendință este media EMA 50 din apropiere. Dacă tendința ascendentă actuală nu se menține, este probabil să se confrunte cu o consolidare în intervalul 23.500 - 24.650. Scăderile ulterioare ar putea fi protejate de o altă zonă de sprijin între 23.500 și 23.000, definită de minimele locale și consolidată suplimentar de media EMA 100. Date despre companii: Liderii creșterilor bursiere europene încep săptămâna cu scăderi. Valneva (VLA.FR) , un producător francez de vaccinuri, a pierdut licența pentru unul dintre produsele sale în SUA, ceea ce a dus la o scădere de peste 20% și a șters toate câștigurile din săptămâna precedentă.

Ørsted (ORSTED.DK) se depreciază cu 15% din cauza unui conflict cu administrația prezidențială privind construirea de turbine eoliene în apropierea Rhode Island.

Deteriorarea sentimentului față de energia regenerabilă cauzează o scădere de aproape 4% a acțiunilor producătorului de turbine eoliene Vestas (VWS.DK) .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."