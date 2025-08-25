Newsletter monede digitale: Bitcoin pierde la începutul săptămânii 📉Ethereum scade cu 5%

Piețele globale deschid sesiunea de luni într-o atmosferă mixtă. Contractele futures de pe Wall Street sunt în scădere, în timp ce indicele de volatilitate CBOE (VIX) crește cu peste 1,5% după scăderile abrupte de săptămâna trecută. Dolarul american se apreciază, pe măsură ce investitorii digeră din nou implicațiile reuniunii de la Jackson Hole pentru politica monetară a Rezervei Federale. Marcarea profiturilor după raliul euforic de vineri împinge criptomonedele mai jos: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Bitcoin a scăzut de la aproximativ 118.000 USD înainte de weekend la puțin sub 112.000 USD în tranzacțiile de luni.

Ethereum a scăzut cu peste 5%, coborând sub 4.600 USD, în ciuda influxurilor pozitive de ETF. Scăderea urmează noilor maxime istorice atinse săptămâna trecută.

Săptămâna aceasta vor fi publicate mai multe date economice importante din SUA, la care criptomonedele ar putea reacționa sensibil.

Potrivit consilierului lui Trump, Bailey, „piața bear a criptomonedelor” este încă „la ani distanță”. În ciuda comentariilor pozitive din jurul sectorului, piețele rămân incerte cu privire la dinamica viitoare. Rapoartele periodice privind vânzările de Bitcoin de către așa-numitele „balene” adaugă atât presiune directă asupra vânzărilor, cât și incertitudine cu privire la continuarea raliului mai larg al criptomonedelor. Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic) Bitcoin își continuă tendința ascendentă pe termen mediu, dar se confruntă cu noi obstacole. Prețul nu a reușit să depășească media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA50, linia portocalie), care acționează acum ca rezistență cheie. Drept urmare, BTC se tranzacționează în apropierea prețului mediu de achiziție al deținătorilor pe termen scurt (STH Realized Price), care este în prezent de aproximativ 109.000 USD. Astfel, zona de 110.000 USD este nivelul critic de suport astăzi. Sursa: xStation5 Ethereum se tranzacționează într-un canal de prețuri în creștere, cu limita inferioară în apropiere de 4.100 USD. O scădere sub acest nivel ar putea declanșa o corecție mai profundă. Deocamdată, în ciuda marcării de profituri după câștigurile recente, tendința rămâne ascendentă. Paradoxal, consolidarea Bitcoin ar putea susține interesul pentru Ethereum, dar astăzi se observă scăderi pe întreaga piață a activelor riscante. Sursa: xStation5 Intrări în ETF-uri Bitcoin și Ethereum Activitatea ETF în acumularea de Bitcoin a încetinit semnificativ. Vinerea trecută s-au înregistrat ieșiri nete de peste 20 de milioane de dolari, BlackRock devenind principalul vânzător în ultimele sesiuni. În contrast, Ethereum a atras intrări nete de peste 300 de milioane de dolari în ultima zi de tranzacționare a săptămânii. În această etapă a pieței, investitorii par mai dispuși să adopte poziții mai îndrăznețe în Ethereum, sperând la randamente mai mari pe termen scurt. Bitcoin, între timp, continuă să se lupte pentru a depăși în mod durabil pragul de 120.000 de dolari. Source: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

