Deschiderea sesiunii din SUA: Datele PIB afectează sentimentul, tensiunile din Orientul Mijlociu persistă

Astăzi, investitorii de pe Wall Street au primit semnale contradictorii din partea economiei americane, analizate pe fondul condițiilor geopolitice fragile din Orientul Mijlociu și al prețurilor ridicate ale petrolului. Datele au arătat că, în SUA, cheltuielile de consum au crescut în februarie, conform așteptărilor, cu 0,5% față de luna precedentă, în timp ce inflația PCE de bază a rămas la 0,4%, indicând faptul că, în ciuda presiunilor semnificative asupra costurilor pentru gospodării, consumul continuă să susțină economia. Venitul personal a scăzut cu 0,1%, iar cererile inițiale de șomaj au depășit previziunile, sugerând că piața muncii începe să dea semne de o ușoară răcire. Produsul intern brut (PIB) din al patrulea trimestru a crescut mai lent decât se estimase anterior, ajungând la doar 0,5% anualizat. În aceeași perioadă, cheltuielile gospodăriilor au crescut cu doar 1,9%, semnalând o încetinire clară a creșterii economice, deși consumatorii continuă să susțină expansiunea. Inflația, măsurată prin deflatorul PIB și PCE de bază, rămâne moderată, la 3,7% trimestrial și 2,7% anualizat. Aceste cifre se suprapun cu o situație geopolitică extrem de fragilă. După anunțarea unui armistițiu condiționat între SUA și Iran, menit să ofere piețelor o oarecare ușurare, declarațiile părților s-au dovedit contradictorii. Iranul acuză Israelul că își continuă atacurile în sudul Libanului, amenințând că se va retrage din armistițiu, în timp ce partea americană și israeliană susține că acțiunile Israelului în Liban nu au făcut parte din acordul formal și, prin urmare, nu încalcă termenii acestuia. Această discrepanță menține pacea fragilă și riscurile de escaladare regională ridicate. Prețurile petrolului rămân ridicate, susținând presiunile asupra costurilor în economie și afectând inflația. Costurile ridicate ale energiei se traduc în cheltuieli mai mari de transport și producție, limitând marja de manevră pentru reducerile ratei dobânzii și temperând apetitul pentru risc al investitorilor. Piețele de acțiuni sunt prudente, cu S&P 500 și Nasdaq în ușoară scădere, reflectând incertitudinea investitorilor pe măsură ce aceștia pun în balanță datele macroeconomice solide, dar în încetinire, pe fondul unui context geopolitic instabil. Creșterea PIB-ului în trimestrul IV a fost mai slabă decât se estimase inițial, iar consumul privat crește moderat. Inflația rămâne stabilă, dar nu scade suficient pentru a indica în mod clar următoarele mișcări ale Fed. Datele de astăzi nu ușurează deciziile Rezervei Federale privind rata dobânzii, dar piețele sunt de acord că datele care vor fi publicate în curând vor fi mult mai importante și vor oferi probabil semnale mai clare cu privire la direcția politicii monetare. Sursă: xStation5 Contractele futures pe acțiuni din SUA Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) înregistrează astăzi pierderi ușoare. Piața reacționează nu doar la datele macroeconomice din SUA, ușor mai slabe, care sugerează o încetinire a creșterii economice, ci în primul rând la incertitudinea geopolitică crescândă din jurul Iranului și Orientului Mijlociu. Tensiunile regionale și declarațiile contradictorii privind armistițiul condiționat mențin prudența investitorilor, limitând apetitul pentru risc. Sursă: xStation5 Știri despre companii CoreWeave (CRWV.US) a anunțat extinderea parteneriatului pe termen lung cu Meta Platforms (META.US) printr-un nou acord în valoare de aproximativ 21 de miliarde de dolari, care prevede furnizarea de putere de calcul în cloud pentru proiecte de AI până la sfârșitul anului 2032. Acordul se bazează pe parteneriatul existent și subliniază nevoile crescânde de infrastructură de AI ale Meta, precum și rolul CoreWeave ca furnizor cheie de servicii de calcul.

Chevron (CVX.US) câștigă teren în tranzacțiile din presesiune după ce a anunțat că, deși producția din primul trimestru a scăzut parțial din cauza impactului războiului din Iran, prețurile mai mari la petrol și gaze au stimulat semnificativ câștigurile din sectorul upstream. Compania se așteaptă ca profiturile din extracție să fie cu 1,6–2,2 miliarde de dolari mai mari decât în trimestrul anterior, în ciuda constrângerilor de volum cauzate de perioadele de nefuncționare din Asia Centrală și de producția mai scăzută din Orientul Mijlociu.

Acțiunile Applied Digital (APLD.US) sunt în scădere în urma rezultatelor fiscale din trimestrul al treilea, în ciuda creșterii veniturilor și a performanței operaționale îmbunătățite. Venitul net rămâne negativ, dar EBITDA ajustată este în creștere, iar conducerea pune accentul pe expansiunea în segmentul centrelor de date AI și pe dezvoltarea de noi campusuri de infrastructură AI.

Oracle (ORCL.US) își extinde oferta bazată pe AI, introducând o suită de aplicații bazate pe agenți, concepute pentru a automatiza sarcinile din domeniul financiar, al resurselor umane, al lanțului de aprovizionare și al serviciilor pentru clienți. Noile instrumente vizează îmbunătățirea eficienței operaționale pentru companiile care utilizează Oracle Cloud și atragerea unui număr mai mare de clienți către platformă.

Amazon (AMZN.US) și Eli Lilly (LLY.US) se află în centrul atenției după ce Amazon Pharmacy a anunțat că va începe să comercializeze o pastilă pentru slăbit recent aprobată de FDA. Produsul va fi disponibil în locațiile Amazon cu livrare în aceeași zi, deschizând un nou segment de piață pentru Amazon și putând avea un impact asupra cererii pentru produsele Eli Lilly.

