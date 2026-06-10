⚪Argintul anulează toate câștigurile înregistrate din 2026 și se apropie de pragul de 60 de dolari

După o scădere puternică de aproximativ 5% în timpul sesiunii de ieri și o retragere abruptă vinerea trecută, în urma datelor NFP, argintul continuă să scadă și astăzi. Scăderea de la începutul sesiunii de miercuri este deja de 2,5%, iar argintul se apropie de un nivel de suport cheie, definit de minimele locale din 6 februarie și 23 martie. Potențial, argintul s-ar putea pregăti, de asemenea, să testeze media mobilă pe 250 de sesiuni, care se află chiar peste nivelul de 60 de dolari. Merită menționat faptul că media pe 250 de sesiuni a fost testată ultima dată în martie 2025. Aurul a înregistrat, de asemenea, o scădere în ultimele zile, tranzacționându-se sub 4.200 de dolari, deși rămâne la o oarecare distanță de minimul local din martie. Care sunt cele mai importante elemente fundamentale de pe piață în acest moment? Fundamentele cheie ale pieței Deficit structural pe șase ani: Piața argintului continuă să se confrunte cu o penurie de metal fizic. Conform analizelor HSBC, deficitul pieței globale se va reduce treptat: de la 143 de milioane de uncii în 2025 la 73 de milioane în 2026 și 25 de milioane de uncii în 2027 . În ciuda dinamicii de scădere a deficitului, piața rămâne subevaluată. Cu toate acestea, în cazul unui colaps economic, al unei cereri reduse în sectorul fotovoltaic și al unei retrageri totale din ETF-uri, există șansa apariției chiar și a unei ușoare supraoferte. Intervalul de 50-60 de dolari pare totuși atractiv, având în vedere că argintul rămâne un metal strategic.

Cererea din partea „tehnologiilor verzi”: Industria generează o bază de aprovizionare esențială. Argintul este indispensabil în producția de panouri fotovoltaice (PV), electronice de nouă generație, tehnologie 5G și în sectorul vehiculelor electrice (EV). În ciuda încercărilor de a reduce cantitatea de argint din celulele fotovoltaice, cererea ridicată din sectorul tehnologic (estimată la peste 610–640 de milioane de uncii anual) stabilizează puternic pragul minim al prețului. Merită menționat, totuși, că prețul ridicat al argintului va determina încercări de a găsi alternative, cum ar fi argintarea cu cupru, care limitează semnificativ costurile de construire a panourilor fotovoltaice.

Rigiditatea ofertei pe piață: Creșterea producției de argint este dificilă din punct de vedere tehnologic, deoarece cea mai mare parte a acestui metal prețios este produsă ca subprodus al exploatării cuprului, zincului și plumbului. Se preconizează că producția minieră în 2026 va rămâne constantă (aproximativ 844–848 de milioane de uncii) și va crește abia în 2027 (la aproximativ 868 de milioane de uncii), ceea ce împiedică o reacție rapidă la prețurile ridicate.

Raportul aur-argint: Acest raport se situează în prezent la 65, ceea ce reprezintă un nivel relativ scăzut în comparație cu ultimii ani, dar încă peste mediile istorice. Prin urmare, nu se mai poate spune că argintul este extrem de ieftin în comparație cu aurul, deși am observat o scădere până la intervalul 40 în timpul pieței bull a metalelor prețioase. Macroeconomie și geopolitică: Analiștii sunt de acord că în 2026–2027, acțiunile Rezervei Federale a SUA (amploarea reducerilor ratei dobânzii), comportamentul dolarului determinat de noua politică comercială a SUA și cererea instituțională și de retail ridicată pe piețele asiatice (în principal în India și China) vor avea o importanță fundamentală pentru evaluare. Se preconizează că deficitul de pe piețe va scădea semnificativ, dar există chiar posibilitatea apariției unei oferte excesive, pe fondul unor vânzări masive din partea fondurilor ETF și al reducerii cererii din sectorul fotovoltaic, care se estimează că va scădea cu aproape 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Sursă: Silver Institute Previziuni de preț din partea băncilor și instituțiilor J.P. Morgan: Prevede că prețul mediu al argintului în 2026 va fi de 81 de dolari pe uncie , atingând un vârf trimestrial în Q4, la o medie de 85 de dolari. În 2027 , banca se așteaptă la o tendință stabilă și la un preț mediu de 85 de dolari . Cu toate acestea, analiștii avertizează asupra unei volatilități crescute și a posibilității unor corecții mai profunde (chiar până la intervalul de 50–60 de dolari) în cazul în care ritmul economic încetinește. Dacă previziunile J.P. Morgan s-ar dovedi adevărate, prețurile actuale încep să pară atractive.

Bank of America (BofA): Prezintă unele dintre cele mai agresive prognoze optimiste. În scenariul său de bază, se presupune o revenire rapidă peste pragul de 100 de dolari. În scenariul maxim (așa-numitul scenariu optimist ), analiștii indică un potențial de creștere până la 135 de dolari , iar în cazul unei penurii extreme de lingouri fizice, aceștia iau în calcul o creștere chiar până la 309 dolari înainte de sfârșitul anului 2026.

Citigroup (Citi): Menține o atitudine foarte optimistă față de metal, indicând intervalul 110–150 dolari ca țintă realistă de preț pe termen mediu.

Commerzbank: Se așteaptă ca argintul să încheie anul 2026 la 90 de dolari . În 2027 , prevede o apreciere suplimentară, stabilind o țintă pentru sfârșitul acelui an la 95 de dolari .

HSBC: Și-a ridicat previziunile, dar rămâne cea mai conservatoare dintre marile instituții. Se așteaptă ca prețul mediu în 2026 să fie de 75 de dolari (cu o închidere a anului în jur de 70 de dolari), în timp ce în 2027 va scădea la o medie de 68 de dolari (cu un preț țintă de 65 de dolari la sfârșitul anului). Experții băncii consideră că reducerea deficitului de ofertă va tempera sentimentul investitorilor în a doua jumătate a perioadei. LBMA: Consensul anual al analiștilor afiliați la LBMA stabilește media pentru 2026 la aproximativ 79,57 USD . Cu toate acestea, discrepanța de opinii este enormă – cele mai pesimiste prognoze se situează în jurul valorii de 42 USD, în timp ce optimiștii extremi prevăd niveluri de peste 165 USD.



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