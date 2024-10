Deschiderea sesiunii din SUA: Deschidere optimistă a sesiunii de luni pe Wall Street 📈

Wall Street ├«n bun─â dispozi╚Ťie la ├«nceputul sesiunii

Palantir și Dell vor deveni parte a indicelui S&P500

Rezultatele promi╚Ť─âtoare ale medicamentului ├«mpotriva cancerului pulmonar Summit Therapeutics ridic─â pre╚Ťul ac╚Ťiunilor cu 30% Pie╚Ťele americane deschid sesiunea de luni ├«ntr-o dispozi╚Ťie pozitiv─â. La cinci minute dup─â debutul sesiunii pe Wall Street, indicele Nasdaq a crescut cu 1,05%, ├«n timp ce indicele S&P500 a crescut cu 0,88%. Aten╚Ťia investitorilor se concentreaz─â ast─âzi pe ╚Ötirile corporative, ├«n special pe evenimentul Glowtime al Apple, unde se a╚Öteapt─â s─â fie prezentat noul iPhone 16. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Volatilitatea actual─â observat─â pe Wall Street. Sursa: xStation 5 US100 Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzac╚Ťioneaz─â ast─âzi cu 0,95% mai sus fa╚Ť─â de ├«nchiderea ╚Öedin╚Ťei de vineri. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul c─â instrumentul a alunecat sub zona cheie de suport, care a fost media mobil─â exponen╚Ťial─â de 100 de zile (curba violet de pe grafic). Men╚Ťinerea acestei zone pe termen mediu ar putea fi un element important care s─â defineasc─â posibila continuare a unui trend descendent sus╚Ťinut. Pe de alt─â parte, pe termen mediu, un punct important de suport ar putea fi zona psihologic─â din apropierea mediei exponen╚Ťiale de 200 de zile (curba aurie). Sursa: xStation 5 ╚śtiri corporative Ac╚Ťiunile Palantir (PLTR.US) ╚Öi Dell (DELL.US) au avansat cu peste 6% ast─âzi, la ├«nceputul ╚Öedin╚Ťei, ├«n urma ve╚Ötii c─â ambele companii vor deveni parte a indicelui S&P500 ╚Öi vor ├«nlocui American Airlines (AAL.US) ╚Öi, respectiv, Etsy (ETSY.US). Ac╚Ťiunile Boeing (BA.US) au c├ó╚Ötigat 4% dup─â ce produc─âtorul de avioane a ajuns la un acord cu sindicatul care reprezint─â muncitorii din fabric─â, evit├ónd astfel o grev─â costisitoare. Ac╚Ťiunile Apple (AAPL.US) sunt tranzac╚Ťionate ├«n prezent f─âr─â modific─âri majore. Reamintim c─â ast─âzi, la ora 20:00 , va avea loc evenimentul Glowtime, unde, printre altele, este de a╚Öteptat s─â fie prezentat noul iPhone 16. Legate de aceast─â ╚Ötire sunt cre╚Öteri de aproape 3% ale ac╚Ťiunilor ARM Holding (ARM.US). Un raport Financial Times, sugereaz─â c─â Apple va folosi tehnologia de inteligen╚Ť─â artificial─â a Arm ├«n iPhone 16. Summit Therapeutics (SMMT.US) a anun╚Ťat rezultatele unui studiu de faz─â III pentru un medicament ├«mpotriva cancerului pulmonar. Summit a declarat c─â produsul s─âu a ob╚Ťinut un ÔÇ×beneficiu clinic semnificativÔÇŁ fa╚Ť─â de Keytruda de la Merck (MRK.US). Ac╚Ťiunile Summit au crescut cu mai mult de 30% la deschiderea sesiunii de pe Wall Street. Recomand─ârile anali╚Ötilor GE Healthcare Technologies (GEHC.US) : JPMorgan ini╚Ťiaz─â acoperirea cu un rating ÔÇťneutruÔÇŁ ╚Öi un pre╚Ť ╚Ťint─â de 90 de dolari, cit├ónd pozi╚Ťia puternic─â a companiei pe pia╚Ťa de imagistic─â medical─â ╚Öi cre╚Öterea ├«n domeniul produselor farmaceutice de diagnostic.

U.S. Steel Corp (X.US) : JPMorgan ├«╚Öi majoreaz─â ratingul de la ÔÇťneutruÔÇŁ la ÔÇťoutperformÔÇŁ, consider├ónd c─â acordul cu Nippon Steel va fi blocat, ├«mping├ónd pre╚Ťul ac╚Ťiunilor mai sus.

