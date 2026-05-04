Deschiderea sesiunii din SUA: Geopolitica și rezultatele financiare dictează ritmul pieței

Deschiderea sesiunii de luni din SUA are loc sub umbra unei escaladări (în acest moment încă în mare parte presupusă) în Strâmtoarea Hormuz. Contractele futures pe indicii americani reacționează cu scăderi moderate, limitând pierderile la maximum 0,5%. Mișcări mai ample se observă pe piețele obligațiunilor și petrolului. Randamentele obligațiunilor cresc pe segmentul pe termen mediu (1–5 ani) cu aproape 1%, petrolul este (temporar) în creștere cu 3%, iar Brentul se situează peste pragul de 111 USD pe baril. Agenția de știri iraniană FARS a raportat că a lovit un tip neidentificat de navă de război americană cu două rachete, presupus în timp ce nava încerca să forțeze trecerea prin strâmtoare. Ca răspuns, un oficial anonim al administrației americane a declarat pentru Axios că nu a avut loc un astfel de atac. Toate acestea se desfășoară în contextul „Proiectului Libertate”, anunțat duminică de D. Trump – o operațiune militară menită, într-un mod încă nespecificat cu precizie, să creeze condițiile necesare pentru escortarea militară a navelor comerciale prin strâmtoare. Date macroeconomice Biroul de Recensământ va publica astăzi, la o jumătate de oră după deschiderea sesiunii, datele privind comenzile de bunuri durabile și comenzile din fabrici pentru luna martie din SUA. Piața se așteaptă ca variația anualizată a comenzilor de bunuri durabile să se îmbunătățească de la -1,2% la 0,8%.

Se așteaptă ca procentual comenzile din fabrici să crească cu 0,5% față de 0% în luna precedentă. US100 (interval zilnic) Indicele se menține într-o tendință ascendentă foarte accentuată și se situează în apropierea maximelor istorice. Indicele RSI se îndreaptă spre zona de supra-cumpărare (76). În cazul în care vânzătorii preiau din nou inițiativa, primul nivel de suport puternic ar fi nivelul Fibonacci de 23,6%. Sursă: xStation5 Știri despre companii Berkshire Hathaway (BRKB.US): Compania asociată cu legendarul Warren Buffett a publicat primele rezultate sub conducerea noului CEO, Greg Abel. Acestea au depășit așteptările pieței, înregistrând un profit pe acțiune de 7,878 USD și venituri de 93,68 miliarde USD. Lichiditățile au crescut la 397,38 miliarde USD, iar răscumpărările de acțiuni au totalizat 234 milioane USD. Acțiunile nu au înregistrat o reacție semnificativă.

GameStop (GME.US): Acțiunile au crescut cu peste 6% în tranzacțiile din presesiune după ce compania a anunțat o ofertă de achiziție pentru platforma de comerț electronic „eBay” în valoare de 56 miliarde USD (o primă față de evaluarea de piață de aproximativ 20%). Acțiunile eBay au crescut cu peste 7% în tranzacțiile din presesiune.

Palantir (PLTR.US): Compania va raporta rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026 după închiderea sesiunii de astăzi. Piața se așteaptă ca EPS-ul anual să crească la aproximativ 0,28 USD, iar veniturile să depășească 1,5 miliarde USD.

Norwegian Cruise (NCLH.US): Operatorul de croaziere a publicat previziuni dezamăgitoare pentru trimestrul al doilea și pentru rezultatele pe întregul an. Acțiunile au scăzut cu peste 7%, afectând întregul sector. Celcuity (CELC.US): Compania de biotehnologie a înregistrat o creștere de peste 15% după publicarea rezultatelor din următoarea fază a studiilor clinice pentru medicamentul său împotriva cancerului de sân.

