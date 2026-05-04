💶Industria din Zona Euro: o redresare fragilă care ascunde riscurile de stagflație

Aspecte esențiale Redresare industrială iluzorie: Deși valorile PMI au depășit pragul de 50, creșterea este determinată mai degrabă de stocarea din panică decât de o cerere reală; în Germania, încrederea mediului de afaceri a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 18 luni.

Cele mai recente date privind sectorul manufacturier pentru aprilie 2026 prezintă o imagine înșelătoare de sănătate în întreaga Zonă Euro. În timp ce cifrele generale sugerează o revenire mult așteptată, mecanismele subiacente dezvăluie un bloc care se luptă cu fracturi structurale profunde, exacerbate de conflictul în curs din Orientul Mijlociu. PMI-ul sectorului manufacturier din Zona Euro a crescut la 52,2, însă participanții la piață privesc dincolo de cifrele generale cu o neliniște crescândă. Un bloc cu două viteze, impulsionat de achiziții preventive Pentru prima dată în aproape patru ani, toate cele opt economii monitorizate din Zona Euro au intrat în teritoriu expansionist (peste 50,0). Cu toate acestea, factorii care stau la baza acestei creșteri sunt orice altceva decât organici: Franța și periferia: PMI-ul Franței a urcat la 52,8 , cu un impuls notabil în Italia și Spania . Cu toate acestea, această „creștere” este în mare parte rezultatul stocării agresive. Confruntate cu o incertitudine extremă cu privire la lanțurile de aprovizionare viitoare, firmele își anticipează comenzile pentru a se proteja împotriva creșterilor de prețuri și a penuriei anticipate.

Germania rămâne în urmă: În Germania, inima industrială a Europei, situația este mai precară. În timp ce PMI a înregistrat 51,4 , încrederea mediului de afaceri a scăzut în teritoriu negativ pentru prima dată în 18 luni. Sectorul este sufocat de întârzieri severe în livrări și de o creștere neîncetată a costurilor de producție. Închiderea continuă a Strâmtorii Ormuz rămâne principalul punct de blocaj pentru continent. Perturbările lanțului de aprovizionare sunt acum la cel mai acut nivel de la jumătatea anului 2022. Inflația prețurilor de producție a atins un maxim de 46 de luni, forțând producătorii să transfere aceste costuri către consumatori într-un ritm record. „Scenariul advers” al BCE devine scenariul de bază Publicarea simultană a Anchetei privind previziunile profesioniștilor (SPF) a BCE confirmă schimbarea de orientare către o politică monetară mai restrictivă, așteptările privind inflația pentru 2026 fiind revizuite în creștere la 2,7%. Deși președinta BCE, Christine Lagarde, a menținut un grad caracteristic de ambiguitate în ceea ce privește modelarea internă a băncii, realitatea de pe teren, cu țițeiul Brent tranzacționându-se la puțin sub 110 dolari pe baril, plasează Zona Euro ferm în „scenariul advers” al BCE. În cadrul acestui scenariu de test de stres, petrolul la 119 dolari duce la o creștere a inflației de 3,5%, necesitând o reacție monetară puternică. Politica monetară și datoria suverană: Realinierea traiectoriei ratei dobânzii: Piețele swap-urilor includ în preț acum trei majorări de 25 de puncte de bază în acest an, cu o certitudine aproape totală. Sentimentul se cristalizează în jurul unei mișcări inițiale încă din iunie, care ar ridica rata dobânzii la depozit la 2,75% . Randamentele Bund-urilor: Partea scurtă a curbei germane pare să-și fi găsit echilibrul. Randamentele obligațiunilor de stat germane pe doi ani, la 2,67%, reflectă acum în mod adecvat interpretarea agresivă a pieței privind curba OIS. Cu excepția unei creșteri a prețului țițeiului către pragul de 120 de dolari, presiunea ascendentă asupra randamentelor ar putea fi limitată pe termen scurt. Piețele anticipează acum o majorare în iunie cu o probabilitate de aproape 100%. Sursa: Bloomberg Finance LP Stagflația planează asupra monedei unice Reticența conducerii BCE de a eticheta în mod explicit contextul actual drept „stagflaționist” nu a descurajat piețele să facă acest lucru. Banca centrală se află în poziția deloc de invidiat de a majora ratele dobânzilor nu pentru a răci o economie supraîncălzită, ci pentru a stabiliza așteptările în fața unui șoc din partea ofertei. În cazul în care „lebăda neagră” a inflației de 4% se va materializa, BCE nu va avea altă opțiune decât să accelereze ciclul de înăsprire monetară. Proiecțiile interne sugerează că inflația ar putea depăși pragul de 4% până la sfârșitul anului, înainte de a reveni la medie, cu condiția ca piețele energetice să se stabilizeze. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD: Diferențele de randament vs realitate Din perspectivă macroeconomică, euro pare evaluat corect în raport cu ratele reale ale dobânzii. Cu toate acestea, traiectoria monedei rămâne legată de hotărârea BCE. Dacă Consiliul guvernatorilor va aplica cele trei majorări așteptate acum de piață, randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani vor fi probabil revizuite semnificativ în sens ascendent. EURUSD rămâne strâns corelat cu diferența de randament pe 10 ani. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Din punct de vedere tehnic, perechea s-a depreciat după o scurtă incursiune către nivelul de 1,1800 vinerea trecută. În absența unui nou catalizator geopolitic sau macroeconomic, se așteaptă ca euro să se consolideze între nivelurile de retragere Fibonacci de 38,2% și 50,0%, pe măsură ce traderii evaluează riscul unei încetiniri induse de BCE în raport cu presiunile persistente asupra prețurilor. Sursa: xStation 5

