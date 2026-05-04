Newsletter monede digitale:📈 Bitcoin revine, apropiindu-se de pragul de 80.000 de dolari

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

, s-ar putea dovedi a fi o zonă de rezistență decisivă în cazul unei depășiri mai durabile a pragului de 80.000 USD. În acest stadiu, revenirea pare încă fragilă, în timp ce RSI pe 14 zile a crescut peste 65.

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Analizând graficul, faza actuală de revenire care urmează declinului este clar mai lungă decât cea precedentă, iar intervalul procentual al acesteia este, de asemenea, mai mare. Totuși, acest lucru nu garantează, în sine, o revenire la o tendință ascendentă. Zona de 82–83.000 USD, unde se află

Pe fondul optimismului de pe piețele bursiere globale, Bitcoin a depășit astăzi pragul de 79.000 de dolari și încearcă să depășească în mod durabil nivelul de rezistență de 80.000 de dolari. Acest nivel este definit nu doar de semnificația sa psihologică, dată de cifra „rotundă”, ci și de indicatorul on-chain True Market Mean și de poziționarea dealerilor. Influxurile către Bitcoin s-au îmbunătățit pe fondul cererii instituționale și al achizițiilor de ETF-uri, dar distribuția continuă în contextul unei cereri spot relativ slabe.

Sursa: xStation5

Încetinirea recentă a ritmului de creștere al Bitcoin în jurul nivelului de cost al deținătorilor pe termen scurt a fost confirmată de datele on-chain. Pe măsură ce prețul se apropia de 80.000 de dolari, deținătorii pe termen scurt au început să-și marcheze profiturile în mod agresiv. Media mobilă simplă (SMA) pe 24 de ore a profitului realizat de STH a crescut la aproximativ 4 milioane de dolari pe oră — de aproximativ patru ori mai mult decât valoarea de referință observată de la jumătatea lunii aprilie. Investitorii pe termen scurt au folosit această creștere ca o oportunitate de vânzare, în timp ce cererea nu a avut lichiditate suficientă pentru a absorbi acest val de realizare a profiturilor. Întrebarea rămâne: va fi de data aceasta diferit?

Sursa: Glassnode

În urma scăderii volatilității implicite, indicatorul 25 Delta Skew ilustrează evoluția cererii de protecție pe parcursul lunii aprilie. Tendința generală indică o scădere a primei opțiunilor put, Skew (diferența dintre volatilitatea implicită a opțiunilor put out-of-the-money și a opțiunilor call OTM care expiră) peste 1 lună scăzând de la aproximativ 18% la 12%. Acest lucru reflectă reducerea cererii de acoperire împotriva riscurilor de scădere, pe măsură ce condițiile pieței s-au stabilizat.

La scadențele scurte, Skew pe 1 săptămână a fost mai reactiv, evoluând în mod repetat către niveluri neutre de 2–4%. Aceste mișcări au fost în mare parte tactice, retragerile fiind utilizate pentru a cumpăra opțiuni call și a vinde protecție împotriva scăderilor. Mai recent, pe măsură ce prețul se apropie de rezistența de 80.000 USD, cererea pentru opțiuni put a crescut din nou. Acest lucru a împins skew-ul înapoi către intervalul de 11-12% pe toate scadențele. Piața continuă să mențină protecția împotriva scăderilor — reacționând tactic pe termen scurt, rămânând în același timp prudentă pe parcursul curbei

Sursa: Glassnode

Pe fondul scăderii volatilității și al reducerii asimetriei, piața se concentrează din ce în ce mai mult pe poziționare, nivelul de 80.000 USD conturându-se ca un punct de pivot cheie. Cererea susținută la prețul de exercitare de 80.000 USD pentru scadențele pe termen scurt și mediu sugerează un interes crescând pentru expunerea la creștere, mai degrabă decât pentru o poziționare în vederea respingerii la nivelul de rezistență.

Zonele cheie de gamma scurtă se situează la 76.000 USD în sens descendent și la 82.000 USD în sens ascendent. În aceste zone, fluxurile de acoperire pot amplifica mișcările de preț, în special într-un mediu cu lichiditate redusă. O depășire a nivelului de 80.000 USD ar putea apropia prețul spot de zona de 82.000 USD, unde gamma scurtă ar putea forța dealerii să cumpere pe fondul creșterii, consolidând mișcarea. Poziționarea rămâne prudentă, dar piața este din ce în ce mai expusă unei reacții ascendente mai accentuate dacă rezistența este depășită

Sursa: Glassnode