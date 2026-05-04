Graficul zilei: EURUSD (04.05.2025)

Cursul de schimb EURUSD se tranzacționează luni în jurul valorii de 1,1719 și, în ciuda datelor industriale aparent pozitive, Zona Euro transmite semnale îngrijorătoare. Valoarea finală a indicelui PMI pentru sectorul manufacturier s-a situat la 52,2 puncte în aprilie, în creștere față de 51,6 în luna precedentă, ceea ce, la prima vedere, pare o îmbunătățire solidă. În realitate, însă, creșterea activității din sectorul manufacturier nu este determinată de cererea reală, ci de creșterea stocurilor de către firmele care doresc să-și asigure bunurile împotriva unor noi penurii și creșteri de prețuri rezultate din escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Acesta este un rezultat aparent pozitiv, care de fapt spune mai multe despre teama de întreruperi ale lanțului de aprovizionare decât despre puterea reală a economiei europene. Diavolul se ascunde în detalii, iar aceste detalii sunt cele care conturează perspectivele atât pentru creștere, cât și pentru inflație în Zona Euro. Întârzierile de livrare au atins cel mai grav nivel din iulie 2022, inflația costurilor de producție a crescut la un maxim de 46 de luni, iar presiunile asupra prețurilor sunt transferate din ce în ce mai mult asupra prețurilor de vânzare, marcând cea mai mare creștere lunară de când au început înregistrările în 1997. Ca urmare, BCE se confruntă cu o adevărată dilemă: datele sugerează o redresare, dar indicatorii principali ai încrederii și așteptărilor producătorilor nu fac decât să confirme riscul crescând de stagflație. Pentru EURUSD, acest lucru implică un mediu de incertitudine sporită, în care cursul de schimb poate fi predispus la mișcări bruște, în funcție de semnalele viitoare din partea Fed și a BCE, iar orice date mai puternice privind inflația din SUA ar putea împinge perechea înapoi spre nivelul de suport de la 1,1650. Pe graficul zilnic EURUSD, după o creștere bruscă până la aproximativ 1,2060 la începutul anului, cursul de schimb a suferit o corecție semnificativă care a dus prețurile la minime în jur de 1,1380, de unde a avut loc o revenire. În prezent, perechea se tranzacționează la 1,1719, oscilând în apropierea EMA de 50 de zile (1,1681) și a EMA de 100 de zile (1,1678), care împreună formează o zonă de suport dinamică, în timp ce EMA de 200 de zile la 1,1634 servește ca o altă linie de apărare pentru cumpărători. Benzile Bollinger indică o volatilitate în scădere, cu banda superioară la 1,1771 și banda inferioară la 1,1669, semnalând o potențială străpungere în sesiunile următoare. RSI se situează în jurul nivelului neutru de 52, ceea ce nu oferă un semnal clar de direcție și sugerează că piața încă caută impulsul necesar pentru o mișcare decisivă peste rezistența de la 1,1800 sau o corecție mai profundă către suportul EMA de 200 de zile menționat anterior. Sursa: xStation

