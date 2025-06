Deschiderea sesiunii din SUA: Incertitudinea comercială menține investitorii precauți, randamentele scad pe fondul datelor PPI sub estimări

Acțiunile americane deschid în scădere, pe fondul pesimismului comercial persistent

Datele privind inflația sub așteptări afectează piețele

Acțiunile Boeing se vând în urma accidentului aviatic soldat cu victime din India Wall Street continuă să înregistreze scăderi moderate pe fondul tensiunilor comerciale, în timp ce se apropie termenul limită pentru negocierile post- “Ziua Eliberării”, promisiunea anterioară de „90 de acorduri în 90 de zile” pare că nu se va respecta. Sentimentul investitorilor rămâne prudent, acordurile cheie între China și Uniunea Europeană fiind acum preconizate să se prelungească mult după 1 iulie. Incertitudinea a fost amplificată și mai mult de sugestia președintelui Trump privind posibile noi tarife unilaterale în următoarele săptămâni. Printre indicii principali, Russell 2000 conduce pierderile (-0,75%), urmat de Dow Jones Industrial Average (-0,4%), Nasdaq (-0,2%) și S&P 500 (-0,15%). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Indicele PPI sub estimări a amplificat din nou așteptările pieței privind reducerea dobânzilor în SUA, reflectate de o nouă scădere a randamentelor titlurilor de stat – randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut la 4,37% de la 4,5% ieri. Cu toate acestea, cifrele rămân mai mari decât cele din luna precedentă, indicând o dinamică a inflației moderată, dar persistentă, care continuă să susțină pauza actuală a politicii Fed. US100 (interval H1) US100 a recuperat o parte din pierderile de ieri cauzate de creșterea inflației CPI. Datele privind inflația PPI sub așteptări au adăugat un impuls bullish, deși indicele mai are un drum lung de parcurs înainte de a reveni în teritoriul pozitiv. Indicele se tranzacționează în prezent într-un canal între 21.973 și 21.470, care reprezintă nivelurile cheie de rezistență și suport. O depășire a unuia dintre aceste niveluri ar putea semnala apariția unei tendințe mai clare pentru US100. Un rezultat mai definitiv al negocierilor dintre SUA și China va fi crucial pentru direcția indicelui american. Sursa: xStation5 Știri despre companii BioNTech va achiziționa CureVac într-o tranzacție de 1,25 miliarde de dolari, în totalitate în acțiuni, pentru a-și consolida portofoliul de produse pentru tratarea cancerului, oferind o primă de 34% acționarilor CureVac. Tranzacția unește foști rivali în domeniul vaccinurilor împotriva Covid, CureVac orientându-se către oncologie după eșecul vaccinului său. Acțiunile CureVac au crescut cu 37% la deschiderea bursei. Guvernul german va renunța la participația sa de 13,3%, iar tranzacția are sprijinul principalilor investitori ai CureVac.

Acțiunile Boeing au scăzut cu 4,5% după ce un avion Air India 787 Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Ahmedabad, în drum spre Londra, ucigând toate cele 242 de persoane aflate la bord. Accidentul, în care a fost implicat cel mai avansat avion cu fuselaj larg al constructorului american, este cel mai grav din 2014, de la accidentul MH17. Incidentul se adaugă problemelor de siguranță tot mai grave ale Boeing. Air India, care se află în mijlocul unei revizii majore a flotei, se confruntă cu o anchetă, deoarece tragedia s-a produs într-o zonă rezidențială, ceea ce a determinat suspendarea zborurilor la aeroportul din Ahmedabad și coordonarea intervenției de urgență de către autoritățile indiene.

Acțiunile GameStop au scăzut cu 19% după anunțarea unei oferte de obligațiuni convertibile cu cupon zero în valoare de 1,75 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari tranzacții legate de acțiuni din 2025. Veniturile pot finanța achiziții și investiții în Bitcoin în conformitate cu o politică revizuită. Aceasta urmează unei vânzări de obligațiuni în valoare de 1,5 miliarde de dolari din martie, destinată expunerii la criptomonede, în concordanță cu strategia lui Michael Saylor. Noile obligațiuni din 2032 includ o primă de conversie de 35-40%. Dacă va fi finalizată, GameStop ar urma să ocupe primul loc în clasamentul emisiunilor legate de acțiuni din acest an. Prețul este așteptat după închiderea pieței, tranzacția fiind gestionată de TD Securities.

Acțiunile Oracle au crescut cu peste 11% după ce compania a înregistrat rezultate solide în primul trimestru al anului 2025, depășind estimările privind veniturile și EPS. Veniturile din servicii cloud și asistență pentru licențe au crescut cu 14% față de anul precedent, veniturile totale din cloud atingând 6,7 miliarde de dolari. Stimulat de clienți importanți din domeniul AI, precum OpenAI, Meta, și de un nou contract important cu Temu, Oracle își consolidează rolul în infrastructura cloud de înaltă performanță. Cu acțiuni care se apropie de nivelurile maxime istorice, previziuni optimiste și o expansiune agresivă, compania dă semne de un puternic avânt în încercarea sa de a rivaliza cu AWS, Azure și Google Cloud.

