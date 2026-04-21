Deschiderea sesiunii din SUA: Indicatori macroeconomici în creștere, tensiuni în scădere!

Situația actuală de pe Wall Street este determinată de impactul simultan al două factori-cheie: datele economice din SUA mai bune decât se aștepta și un context geopolitic în schimbare, care, pe termen scurt, influențează în mod evident apetitul pentru risc al investitorilor. Piața încearcă să evalueze atât puterea reală a consumatorului american, cât și amploarea riscurilor potențiale generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ceea ce duce la o volatilitate crescută, dar și la susținerea indicilor bursieri.

Din punct de vedere macroeconomic, cel mai important indicator este cel al vânzărilor cu amănuntul din SUA, care s-au situat semnificativ peste așteptări. O parte din această creștere a fost determinată de prețurile mai mari la benzină, care ridică cifrele nominale ale vânzărilor, dar s-a observat și o putere vizibilă în datele subiacente, excluzând componentele cele mai volatile. Acest lucru sugerează că, în ciuda presiunilor continue asupra costurilor și a ratelor ridicate ale dobânzilor, consumatorul rămâne activ. Piața interpretează acest lucru ca un semn că economia SUA nu se îndreaptă către o încetinire bruscă, ci mai degrabă către o răcire mai controlată a activității. În acest context, sentimentul general se îmbunătățește, iar apetitul pentru risc în acțiuni crește.

Un factor suplimentar care întărește această imagine este impactul prețurilor energiei asupra datelor economice. Costurile mai mari ale combustibilului, determinate de tensiunile geopolitice, umflă direct cifrele nominale ale vânzărilor cu amănuntul, distorsionând parțial imaginea privind puterea de bază a consumatorilor. Ca urmare, datele par foarte solide la nivel general, dar structura lor necesită o interpretare mai prudentă, deoarece nu reflectă pe deplin dinamica reală a cheltuielilor.

Al doilea pilon cheie al evoluției de astăzi este geopolitica, unde apar semnale ale unei posibile reluări a negocierilor între Statele Unite și Iran, alături de incertitudinea persistentă și mesajele contradictorii din regiune. Chiar și perspectiva unui dialog, oricât de incertă ar fi, tinde să calmeze piețele, deoarece reduce temerile privind o escaladare suplimentară și potențiale perturbări pe piețele energetice. La rândul său, acest lucru reduce prima de risc și susține fluxurile către activele de risc.

Ca urmare, asistăm la o combinație între date economice relativ solide din SUA și o îmbunătățire temporară a sentimentului geopolitic. Această combinație susține în mod natural indicii bursieri și alimentează creșterile, deși rămâne un mediu condiționat, extrem de sensibil la schimbările atât ale datelor macroeconomice, cât și ale evoluțiilor politice.

Contractele futures pe indicele S&P 500 din SUA (US500) înregistrează astăzi creșteri ușoare, impulsionate de datele surprinzător de solide privind vânzările cu amănuntul. Cifrele arată că cererea consumatorilor americani rămâne rezistentă, atenuând îngrijorările legate de o deteriorare bruscă a dinamicii economice și susținând evaluările acțiunilor. În plus, investitorii reacționează pozitiv la semnalele care sugerează o posibilă reluare a negocierilor dintre SUA și Iran, ceea ce atenuează temporar tensiunile geopolitice și îmbunătățește sentimentul general al pieței.

Știri despre companii

UnitedHealth (UNH.US) a surprins semnificativ piața cu rezultate mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru al anului 2026 și și-a majorat previziunile privind profitul pe întregul an, semnalând o performanță operațională puternică continuă. În plus, un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 2 miliarde de dolari a consolidat și mai mult reacția pozitivă și a susținut prețul acțiunilor. Piața interpretează acest lucru ca o confirmare a faptului că compania rămâne unul dintre cei mai stabili lideri din sectorul sănătății.

Amazon (AMZN.US) este în creștere după ce a anunțat o accelerare majoră în domeniul inteligenței artificiale prin extinderea parteneriatului cu Anthropic și un pachet de investiții semnificativ. Parteneriatul consolidează poziția AWS ca furnizor principal de infrastructură pentru dezvoltarea AI, în timp ce amploarea cheltuielilor planificate și a capacității de calcul sugerează o cerere pe termen lung foarte puternică pentru serviciile Amazon. Piața vede acest lucru ca un alt pas în consolidarea poziției de lider a Amazon în cursa globală pentru AI.

RTX (RTX.US) este în creștere după ce a înregistrat rezultate foarte solide în primul trimestru, care au depășit așteptările atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile. Compania și-a revizuit, de asemenea, o parte din previziunile pentru întregul an, ceea ce piața a interpretat ca o confirmare a cererii puternice susținute în sectorul apărării și a unei redresări treptate în aviația comercială. Acest lucru continuă să susțină industria de apărare în ansamblu, unde volumul comenzilor rămâne ridicat, iar fluxul de contracte este stabil.

Northrop Grumman (NOC.US), în ciuda rezultatelor mai bune decât se aștepta, a fost supusă unei ușoare presiuni de vânzare, deoarece investitorii s-au concentrat pe previziunile pentru întregul an, care nu au oferit o surpriză pozitivă clară. Deși compania a înregistrat venituri și profituri solide, lipsa unei revizuiri mai puternice în sens ascendent a previziunilor a limitat entuziasmul pieței. În același timp, fundamentele sectorului rămân solide, susținute de bugetele mari alocate apărării și de un portofoliu robust de comenzi, care continuă să susțină argumentele în favoarea investițiilor pe termen lung.

Apple (AAPL.US) a anunțat o schimbare majoră la nivel de conducere, Tim Cook urmând să demisioneze din funcția de CEO și să treacă în rolul de președinte al consiliului de administrație, în timp ce John Ternus va prelua funcția de CEO. Vestea a declanșat o reacție mixtă în rândul investitorilor.