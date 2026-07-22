Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele S&P 500 încearcă să oprească declinul 🗽 Acțiunile GE Vernova scad cu 5%

Contractele futures pe indicii americani înregistrează o ușoară scădere după deschiderea pieței de miercuri. Revenirea anterioară a acțiunilor din sectorul semiconductorilor își pierde din avânt, în timp ce prețurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele aproximativ șase săptămâni. Investitorii așteaptă în primul rând rezultatele financiare ale Alphabet, Tesla, Intel și IBM, care ar putea stabili direcția pentru sectorul tehnologic în ansamblu după închiderea sesiunii din SUA. Piața va evalua cu atenție dacă, cheltuielile record în domeniul AI se traduc deja într-o creștere mai rapidă a serviciilor cloud, marje mai solide și o cerere mai mare de infrastructură.

Contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu aproximativ 0,1%, în timp ce contractele futures pe Nasdaq 100 scad cu aproximativ 0,4%.

Nvidia pierde puțin sub 1% și are o performanță inferioară față de unele dintre celelalte acțiuni din grupul „Magnificent Seven”.

Micron scade cu aproximativ 3%, SanDisk pierde 2,2%, iar Marvell înregistrează o scădere de 2,5%, în timp ce Super Micro Computer câștigă aproximativ 1% după ce și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind marja brută și a raportat un portofoliu de comenzi record.

Creșterea prețurilor petrolului exercită o presiune suplimentară asupra indicilor, pe fondul tensiunilor geopolitice legate de conflictul dintre Israel și Iran.

Alphabet se menține cu aproximativ 13% sub maximul istoric atins în luna mai, ceea ce face ca rezultatele Google Cloud și comentariile conducerii privind cheltuielile pentru inteligența artificială să fie deosebit de importante pentru sentimentul pieței.

Investitorii se așteaptă ca rapoartele Alphabet și Intel să arate modul în care creșterea cheltuielilor pentru inteligența artificială remodelează peisajul concurențial în întregul sector tehnologic.

Rezultatele Tesla ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra capacității diviziei sale auto de a finanța dezvoltarea proiectelor Robotaxi, Optimus și a infrastructurii de AI.

Graficele US500 și SanDisk (interval zilnic)

Milia inferioară a lumânării US500 sugerează că, cumpărătorii încearcă să oprească slăbirea impulsului pe piața de acțiuni din SUA. O depășire a nivelului de 7.550 de puncte va fi crucială, deoarece ar putea deschide calea către o testare a nivelului de 7.600 de puncte și a maximelor istorice. Un nivel important de suport se află în jurul valorii de 7.470 de puncte, unde scăderile au fost oprite în fiecare dintre cele trei sesiuni anterioare

Sursa: xStation5

Acțiunile unuia dintre principalii furnizori de cipuri de memorie se tranzacționează cu peste 30% sub maximul istoric și încearcă să revină peste media mobilă exponențială de 50 de zile (EMA50), reprezentată de linia portocalie, în apropierea nivelului de 1.700 de dolari. Un nivel important de suport se află în jurul valorii de 1.300 de dolari, consolidat de două reacții semnificative anterioare ale prețului

Sursa: xStation5

Știri despre companii

Acțiunile Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple și Tesla se tranzacționează ușor în creștere în tranzacțiile din presesiune, în timp ce Nvidia rămâne aproape de nivelul de închidere al sesiunii anterioare.

AT&T înregistrează o creștere de aproximativ 5% după ce rezultatele sale din al doilea trimestru au depășit așteptările analiștilor, susținute de o creștere mai puternică a numărului de abonați la serviciile de telefonie mobilă și de profituri mai bune decât se preconiza.

Verizon înregistrează o scădere de peste 2% după ce veniturile din al doilea trimestru s-au situat sub estimările pieței.

Acțiunile Arrowhead Pharmaceuticals înregistrează o creștere de aproximativ 17% în urma rezultatelor pozitive ale studiilor clinice pentru tratamentul său destinat steatohepatitei asociate disfuncției metabolice (MASH).

Cal-Maine Foods înregistrează o creștere de aproximativ 6% după ce a raportat rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta.

Acțiunile Crocs și Coinbase sunt sub presiune după ce Raymond James a retrogradat ambele companii, invocând intensificarea concurenței.

Digital Turbine înregistrează o creștere de aproximativ 5% după ce Benchmark a inițiat acoperirea cu o recomandare de „Cumpărare” și un preț țintă de 15 dolari.

DocuSign înregistrează o creștere de aproximativ 0,4% după ce JMP Securities a apreciat recomandarea pentru acțiuni la „Cumpărare”.

EQT înregistrează o creștere de aproximativ 1,7% după ce producția de gaz din al doilea trimestru a depășit așteptările, deși compania și-a redus previziunile privind cheltuielile de capital.

Reddit înregistrează o scădere de aproximativ 4% în urma unor rapoarte conform cărora platforma ar putea restricționa accesul Google la conținutul său pentru antrenarea modelelor de AI.

Acțiunile din sectorul energiei regenerabile înregistrează creșteri după ce Senatul SUA a aprobat noi stimulente fiscale care susțin dezvoltarea sectorului.

Joby Aviation înregistrează o creștere de aproximativ 2% după finalizarea unui acord cu Virgin Atlantic pentru lansarea unui serviciu de taxi aerian electric în Regatul Unit.

Summit Therapeutics înregistrează o scădere de aproximativ 3% după ce rezultatele studiilor clinice nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale investitorilor.

Super Micro Computer înregistrează o creștere de aproximativ 12% după o actualizare a activității în care compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind marja brută și a raportat un portofoliu record de comenzi.

În ciuda încercărilor de a opri declinul, acțiunile din sectorul semiconductorilor continuă să înregistreze performanțe inferioare celorlalte companii din indicele Nasdaq 100. Sectorul industrial se descurcă considerabil mai bine, în timp ce acțiunile Cisco înregistrează o creștere de peste 1%.

Sursa: XTB Research

Rezultatele GE Vernova dezamăgesc analiștii

Acțiunile GE Vernova înregistrează o scădere de aproximativ 5% în urma publicării raportului financiar, întrucât EBITDA ajustată nu a îndeplinit așteptările pieței, în ciuda creșterii vânzărilor. Compania a înregistrat rezultate foarte solide pentru al doilea trimestru al anului 2026 și și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind veniturile și fluxul de numerar pentru întregul an. În ciuda unui portofoliu record de comenzi și a cererii puternice pentru infrastructura energetică, acțiunile au scăzut în tranzacțiile din presesiune, investitorii concentrându-se asupra calității generării de numerar a companiei și asupra evaluării sale ridicate.

Aspecte cheie

Veniturile au crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 11,1 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a crescut la 649 milioane de dolari, de la 492 milioane de dolari în anul precedent. Câștigul pe acțiune diluat a urcat cu 33%, ajungând la 2,47 dolari.

Portofoliul de comenzi a crescut organic cu 88%, atingând un nivel record de 24,2 miliarde de dolari, în timp ce volumul total al comenzilor restante a ajuns la 176,3 miliarde de dolari.

Compania și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind veniturile pentru 2026 la 45,5–46,5 miliarde de dolari și a majorat cu 5 miliarde de dolari valoarea medie a previziunilor privind fluxul de numerar liber.

În ciuda raportului solid, acțiunile au scăzut cu aproximativ 4–5% înainte de deschiderea pieței, deoarece EBITDA ajustată a ratat ușor așteptările, iar investitorii au analizat cu atenție sursa fluxului de numerar record.

Portofoliul de comenzi record confirmă boom-ul din sectorul infrastructurii energetice și al centrelor de date

Cererea a reprezentat cea mai puternică surpriză pozitivă. Comenzile au crescut organic cu 88%, ajungând la 24,2 miliarde de dolari, impulsionate în principal de segmentele Energie și Electrificare. Portofoliul de comenzi al companiei a crescut la 176,3 miliarde de dolari, echivalentul a aproape patru ori veniturile prognozate pentru anul curent.

Conducerea a raportat, de asemenea, că, comenzile legate de centrele de date au depășit 5 miliarde de dolari de la începutul anului, mai mult decât dublul totalului înregistrat pentru întregul an 2025. GE Vernova se așteaptă să aibă sub contract cel puțin 125 GW de echipamente cu turbine pe gaz până la sfârșitul anului, în timp ce capacitatea anuală de producție este proiectată să crească de la aproximativ 20 GW în prezent la 24 GW în 2028 și 30 GW în 2030.

De ce scad acțiunile în ciuda previziunilor mai optimiste?

Principala preocupare a investitorilor este calitatea fluxului de numerar al companiei. Fluxul de numerar liber a atins 9,9 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, reprezentând deja aproximativ 82% din noile previziuni pentru întregul an. În același timp, intrările provenite din obligațiile contractuale au ajuns la 13,7 miliarde de dolari, depășind fluxul de numerar operațional total al companiei. Acest lucru înseamnă că o parte semnificativă a numerarului a provenit din plățile în avans ale clienților pentru livrări viitoare de turbine și rezervări de sloturi de producție, mai degrabă decât din contracte finalizate.

În plus, deși veniturile au depășit așteptările de pe Wall Street, EBITDA ajustată s-a situat ușor sub consens. După creșterea foarte puternică a acțiunilor din ultimele luni, investitorii se așteptau, de fapt, la un raport aproape perfect. Piața se concentrează, de asemenea, pe pierderile continue din segmentul energiei eoliene, pe impactul potențial al tarifelor și pe evaluarea exigentă a companiei, în ciuda ultimei corecții.

Sursa: xStation5