Rezumatul dimineții: SUA suspendă atacurile – prețul petrolului scade, bursele cresc (03.08.2026)

Tocmai am încheiat o săptămână bogată în evenimente pe mai multe planuri. În ultimele zile, am asistat la o criză a migrației în enclava spaniolă Ceuta, la prăbușirea fondului de investiții Situational Awareness, la o creștere istorică a indicelui coreean KOSPI, la una dintre cele mai puternice intervenții asupra yenului japonez din ultimii ani și la o nouă scădere a prețurilor petrolului, ca urmare a renunțării lui Donald Trump la planurile de a lansa un atac masiv asupra Iranului. 🌍 Geopolitică Conflictul dintre SUA și Iran rămâne în centrul atenției, determinând evoluția prețurilor la petrol și gaze. Weekendul a adus câteva evenimente semnificative în această privință. Sâmbătă, am primit anunțul unui atac care, conform declarațiilor lui Donald Trump, urma să fie „cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace”. În cele din urmă, liderii țărilor din regiune l-ar fi convins că se apropia un acord, ceea ce a dus la anularea acțiunii militare. De asemenea, negocierile dintre Iran și Oman privind un nou acord asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz avansează. În plus, OPEC+ a decis să majoreze limita de producție a petrolului. 🛢️ Mărfuri Toate acestea duc la o nouă scădere a prețurilor petrolului și gazelor. În prezent, prețul barilului de Brent se situează la puțin peste 83 de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 5% față de săptămâna trecută. Observăm o scădere de aceeași amploare și în cazul petrolului american WTI (care se situează în prezent sub 80 de dolari pe baril).

După ce au atins cele mai ridicate niveluri din 2023, prețurile gazelor naturale pe bursa olandeză TTF sunt, de asemenea, în scădere. Cotațiile NATGAS rămân stabile (în jur de 2,76 dolari pe MMBtu). 📈 Acțiuni Prețurile mai mici ale materiilor prime energetice favorizează piețele bursiere. Analizând contractele futures, observăm o creștere de 0,8% a indicelui american Nasdaq 100 și de 0,6% a indicelui S&P 500. Contractele futures pentru indicii europeni sunt, de asemenea, pe verde. Totul indică faptul că indicele german DAX va deschide cu o creștere de aproximativ 1%. În Asia, optimismul este ceva mai redus. Atât indicele japonez Nikkei 225 (-1,1%), cât și cel chinez Shanghai SE (-0,8%) înregistrează pierderi. Indicele coreean KOSPI se află cu 5% în teritoriul negativ, sub presiunea Samsung și SK Hynix (ambele pierzând aproximativ 8%). Merită reținut faptul că, vineri, indicele KOSPI a înregistrat o creștere de peste 15% – cea mai puternică înregistrată de un indice bursier major al unei țări dezvoltate în secolul XXI. În ciuda acestui fapt, a încheiat luna cu o pierdere de aproximativ 20%. Astăzi, așteptăm rezultatele companiilor Palantir, Snap și Trump Media & Technology (toate după închiderea pieței bursiere din SUA). 🧈 Metale prețioase Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani rămân aproape de maximele locale (4,69%), ceea ce afectează prețurile metalelor prețioase. Totuși, presiunea este relativ redusă – atât argintul, cât și aurul încheie luna iulie la niveluri aproape neschimbate. Trebuie să plătim aproximativ 4.070 USD pentru o uncie troy de aur și 58,2 USD pentru una de argint. 📈 Date macroeconomice și politică monetară După o săptămână plină de ședințe ale principalelor bănci centrale, urmează o pauză mai lungă în ceea ce privește politica monetară. Doar Banca Națională a Cehiei (CNB) se va reuni săptămâna aceasta (joi) și este puțin probabil să modifice nivelul ratei dobânzii. În ceea ce privește datele macroeconomice, atenția se va concentra în primul rând pe publicarea, vineri, a raportului NFP. Date suplimentare mai slabe decât se aștepta ar putea consolida reevaluarea în sens acomodativ a traiectoriei preconizate a ratei dobânzii de către Fed. În prima parte a săptămânii, așteptăm în primul rând publicarea revizuirilor indicatorilor PMI. Deoarece acestea sunt revizuiri, nu valori preliminare, potențialul lor de a declanșa volatilitate este destul de redus. O excepție în acest sens au constituit datele RatingDog din China, care sunt publicate puțin mai târziu decât restul – prima valoare pentru luna iulie a fost publicată în cursul nopții. China Indicele PMI RatingDog din iulie pentru sectorul manufacturier a surprins în sens negativ (50,9 față de un consens de 52). Merită reamintit faptul că, în China, indicatorii PMI sunt publicați de două instituții diferite. S&P (RatingDog) ne oferă o perspectivă mai bună asupra situației întreprinderilor private mici și mijlocii, situate în principal în zona de coastă a Chinei. O mare parte dintre acestea sunt orientate către export. NBS, pe de altă parte, include mai multe întreprinderi mari de stat din sectoarele industriei grele și al infrastructurii, a căror producție este orientată într-o măsură mult mai mare către piața internă.

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