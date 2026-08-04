Rezultatele financiare ale Palantir: așteptări ridicate și câștiguri și mai mari

Controversata companie americană din domeniul tehnologiei și-a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026. După cum se poate observa din evoluția prețurilor în afara orelor de tranzacționare, investitorii sunt extrem de mulțumiți de aceste rezultate, acțiunile înregistrând o creștere de aproximativ 15% înainte de deschiderea bursei.

Atitudinea față de companie înainte de publicarea rezultatelor era destul de rezervată. Față de maximul atins anul trecut, acțiunile pierduseră aproximativ 40% din valoare.

Analiza tehnică Palantir (Interval D1)

Prețul a înregistrat o revenire bruscă de la nivelul Fibonacci de 161,8%, care marchează în prezent un minim local. Cea mai recentă corecție a rupt, de asemenea, linia de tendință descendentă. Dacă compania menține ritmul observat în tranzacționarea pre-piață, acțiunile ar trebui să se deschidă peste EMA200. Un semnal alcist suplimentar este volumul, care indică, de asemenea, o slăbire a presiunii de vânzare prin scăderea volumului. Sursă: xStation5

Sentimentul pieței nu a fost ajutat nici de înșiși liderii companiei, precum Alex Karp și Peter Thiel. Conducerea a vândut pachete semnificative de acțiuni înainte de publicarea rezultatelor financiare, fapt pe care mulți analiști l-au considerat un semnal de avertizare grav. În cazul Palantir, acest semnal are o calitate neobișnuit de scăzută, deoarece persoanele din interiorul companiei fac acest lucru destul de regulat.

Acest sentiment moderat, dacă nu chiar pesimist, nu a împiedicat piața să se aștepte la o creștere substanțială din partea Palantir. Compania a demonstrat încă o dată că eticheta de „creștere hiper-rapidă” nu a fost popularizată în legătură cu ea fără motiv. Așteptările au fost depășite în mod decisiv.

Venituri:

Previziuni: 1,82 miliarde USD (+82% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Rezultate reale: 1,94 miliarde USD (+94% față de aceeași perioadă a anului trecut)

EPS:

Previziuni: 0,34 USD (+213%)

Real: 0,41 USD (+256%)

Aceasta implică o marjă operațională ajustată de aproximativ 62% și marje brute conform GAAP de 84,7%.

Aceste rezultate arată de ce Palantir se află, de fapt, într-o ligă proprie. Veniturile și profitul nu reprezintă însă întreaga poveste a investiției, ci doar începutul.

Calitatea profitului

Unii analiști subliniază cifrele umflate ale profitului la Palantir. Diferența dintre rezultatele ajustate și cele raportate provine în principal din investiția Palantir în SpaceX și din compensațiile pe bază de acțiuni.

Compensațiile pe bază de acțiuni au crescut cu 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă că ponderea lor în venituri a scăzut de fapt.

Excluzând contribuția SpaceX la EPS, EPS-ul ajustat ar fi de aproximativ 0,39 USD, ceea ce implică totuși o creștere de peste 200% și se situează în continuare semnificativ peste consensul pieței.

Detalii și modelul de afaceri

Pentru a evalua calitatea unei afaceri care crește atât de rapid precum Palantir, este necesar să se examineze raportările companiei mult mai atent decât se face de obicei în cazul altor firme din domeniul tehnologiei.

Începând cu costurile, creșterea acestora în primele șase luni ale anului a fost de puțin peste 20%. Acest lucru înseamnă că efectul de levier operațional rămâne enorm, iar depășirea așteptărilor pieței ridică valoarea terminală a companiei.

Un alt semnal puternic de creștere, și unul dintre „punctele slabe” menționate, de exemplu, de Michael Burry, se referă la creanțe. „RPO” a crescut în prima jumătate a anului 2026 cu peste 260% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Acest lucru sugerează că cererea pentru serviciile companiei este chiar mai nesatisfăcută decât indicase anterior conducerea.

Creșterea RPO nu înseamnă însă o lipsă de conversie a comenzilor în venituri.

Un indicator cheie pentru modelul SaaS, „retenția în dolari”, a crescut la un nivel aproape fără precedent de 157% (+700 puncte de bază).

Veniturile provenite de la clienții existenți au crescut cu 85%, iar ponderea primilor 20 de clienți în venituri a scăzut de la 43% la 40%.

TCV a crescut cu 49%, în timp ce TCV ajustat în funcție de durată a crescut cu 129%.

Al doilea factor important care a susținut evaluările a fost creșterea contractelor comerciale din SUA, cu 153% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru înseamnă că:

Palantir devine din ce în ce mai puțin dependentă de contractele guvernamentale relativ imprevizibile și opace, precum și de Europa, care acordă o prioritate din ce în ce mai mare „independenței digitale”.

Mai important, produsele Palantir nu mai sunt doar soluții experimentale, costisitoare sau de nișă destinate celor mai mari și mai importanți actori. Prin aceste rezultate, Palantir semnalează că produsul său este acum comercial.

Piața serviciilor guvernamentale este vastă și importantă, dar pălește în comparație cu potențialul de expansiune pe piața civilă.

Previziuni

Atenția nu s-a concentrat atât de mult pe CEO-ul extrem de controversat al companiei, cât mai degrabă pe previziunile pe care le-a prezentat.

O dovadă de forță a fost revizuirea în sens ascendent a previziunilor pentru trimestrul al treilea și pentru sfârșitul anului.

În trimestrul al treilea, compania se așteaptă ca veniturile să crească peste 2,16 miliarde USD, iar profitul operațional să depășească 1,29 miliarde USD.

Până la sfârșitul anului, se preconizează că compania va înregistra venituri de peste 8,15 miliarde USD, din care 3,42 miliarde USD vor proveni din segmentul comercial din SUA.

Se preconizează că fluxul de numerar liber se va situa între 4,5 și 4,7 miliarde USD, ceea ce implică o creștere de puțin peste 100% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu aproximativ 200 de milioane USD peste prognoza mediană a analiștilor.

Perspective

La sfârșitul fiecărui trimestru, directorul general publică o scrisoare adresată acționarilor. Deși comunicarea lui Alex Karp poate fi uneori oarecum haotică, cea mai recentă publicație sugerează că principalul obstacol în calea dezvoltării industriei tehnologice și a inteligenței artificiale îl reprezintă modelul de afaceri adoptat de OpenAI și Anthropic. În viziunea sa, cea mai mare limitare o reprezintă încercarea de a „bloca” utilizatorii într-un singur model LLM asupra căruia aceștia nu au niciun control. Palantir abordează această problemă prin extinderea integrărilor, astfel încât clienții să poată folosi modelul pe care îl doresc, când doresc și pentru orice doresc.

Aceasta este o chestiune importantă pentru strategia de afaceri a Palantir. Reprezentanții companiei înșiși, și destul de deschis, subliniază că modelul de afaceri al OpenAI și al Anthropic pare să se apropie din ce în ce mai mult de un impas. În prezent, Palantir oferă o valoare adăugată fenomenală clienților și acționarilor, dar nu prezintă un program concret pentru a deveni independentă de produsele laboratoarelor de IA.

O creștere atât de spectaculoasă precum cea a Palantir este o sabie cu două tăișuri. De exemplu, prognoza mediană actuală privind fluxul de numerar liber (FCF) indică faptul că compania ar putea genera 20 de miliarde de dolari în flux de numerar liber și până la 50 de miliarde de dolari în venituri în perioada 2030–2031. Aceste cifre nu se ridică încă la nivelul celor înregistrate de Microsoft sau Nvidia, dar depășesc deja veniturile generate de Meta înainte de a începe să investească în IA.

Compania se tranzacționează în prezent la multipli de evaluare extrem de ridicați, aproximativ 140 P/E, aproximativ 62 P/S și aproximativ 186 P/FCF. Înseamnă asta că investitorii vor trebui să aștepte peste 100 de ani pentru a-și recupera investiția și că acțiunile sunt absurd de scumpe?

Nu. Înseamnă că compania nu-și poate permite nicio greșeală sau dezamăgire. În caz contrar, evaluarea ar putea suferi scăderi disproporționate. Acest lucru decurge din relația dintre levierul operațional și valoarea terminală a companiei.

Orice dezamăgire privind rata de creștere creează o „gaură” în evaluarea prognozată a companiei, care, având în vedere multiplicatorul ridicat, devine din ce în ce mai mică în timp.

Consensul pieței se așteaptă în prezent ca creșterea veniturilor să încetinească și să se stabilizeze la aproximativ 40-50% în 2027. Unele modele de evaluare sugerează că, în baza acestor ipoteze, compania nu este scumpă pe un orizont de 5-10 ani și ar putea fi încă relativ ieftină sau, cel puțin, evaluată corect.

Kamil Szczepański, Analist piețe financiare XTB