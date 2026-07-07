Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele US100 pierde 1% pe fondul scăderii acțiunilor din sectorul semiconductorilor 📉 Acțiunile companiilor Big Tech și indicele DJIA înregistrează creșteri

Aspecte esențiale Scăderea acțiunilor din sectorul semiconductorilor pune presiune pe Nasdaq 100 după publicarea rezultatelor financiare ale Samsung

Indicele Dow Jones Industrial Average atinge un nou record

Giganții din domeniul AI, precum Meta Platforms, Amazon și Alphabet, înregistrează astăzi creșteri

Contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în scădere cu 1,1%, pe fondul revenirii volatilității în sectorul semiconductorilor. Contractele futures pe S&P 500 înregistrează o scădere de 0,2%, în timp contractele futures pe Dow Jones cresc cu aproape 0,2%. SpaceX urmează să se alăture astăzi indicelui Nasdaq 100. O vânzare masivă a acțiunilor producătorilor de cipuri, printre care Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron și Intel, compensează câștigurile înregistrate de sectorul software și de grupul „Magnificent 7”, Meta Platforms și Alphabet conducând creșterile. Principala sursă de presiune provine din rezultatele financiare ale Samsung, care nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale investitorilor, în ciuda unei creșteri de 19 ori a profitului trimestrial. Acțiunile Samsung sunt în scădere cu aproape 9%, în timp ce Micron și Sandisk pierd, de asemenea, peste 5%.

Investitorii pun din ce în ce mai mult sub semnul întrebării valorile ridicate ale companiilor producătoare de semiconductori și se întreabă dacă boom-ul AI, alături de sutele de miliarde de dolari investite în infrastructura de AI, poate continua să genereze randamente puternice.

Acțiunile europene înregistrează evoluții mixte, indicele Stoxx 600 scăzând cu 0,1%, în ciuda creșterilor înregistrate în 14 dintre cele 20 de sectoare ale sale. Investitorii continuă să-și reorienteze investițiile către alte segmente ale sectorului tehnologic.

Giganții din domeniul AI, precum Amazon și Alphabet, înregistrează creșteri, în timp ce Microsoft urcă cu 1,5%, alături de sectorul software în ansamblu.

Piețele globale de obligațiuni rămân sub presiune, pe măsură ce investitorii își intensifică pariurile pe o politică monetară mai restrictivă. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, ajungând la 4,49%.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1%, ajungând la 72,66 dolari pe baril, în urma unor noi atacuri asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz, ceea ce evidențiază riscurile persistente de securitate la adresa aprovizionării globale cu energie. Sursa: xStation5 Știri din piața bursieră Indicele Dow Jones atinge un nou record, în timp ce Nasdaq rămâne sub presiune. Indicele Dow Jones Industrial Average a înregistrat o creștere de aproximativ 0,3%, atingând un nou maxim istoric. În același timp, indicele S&P 500 a înregistrat o ușoară scădere, iar Nasdaq a scăzut cu aproximativ 0,5%, în principal din cauza evoluției negative a acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

Rivian se prăbușește după anunțarea unei noi emisiuni de acțiuni. Acțiunile producătorului de vehicule electrice au scăzut cu peste 13% după ce compania a anunțat o ofertă publică de 75 de milioane de acțiuni de clasa A. Deși majorarea de capital consolidează bilanțul Rivian, investitorii au reacționat negativ la diluarea acționarilor care rezultă din aceasta. Acțiunile înregistraseră o creștere de 19% săptămâna trecută și au mai câștigat încă 8% luni.

Amazon planifică o emisiune de obligațiuni în valoare de 25 de miliarde de dolari. Conform relatărilor din presă, compania pregătește una dintre cele mai mari vânzări de obligațiuni corporative din ultimii ani. Acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 1%, investitorii așteptându-se ca fondurile obținute să susțină investițiile continue în infrastructura de AI și în centrele de date.

Deficitul comercial al SUA s-a extins notabil în luna mai. Deficitul a crescut la 77,6 miliarde de dolari, de la 54,6 miliarde de dolari (cifră revizuită) în aprilie, deși valoarea a fost ușor sub așteptările pieței. Exporturile au scăzut cu 3,2%, în timp ce importurile au crescut cu 3,3%, indicând o deteriorare semnificativă a balanței comerciale a SUA.

DeepSeek își dezvoltă propriul cip pentru AI. Se pare că startup-ul chinez proiectează un cip de inferență propriu, utilizat pentru a genera răspunsuri pe baza modelelor de AI deja antrenate. Proiectul se află încă într-un stadiu incipient, dar subliniază intensificarea concurenței tehnologice dintre China și Statele Unite.

Vertex achiziționează Crinetics într-o tranzacție de 10 miliarde de dolari. Vertex a acceptat să plătească 85 de dolari pe acțiune pentru a achiziționa dezvoltatorul de terapii bazate pe hormoni. Acțiunile Crinetics au înregistrat o creștere de aproape 100%, în timp ce acțiunile Vertex au înregistrat o ușoară scădere. Se preconizează că achiziția va consolida poziția Vertex în domeniul medicamentelor de specialitate inovatoare.

JPMorgan își majorează ținta de preț pentru Eli Lilly. Banca și-a majorat ținta la 1.400 de dolari pe acțiune, ceea ce implică un potențial de creștere de aproximativ 17% față de ultima închidere. Analiștii se așteaptă la un alt raport trimestrial puternic, determinat de creșterea continuă a vânzărilor de Mounjaro și Zepbound, menținând în același timp Eli Lilly printre principalele lor recomandări din sectorul farmaceutic.

First Solar înregistrează creșteri după revizuirea în sens pozitiv a recomandării de către Deutsche Bank. Deutsche Bank a revizuit recomandarea pentru acțiuni de la “hold” la “buy” , invocând o evaluare atractivă în urma scăderilor recente și potențialul unor schimbări favorabile în politica comercială. Acțiunile producătorului de panouri solare au înregistrat o creștere de aproximativ 3%.

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