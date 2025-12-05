Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii americani câștigă după publicarea datelor PCE 🗽Acțiunile din sectorul semiconductorilor înregistrează creșteri

Indicii americani continuă să avanseze, sectorul tehnologic (semiconductori, Big Tech) și cel financiar înregistrând cele mai mari creșteri. Datele de la Universitatea din Michigan au arătat o scădere mai puternică decât se aștepta așteptărilor privind inflația, atât pe orizontul de un an, cât și pe cel de cinci ani. În același timp, inflația PCE a fost exact în linie cu previziunile, la 2,8% în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste niveluri par să susțină piețele, mai ales având în vedere că, consumul personal a fost solid, ratând doar ușor așteptările în termeni reali, cu o valoare constantă de la o lună la alta. Întâlnirea dintre vicepremierul chinez He Lifeng și secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent s-a desfășurat probabil bine, deoarece oficialii chinezi au emis ulterior o declarație pozitivă, subliniind dorința de a extinde sfera cooperării cu Statele Unite.

Separat, strategia recent anunțată de Pentagon prevede ca Europa să preia majoritatea cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2027, urmărind în același timp reducerea riscului unui potențial conflict în Taiwan. Contractul futures pe Nasdaq 100 (US100, interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Știri despre companii Rubrik - Acțiunile Rubrik au crescut cu aproape 19% după ce compania de gestionare a datelor în cloud a raportat rezultate mult peste așteptările analiștilor. În al treilea trimestru fiscal, firma a generat un profit ajustat de 10 cenți pe acțiune, cu venituri de 350 de milioane de dolari. În comparație, consensul LSEG prevăzuse o pierdere de 17 cenți pe acțiune și venituri de 320 de milioane de dolari, ceea ce face ca raportul Rubrik să fie o surpriză pozitivă puternică.

Cooper Companies - Acțiunile producătorului de dispozitive medicale au urcat cu peste 13% după publicarea unor rezultate trimestriale solide. Compania și-a îmbunătățit, de asemenea, previziunile privind profitul anual și și-a actualizat obiectivul pe termen lung privind fluxul de numerar disponibil la peste 2,2 miliarde de dolari. Piața a primit cu entuziasm acest anunț.

Ulta Beauty - Acțiunile Ulta Beauty au câștigat aproximativ 6% după ce retailerul de produse de înfrumusețare și-a ridicat previziunile privind vânzările pe întreg anul. Compania se așteaptă acum ca vânzările nete să ajungă la 12,3 miliarde de dolari, depășind previziunile anterioare de 12,0-12,1 miliarde. Câștigul pe acțiune este estimat la 25,20-25,50 dolari, în creștere față de intervalul anterior de 23,85-24,30 dolari.

SoFi Technologies - Acțiunile SoFi au scăzut cu 5% după ce compania fintech a anunțat o ofertă publică subscrisă de 1,5 miliarde de dolari din acțiunile sale ordinare. Investitorii au reacționat cu prudență, îngrijorați de potențiala diluare a acționarilor existenți.

Netflix și Warner Bros. Discovery - Acțiunile Netflix și Warner Bros. Discovery au scăzut cu aproape 3% și, respectiv, cu aproximativ 1%, după ce gigantul de streaming a anunțat vineri că a acceptat să achiziționeze WBD pentru 27,75 dolari pe acțiune. Piața a reacționat cu o răcire vizibilă a sentimentului, în ciuda faptului că aceasta este una dintre cele mai mediatizate tranzacții din industrie. Acțiunile Netflix au recuperat după deschiderea bursei, deși rămân cu aproximativ 10% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200). Sursa: xStation5 Raportul UoM (preliminar, decembrie) din SUA evidențiază Încrederea consumatorilor americani a crescut ușor la începutul lunii decembrie, impulsionată în principal de tinerii americani. Așteptările s-au îmbunătățit, în special în ceea ce privește finanțele personale, care au înregistrat un salt de 13%, deși rămân sub nivelurile de la începutul anului 2025. Opiniile privind piața muncii au înregistrat o ușoară creștere, dar rămân în continuare pesimiste, iar sentimentul general rămâne moderat din cauza presiunilor persistente asupra prețurilor.

Așteptările privind inflația pentru anul următor au scăzut la 4,1%, cel mai scăzut nivel din ianuarie 2025 și a patra scădere lunară consecutivă.

Așteptările privind inflația pe termen lung au scăzut la 3,2%, egalând valoarea din ianuarie, deși incertitudinea pe termen scurt și lung rămâne ridicată. Sursa: datele UoM

