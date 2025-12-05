US100 crește după publicarea datelor PCE 📈

Contractele futures Nasdaq 100 (US100) au crescut astăzi cu peste 0,5%, sentimentul fiind stimulat de un raport PCE favorabil Wall Street. Așteptările privind inflația s-au aliniat previziunilor pieței, în timp ce consumul personal și veniturile au corespuns în mare măsură proiecțiilor economiștilor. Datele preliminare ale Universității din Michigan pentru luna decembrie au susținut, de asemenea, tonul optimist de pe Wall Street, arătând o îmbunătățire a sentimentului consumatorilor, împreună cu o scădere a așteptărilor privind inflația atât pe termen de un an, cât și pe termen de cinci ani. Această combinație întărește convingerea investitorilor într-o reducere realistă a ratei dobânzii în decembrie și o politică monetară „mai puțin riscantă” până în 2026, ceea ce ar putea susține activele de risc, exercitând în același timp presiune asupra randamentelor și dolarului american.

Întâlnirea dintre vicepremierul chinez He Lifeng și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a desfășurat probabil în condiții favorabile, oficialii chinezi publicând o declarație optimistă în care subliniau intenția de a extinde cooperarea cu Statele Unite. Pe lângă îmbunătățirea apetitului pentru risc, acțiunile CoreWeave (CRWV.US) , una dintre cele mai vândute acțiuni din sectorul tehnologic în acest an, au crescut cu peste 23% în ultimele cinci sesiuni. Această evoluție subliniază diminuarea îngrijorărilor cu privire la cheltuielile excesive pentru infrastructura de inteligență artificială. Analiștii de la Roth Capital Partners au inițiat acoperirea companiei de leasing de GPU cu o recomandare de cumpărare și un obiectiv de preț de 110 USD. Sursa: xStation 5 Acțiunile din sectorul tehnologic înregistrează o creștere generală, nu numai în domeniul infrastructurii și al semiconductorilor, ci și în cel al software-ului. Salesforce (CRM.US) înregistrează creșteri în urma rezultatelor financiare solide din ultima perioadă. Săptămâna viitoare vor fi publicate rapoarte importante ale Adobe, Oracle și Synopsys, iar performanțele acestora ar putea influența sentimentul față de întregul sector al software-ului. Sursa: xStation 5 Oracle (ORCL.US, D1) Acțiunile Oracle au urcat cu aproape 20% față de minimele din noiembrie, dar rămân cu aproximativ 5% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile și cu aproximativ 50% sub maximele istorice. Rezultatele financiare de săptămâna viitoare (miercuri) ar putea declanșa o volatilitate crescută în ambele direcții. Sursa: xStation 5

