Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii rămân în așteptare după o nouă amânare a tarifelor (08.07.2025)

Wall Street așteaptă cu nerăbdare noutăți privind politica tarifară a președintelui Trump, indicii principali înregistrând variații nesemnificative, în timp ce traderii digeră amânarea termenului limită pentru negocieri. S&P 500 și Nasdaq rămân la niveluri stabile în prima parte a ședinței de tranzacționare, Dow Jones pierde 0,2%, în timp ce indicele Russell 2000, care include companii cu capitalizare mică, câștigă 0,5%. Tensiunile comerciale s-au intensificat după ce Trump a emis declarații unilaterale privind impunerea de taxe vamale pentru 14 țări, inclusiv taxe potențiale de 25% pentru Coreea de Sud și Japonia începând din august, unele dintre acestea ajungând până la 40%. Deși administrația a făcut aluzii la acorduri comerciale în curs de negociere, puține s-au concretizat, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o escaladare a conflictului comercial pe termen scurt. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța sectorială este mixtă, energia, sănătatea și IT-ul conducând revenirea după pierderile de ieri. Majoritatea acțiunilor din sectorul bunurilor de consum sunt pe minus; sentimentul negativ afectează și companiile din sectorul energiei solare și eoliene, după ce Trump a cerut aplicarea mai strictă a stimulentelor fiscale în acest sector. Performanța sectorială indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US500 (interval H1) Contractele futures S&P 500 se tranzacționează la un nivel aproximativ plat de ceva timp, din cauza lipsei de certitudine în ceea ce privește politica comercială a SUA. Indicele se tranzacționează peste pragul de 6.260 de puncte, după ce a înregistrat recent o revenire de la o medie mobilă exponențială (EMA) pe 120 de perioade (violet închis). Indicele RSI relativ scăzut, în jurul valorii de 40, reflectă o dinamică ezitantă în contextul incertitudinii continue, deși speranțele privind încheierea unor acorduri comerciale împiedică indicele să scadă sub nivelul de la începutul lunii iulie. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Circle Internet scad cu 1,2% după ce Mizuho inițiază o recomandare de vânzare, invocând o creștere supraestimată a USDC și riscurile legate de rata dobânzii. Analistul prevede o scădere de 25-30% a veniturilor consensuale pentru 2027 și stabilește un preț țintă de 85 USD (o scădere de 59%).

Notes Coinbase captează cea mai mare parte a economiei USDC; estimează venituri pentru 2027 la 3,3 miliarde de dolari, față de 4,5 miliarde de dolari estimate de Wall Street.

Merit Medical crește cu 4,2% după ce veniturile preliminare pentru trimestrul al doilea, de 380-384 milioane de dolari, au depășit estimările (372,3 milioane de dolari), în creștere cu 12-14% față de anul precedent. Compania a numit-o pe Martha Aronson (fostă Medtronic) în funcția de CEO, începând cu 3 octombrie. Fondatorul Fred Lampropoulos va rămâne președinte. Raymond James spune că Aronson are o sarcină dificilă de îndeplinit după deceniile de conducere ale lui Lampropoulos.

Acțiunile companiilor americane din sectorul energiei curate scad după ce Trump a cerut aplicarea mai strictă a regulilor privind stimulentele fiscale pentru proiectele solare și eoliene ( Enphase -4,2%, SolarEdge -5,8%, Sunrun -11,2%, First Solar -4%, NEXTracker -4,6%).

