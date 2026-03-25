Deschiderea sesiunii din SUA: Iranul respinge planul de pace al lui Trump, în timp ce indicele S&P 500 dă dovadă de rezistență

Aspecte esențiale „Trump Put” față de scepticismul față de Iran: Piețele sunt susținute de planul de pace american, care au adus o propunere în 15 puncte, deși respingerea din partea Iranului și confruntările continue mențin volatilitatea la un nivel ridicat.

Piețele sunt susținute de planul de pace american, care au adus o propunere în 15 puncte, deși respingerea din partea Iranului și confruntările continue mențin volatilitatea la un nivel ridicat. Schimbarea istorică a Arm: Acțiunile Arm au crescut cu 15% pe fondul știrilor că va produce propriile procesoare AGI , țintind vânzări anuale de 15 miliarde de dolari, cu Meta ca prim client.

Acțiunile Arm au crescut cu 15% pe fondul știrilor că va produce propriile , țintind vânzări anuale de 15 miliarde de dolari, cu ca prim client. Riscuri legate de lanțul de aprovizionare: În ciuda câștigurilor din sectorul tehnologic, Nvidia se confruntă cu riscuri, întrucât tensiunile din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea cu heliu, un gaz esențial pentru producția de semiconductori.

Contractele futures pe indicii americani au înregistrat creșteri modeste înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street, indicii deschizându-se în cele din urmă ușor în creștere, susținuți de speranțele unui progres diplomatic în Orientul Mijlociu. Deși Iranul a respins oficial armistițiul propus, piețele par să-și pună încrederea în „gestionarea eficientă a mesajelor” a lui Donald Trump. Cu toate acestea, adevăratul punct de atracție al dimineții americane este sectorul tehnologic — în special Arm Holdings, care a anunțat o schimbare revoluționară a modelului său de afaceri. Între diplomație și escaladare Începutul după-amiezii pe piețele globale a fost marcat de o volatilitate ridicată, declanșată de semnale contradictorii din Orientul Mijlociu. După sesiunea mixtă de ieri, situația din Asia a înregistrat o îmbunătățire semnificativă; Nikkei 225 a crescut cu aproape 3%, Shanghai Composite a urcat cu 1,3%, iar KOSPI din Coreea de Sud a urcat cu 1,6%. În Europa, indicii se comportă puțin mai bine, majoritatea câștigurilor situându-se în jurul valorii de 1,5%, lăsând majoritatea indicilor de referință la o distanță mică de maximele istorice. În SUA, contractele futures pe S&P 500 (US500) și Nasdaq 100 (US100) se tranzacționează cu aproximativ 0,15% mai sus, în timp ce VIX rămâne la niveluri ridicate. Optimismul a fost alimentat în mare parte de un plan de pace american în 15 puncte, care include prevederi privind ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului în schimbul restabilirii libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz. Un aspect crucial este că planul impune Iranului să renunțe efectiv la aspirațiile sale nucleare — un punct care anterior era parțial negociabil, dar pe care Teheranul a refuzat să îl accepte de la izbucnirea ostilităților. Cu toate acestea, prețurile petrolului brut au scăzut cu aproape 5% în urma rapoartelor privind tranzitarea cu succes a strâmtorii de către mai multe nave în ultimele ore. Sentimentul pieței a fost în cele din urmă temperat de rapoartele agenției de știri Fars, care afirmă că Teheranul consideră negocierile „ilogice” și respinge termenii armistițiului. Analiștii remarcă persistența așa-numitului „Trump Put”; piața presupune că administrația nu va permite un colaps permanent, chiar dacă faptele de pe teren indică continuarea schimburilor de focuri, Israelul menținându-și atacurile asupra Iranului. Analiză tehnică și fundamentale: S&P 500 se confruntă cu o moderare a valorilor S&P 500 (US500) rămâne într-un moment critic. Prețul se menține peste nivelul de suport cheie legat de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% în apropierea a 6.600 de puncte. În prezent, US500 se mișcă într-un canal de tendință descendentă; o depășire a limitei superioare ar putea duce la o retestare a zonei de 6.800 de puncte Și evaluările fundamentale merită atenție. Raportul P/E anticipat (raportul preț/profituri estimate) pentru indicele S&P 500 oscilează în prezent în jurul valorii de 21. Deși acesta se menține peste media pe 10 ani, de aproximativ 18, este semnificativ mai mic decât maximele de 24 înregistrate în ultimii doi ani. Deși piața nu este încă „ieftină” (istoric, intervalul 14-18), o rezolvare definitivă a conflictului ar putea oferi impulsul necesar pentru ca acțiunile din S&P 500 să câștige avânt. Sursa: Bloomberg Finance LP Știri corporative: În prim-plan: ARM și producătorii de cipuri Principalul motor al sesiunii de astăzi este Arm Holdings (ARM), ale cărei acțiuni au înregistrat o creștere de peste 15%. Compania a anunțat o schimbare strategică istorică: pentru prima dată, Arm va începe să producă și să comercializeze propriile circuite integrate (așa-numitele procesoare AGI), depășind modelul tradițional de acordare a licențelor pentru arhitectură către alți producători. Obiective financiare: Se preconizează că noua linie de afaceri va genera venituri anuale de 15 miliarde de dolari în termen de cinci ani. Se estimează că veniturile totale ale companiei vor crește la 25 de miliarde de dolari în acea perioadă, față de aproximativ 5 miliarde de dolari în prezent.

Clienți: Meta Platforms va fi primul client important pentru noile procesoare cu 136 de nuclee, care urmează să fie fabricate de TSMC.

Reacția analiștilor: Raymond James a ridicat ratingul ARM la „Outperform”, cu un preț țintă de 166 de dolari, descriind această mișcare ca fiind transformatoare pentru modelul de afaceri al companiei. În sectorul semiconductorilor, atenția este îndreptată și asupra Nvidia (NVDA) (+2,5%). În ciuda creșterilor, riscurile legate de ofertă planează asupra sectorului. Intensificarea conflictului din Iran și potențialele daune aduse infrastructurii regionale de gaze ar putea afecta disponibilitatea gazelor nobile, precum heliul, care este esențial pentru litografie și producția de plăci de siliciu. Orientul Mijlociu, în special Qatarul, este un furnizor global esențial de heliu; daunele raportate la terminalele de GNL ar putea duce la creșteri pe termen lung ale costurilor de producție a cipurilor. Alte companii cu evoluții notabile: General Motors (GM): Acțiunile au crescut cu puțin sub 2% în urma unei reevaluări la „Outperform” de către Wolfe Research (preț țintă 96 USD).

Tesla (TSLA): Câștigă 3% pe fondul unei îmbunătățiri generale a sentimentului față de sectorul tehnologic în ansamblu. Sectorul energetic: Companiile de combustibili fosili se retrag odată cu țițeiul WTI, care a scăzut sub 89 de dolari pe baril. Exxon Mobil a scăzut cu 1%, în timp ce compania de gaze naturale Cheniere a scăzut cu 2,5%.

