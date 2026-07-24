Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq atinge minimul ultimei luni! Factorii geopolitici determină scăderea tranzacțiilor legate de AI!

Contractele futures pe acțiuni din SUA indică o sesiune finală a săptămânii caracterizată de o evoluție moderată, pe fondul faptului că investitorii se confruntă cu provocări geopolitice, așteptări crescânde privind inflația și îngrijorări tot mai mari legate de poziționarea supraaglomerată a investițiilor în AI. În ciuda unor rezultate financiare pozitive la nivel individual, precum cele ale Intel, persistă un scepticism tot mai mare cu privire la măsura în care evaluările actuale ale pieței reflectă în mod adecvat riscurile macroeconomice subiacente. Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) înregistrează astăzi cele mai mari pierderi (-1,4%) și testează în prezent un nivel important de suport, reprezentat de media mobilă exponențială pe 100 de zile. Contractele futures pe S&P 500 și Russell 2000 înregistrează doar scăderi modeste în comparație cu indicele Nasdaq, dominat de sectorul tehnologic (US500: +0,25%, US2000: +0,2%), în timp ce rezistența contractelor futures pe Dow Jones (US30: +0,1%) subliniază rotația capitalului către companii mai tradiționale. Volatilitatea în sectoarele indicelui Nasdaq 100, sectorul tehnologic fiind cel mai afectat. Sursă: XTB Research În același timp, îngrijorările legate de poziționarea pe piață se intensifică, întrucât nivelurile extrem de scăzute ale corelației determină lichidarea tranzacțiilor bazate pe dispersia volatilității. Pe fondul noilor tarife impuse de SUA asupra a 60 de economii, participanții la piață rămân precauți în privința potențialelor șocuri macroeconomice, în contextul unor prime de risc la niveluri istorice scăzute. Top 10 câștigători și pierzători din indicele Nasdaq 100. Companiile din domeniul infrastructurii AI înregistrează cele mai mari pierderi. Sursă: xStation5 Analiză tehnică: US100 (contracte futures pe Nasdaq) Contractele futures pe Nasdaq 100 testează un punct de cotitură tehnic critic în jurul valorii de 28.320, situându-se exact pe media mobilă exponențială (EMA) de 100 de zile (28.389) și pe nivelul de suport orizontal local de la 28.409. Indicele se confruntă cu o presiune de vânzare persistentă după ce a trecut sub media mobilă exponențială (EMA) pe 10 zile (29.050) și cea pe 30 de zile (29.394). O străpungere susținută sub această zonă-cheie de suport ar putea declanșa pierderi mai profunde către niveluri structurale inferioare. Cu toate acestea, dacă investitorii optimisti apără această medie mobilă pe termen lung, o revenire ar putea viza rezistența inițială la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, în apropierea valorii de 28.966. Cu RSI la 38,7, impulsul descendent domină, deși se apropie zona de supravânzare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Oracle (ORCL): Acțiunile au înregistrat o creștere de 2,3% în tranzacționarea după închiderea bursei, după ce compania a obținut un contract pe 10 ani cu Departamentul Apărării al SUA, în valoare de 3,31 miliarde de dolari pentru primii cinci ani și de până la 6,99 miliarde de dolari în cazul exercitării opțiunilor. Acordul vizează software-ul instalat local, aplicațiile SaaS și serviciile profesionale destinate organizațiilor din domeniul apărării. Cu toate acestea, acțiunile înregistrează în prezent o scădere de 3,2%.

Verizon (VZ): Acțiunile au scăzut cu 1,2% în tranzacțiile din presesiune, în ciuda faptului că profitul pe acțiune (EPS) din trimestrul al doilea a depășit estimările (1,30 dolari față de 1,27 dolari estimați) și a revizuit în creștere prognoza privind EPS-ul pentru întregul an la 4,99–5,04 dolari. Veniturile nu au atins estimările, situându-se la 34,3 miliarde de dolari, dar fluxul de numerar liber a crescut cu 24,4%, ajungând la 6,4 miliarde de dolari, ceea ce a determinat o majorare a programului de răscumpărare de acțiuni pentru întregul an până la 4,5 miliarde de dolari. Cu toate acestea, acțiunile sunt în prezent în creștere cu 2,7%.

Intel (INTC): Acțiunile au crescut cu peste 3% înainte de deschiderea sesiunii, după ce compania a prognozat venituri pentru trimestrul al treilea de 15,8–16,8 miliarde de dolari, cu mult peste estimările de pe Wall Street, impulsionate de cererea de procesoare pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Veniturile din trimestrul al doilea au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 16,1 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune ajustat a atins 0,42 dolari. Cheltuielile de capital pentru întregul an sunt stabilite la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, acțiunile sunt în prezent în scădere cu 3%.

American Express (AXP): Acțiunile au scăzut cu peste 3% înainte de deschiderea sesiunii, întrucât veniturile din trimestrul al doilea (19,64 miliarde de dolari) și comisioanele nete din carduri (2,86 miliarde de dolari) au ratat ușor așteptările, în ciuda unui câștig pe acțiune (EPS) mai mare decât estimat, de 4,53 dolari. AmEx și-a majorat prognoza de creștere a veniturilor pentru întregul an la 10%, invocând dinamica puternică a portofoliului său de carduri Consumer Platinum din SUA și adoptarea de către generațiile Z și mileniali. Scăderea s-a accentuat, iar acțiunile pierd în prezent 5,8%

AMD (AMD): Acțiunile au crescut cu 1% inainte de debutul sesiunii americane pe fondul revizuirii în sens ascendent a țintelor de preț de către analiștii de pe Wall Street, în urma unui eveniment de lansare a unor noi produse bazate pe inteligență artificială (AI). Analiștii au menționat potențialul puternic de creștere pe termen lung al platformelor GPU/CPU ale AMD, lansarea programată a sistemului de rack Helios AI și acordurile de parteneriat de ordinul multi-gigawaților. Cu toate acestea, acțiunile sunt în prezent în scădere cu 2%.

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